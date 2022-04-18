社評：中央救市措施為紓困 財政緊絀城市難落實

零售總額急升好景難維持

推出消費券效果有待考驗

今年頭兩個月的經濟暢旺，外國訂單多的工廠不吝嗇給予工人「大紅包」留在本地過年，春節前後的生產比往年要高，消費品零售總額增長6.7%，比兩年平均增幅還要高2.8個百分點。但好景不常，踏入3月，疫情繼起，深圳封城7天，月底上海開始封城，至今只有部分區域解封，此起彼落的還有西安，去年底封城32天，相隔不到3個月，又要封禁4天，這些都是對全國經濟舉足輕重的城市。

上海的GDP總值佔全國3.7%，消費總額佔4%，進出口總額佔10%，這個城市打一個噴嚏，全國難免也要患「感冒」。更大的麻煩是上海作為長三角龍頭，主宰多個產業的供應鏈和生產鏈，貨櫃碼頭也是為整個長江流域地區服務的，上海被「隔離」，三大經濟帶之一的長江經濟帶也受到牽連。另一連鎖反應是，投資者對全國經濟景氣預期下調，全球貿易也會受到拖累，上海是Tesla全球最大的生產基地，停工減少產量相當於去年全球產量的14%。

第二季度全國的經濟數字勢必有所影響，國務院急急打開刺激經濟的工具箱，推出三大措施：降低銀行準備金率、扶助出口，以及刺激消費。放寬銀根有利投資，扶持出口商品對生產和就業都有裨益，也是傳統上屢試不爽的招數，唯獨刺激消費的手法，在疫情打擊之下，能有多大效果，值得討論。

全國很多城市都已經開始向市民派發消費券，這種刺激消費的辦法，過去的經驗是能夠帶動兩到三倍消費額，即政府投放1元人民幣，可以提升消費額2至3元。現在有3種派發的方式，珠海市合共向全市市民發5000萬元現金消費券，不限購買商品種類；深圳市發5億元，由各個區向本區市民發現金券，只能在本區商店使用，福田區則用一半投向汽車行業，但不限於購買本地生產汽車；北京投放3億元，幾乎全部用於購買家電和汽車優惠。用現金代用券形式的，都要搖號（抽籤）決定獲得與否，以及金額多寡。

市民使用消費券到超市買日用品及食品，這些都是必需品，消費券紓解民困的功能大於刺激消費功能，而限制在本區使用則可提高本區實體店的銷售額，實質上是挽救疫情導致銷售下滑，虧損甚至瀕臨倒閉的實體店，所有這些對於帶動本地生產或者稅收，效果甚微。飽受疫情打擊兩年多之後，民眾的購買力已經下降，加上對前景不敢樂觀，這種情况下是否還能帶動兩三倍的消費，有待驗證。

問題是各大城市用本市的財政發消費券，而結果未必能刺激本地經濟的做法，不禁令人認為，各地政府只是為了響應中央的呼籲。深圳市只拿出5億元給2000萬市民，實際上是「九牛一毛」，反映各大城市的財政能力已經出現左支右絀的情况。

港人港稅去年退稅沒兌現

財政緊絀城市中央應體恤

疫情導致封城等措施，停工停產不但帶來經濟受損，還有一大堆的額外開支，單是一次全民核酸檢測就需要千萬元的開支，還有方艙醫院及醫療開支，及後還有各種紓困開支，諸如減租減稅以及困難戶現金補貼等等，開支增加而收入減少，必然會造成各地政府的財政困難，已經浮現的影響是，公務員減薪，以及依靠政府補貼的各種公共事業員工也要減薪，深圳市教師年薪也下降，市民收入減少即時的影響是購買力下降，打擊最大的是耐用品銷售，消費券的刺激作用也會大打折扣。

財政困難的各地政府，削減開支首當其衝的是基建工程，一些項目由於缺乏資金已經暫緩執行。粵港澳大灣區原來推行的港人港稅計劃，即在大灣區工作的港人，繳交香港入息稅最高稅率15%，超出部分由當地政府以退稅形式返還，問題是個人入息稅七成上繳中央，剩下三成歸本地政府，而退稅則全額由地方政府負責，一些城市連去年的退稅至今還沒兌現，反映出來的問題是，一旦地方政府出現財政困難，則會影響到這些城市執行中央政策的積極性。

國務院要求各地政府推出刺激消費措施，拉動整體經濟發展，撇開各地政府對於未能完全為本地經濟帶來刺激作用並不積極的因素，財政緊絀導致它們有心無力的問題更形突出。中央政府應該體恤這些因為疫情嚴重影響財政能力的城市，給予特惠措施，扶持這些地方渡過難關，讓它們有餘力響應中央的政策，才是真正有效的措施。

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