社評：給逝者尊嚴 讓遺屬安心

公眾殮房遺體霉變

家屬投訴難以辨認

殮房「爆棚」，並非第五波疫情爆發後才出現的新問題，過往每年的11月至3月由於是流感爆發高峰期，又恰逢農曆新年，港人家庭一般不願在此時舉辦喪事，殮房都會有爆滿的情形，甚至出現「一格兩屍」的現象。今年由於第五波疫情來襲，很多死者的家人亦因中招、密切接觸、限聚等多種原因，再加上政府法醫人手調配不足，更拖慢了認屍和遺體領取的速度，亦大大加劇了公眾殮房「爆棚」的程度。

因此，衛生署3月1日起在富山公眾殮房旁加設61個冷凍櫃，暫時安放遺體，但有家屬投訴，等待近一個月才見到先人的最後一面，遺體已發黑及現屍斑。有殯儀業者稱，有七八成遺體在出殯時因嚴重腐爛，無法穿衣化妝，可見遺體腐壞變質並非個別事件。

人體於死亡後出現屍身腐化是無可避免的自然現象，雖然市民明白，公眾殮房遺體冷藏室只是為短期存放遺體而設，不可能長期擺放，冷藏室的溫度亦不是愈低愈好，否則會導致遺體冰凍僵硬而影響化妝穿衣；但政府應該考慮到，各種因素會影響遺體送抵殮房及其後的腐化程度，應該因時因季因地調整遺體的處理程序，並與逝者家屬良好溝通。有遺體防腐專業人士指出，遺體變壞八成是因為殮房不夠冷，兩成是因為環境清潔及消毒得不好，僅1%與死者所患疾病有關，例如糖尿病等。對於一些投訴個案，政府總是堅稱，公眾殮房有嚴格溫度控制，即標準溫度攝氏4至6度。外人不知這一標準是根據什麼制定，但有專家指出，公眾殮房冷藏系統普遍較醫院殮房遜色，而最合適冷藏遺體的溫度是攝氏2至3度。而且，要考慮遺體送至殮房之前的狀况，以及個別殮房的不同狀况。

例如，有報道指，在富山公眾殮房外加設61個冷凍櫃暫時安放遺體後，即出現「屍疊屍」情况，冷凍櫃在烈日當空下亦可能影響冷藏。而且，由於第五波疫情的來襲，很多在醫院離世的遺體，一度被堆放在急症室的地板。衛生署亦承認，有部分於急症室離世者的遺體在送到公眾殮房及冷凍櫃前已有早期腐化。由於這些遺體之前在室溫存放多時，部分儲存遺體的膠袋已被拖爛，當中大部分都是染疫死者，亦無防水屍袋，以致傳出非常濃烈的屍臭味，不僅令家屬認屍時感覺難受，更令人擔心有衛生問題。亦有業者指出，由於九龍公眾殮房原為後備殮房，並非常年運作，定期的清潔、冷藏設施的維修保養或未臻完善，冷藏溫度可能更高。這些都不是當局一句「運作正常」，可以敷衍搪塞得過去的。

殮房資源長期不足

難以應付人口老化

隨着本港人口老化，對醫療及殮房的需求亦上升，第五波疫情帶來的啟示就是，本港醫院資源不足，作為民生需求最末端的殮房，所獲資源更少。殮房多年來使用率高企，顯示儲存量不足，問題一直無解決。一旦遭遇緊急災難，或公共衛生危機事件，公眾殮房就出現「爆煲」，在資源不足的情况下，又談何因應遺體的不同情况來分別處理？

處理好遺體不單止是公共衛生問題，亦會影響死者家屬情緒。公眾殮房的營運，責任在於政府。本港業界早有呼籲，除了應設法加強殮房冷藏系統，使遺體可保存更久，即使家人要等較長時間，死者遺容亦不至於太受影響，長遠應尋覓更多大型場地，興建冷凍貨櫃或火化設施。同時，還應該加強規劃應變，靈活調配人手，以便在死亡數量大量增加的情况下，能加快遺體認領的流程，避免讓親屬要苦等半個月之久才能見先人最後一面的情况發生。今次第五波疫情來襲，每日處理認屍由數十宗增加至200宗，法醫數由17人增至30人，過程竟要耗時一個多月，反映政府的應變不足，反應滯後，為程序所困，賊過興兵，凡事慢三拍。面對未來的人口老齡化和傳染病大流行，政府應未雨綢繆，在殮房與殯葬等方面早做準備，讓逝者走得有尊嚴，讓生者心靈得安慰。

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