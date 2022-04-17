社評：法大選關乎歐盟存亡 左翼選民成關鍵少數

上周三公布的首輪投票正式結果是，爭取連任的馬克龍得票27.8%；「國民聯盟」領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）得票23.1%；極左翼「不屈法國」候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）得票22%，位居第三；極右翼「光復黨」候選人澤穆爾（Éric Zemmour）得票率為7.07%；馬克龍和馬林勒龐兩人繼上屆大選後再次進入第二輪對決。

改革對弱勢群體開刀

馬克龍被批富人總統

今次法國大選中，除梅朗雄外，其他左翼候選人無一得票逾5%，被形容為是右翼的「內部選舉」。曾經以「中間派」形象出現的馬克龍，亦普遍被認為嚴重右傾。馬克龍因其政治精英出身以及投行經歷，始終無法擺脫「富人總統」（le président des riches）的標籤。他在上台之初大刀闊斧推行的改革，如削減財富稅、推動燃油稅、修改勞動法等，成果亦未惠及低下階層，反而向弱勢群體開刀，受損的是工人階層和農村人口，終於釀成震撼全球的「黃背心運動」。而他對民眾呼聲的冷漠回應，也激怒了部分選民，尤其令左翼民眾大失所望。

因此，在首輪投票結束的晚會上，梅朗雄雖然四度呼籲支持他的選民，不要將票投給馬林勒龐，但卻並未呼籲把票投給馬克龍。激進左翼在傳統理念上與極右翼雖然勢不兩立，但左翼指摘馬克龍代表「精英」、「資本」，與極右翼指馬克龍是「富人總統」，兩者竟某種程度上不謀而合。因此，馬克龍和馬林勒龐兩人，都在努力爭取梅朗雄的選民，上周四兩人去拉票的不同城市，都是首輪投票中梅朗雄的「票倉」。而梅朗雄亦啟動了針對第二輪投票的協商，給支持者不投票、投白票、支持馬克龍3個選項。根據上周三的最新民調，35%梅朗雄的選民會把票投給馬克龍，27%會把票投給馬林勒龐，但還有38%梅朗雄的選民未表達意向。很多左翼選民對左派候選人在首輪選舉全遭淘汰深感幻滅，對第二輪選舉的兩名候選人，都感到「投唔落手」，第二輪的投票率會否再創新低，值得關注。

從法國傳統左右兩大黨的候選人社會黨的伊達爾戈（Anne Hidalgo）、共和黨的佩克雷斯（Valérie Pécresse），首輪得票不及5％門檻，連選舉保證金都拿不回，可見法國政治極端化、社會撕裂的程度，這也是整個歐洲的縮影。經濟危機是主要原因，新冠疫情和俄烏戰爭則加劇了經濟危機。據法國國家統計和經濟研究所（INSEE）上周五發布的數據顯示，法國3月消費者物價指數（CPI）按年上漲4.5%，創1985年12月以來最大升幅。而馬克龍過去5年政績乏善可陳，未能解決稅收和高福利支出的矛盾，反而造成公共債務高企等新混亂，加劇了收入不平等問題。

極右翼包裝溫和色彩

未來或成歐盟掘墓人

另一方面，馬林勒龐在今年的競選中很小心地揚長避短，迴避俄烏戰爭，將焦點集中在民生議題，從而巧妙地避免她稱讚普京的往事成為軟肋。她也淡化了過去反移民、反穆斯林的色彩，不反對接收烏克蘭難民，給其極右主張塗上「溫和」的色彩。她甚至接過一些左翼的民粹主張，稱對俄油氣制裁令大型能源公司在危機中獲利，她將對這些公司加稅，這種言論頗受工人選民歡迎。

不過，在對外政策方面，馬克龍和馬林勒龐代表了兩種截然相反的歐洲願景：一種是堅決支持歐盟統一，另一種是捍衛法國民族主義。新冠疫情和俄烏戰爭動搖了歐洲社會的經濟基礎，馬克龍倡導的「歐洲戰略自主」一直停留在口號，隨着其同道者、德國前總理默克爾的離開，作為「黏合劑」的歐洲一體化社會共識漸漸消失，以「文化共同體」來凝聚歐洲這個地理概念，無法掩蓋27國政治結構的差異，令歐盟制度大廈出現嚴重裂痕。互聯網時代的選舉模式，更為極端民粹政黨及非典型政客提供了舞台，民粹化和極端文化的傳播，進一步割裂社會共識。當前對歐盟的懷疑情緒充斥於各國政治氛圍中，歐洲一體化前途未卜。如果馬林勒龐上台，不僅會損害歐盟的價值觀和商業規則，還會危及歐盟制裁和反對俄羅斯的統一戰線，對歐盟大多數國家領袖來說都是一場噩夢。即使她今次無法令噩夢成真，但如果傳統右翼無法推陳出新，左翼又一直渙散分裂下去，在歐洲的中心遲早會出現一體化的掘墓人。

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