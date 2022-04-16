社評：疫情回落進入新階段 總結教訓莫重蹈覆轍

特首抗疫記者會落幕

新增死亡數字仍偏高

第五波疫情去年底乍現，之後一個月處於拉鋸狀態，2月初農曆新年後，開始幾何級數急升。根據政府數字，2月11日，本地新增感染個案首度破千，3月初更達到一天約7萬宗的高峰。昨天衛生防護中心公布，本港新增946宗新冠病毒確診，兩個多月來首度降至1000宗以下水平，無疑是這個復活節假期一個好消息。上月9日起，行政長官林鄭月娥每天舉行疫情記者會，林鄭曾形容，早些見不到她主持每日記者會，代表香港早些回復正常，相信市民亦不想經常見到她本人。隨着新增感染水平回落至3位數，當局昨天亦宣布，特首每日抗疫記者會今天起取消。

與高峰期相比，目前疫情確是回落到相對低水平，可是疫情反彈陰霾從未散去。昨天是復活節假期首日，風和日麗，不少家長都趁復課在即，與子女外出遊樂，市區市郊皆人潮如鯽。儘管首階段放寬社交措施下周四才開始，可是部分人似乎已「提早」將防疫規定拋諸腦後。西貢碼頭擠滿等候上船人群，西九文化區草坪則有不少人三五成群圍坐野餐，部分人甚至沒有戴口罩。有食肆提到，疫情回落加上消費券效應，生意顯著增加，下周四恢復晚市堂食，預訂已差不多爆滿。

全城抗疫神經緊繃多月，現在驟然鬆弛下來，疫情反彈乃是必然，問題只在於程度。近月市民接種新冠疫苗比例顯著提高，已打首針整體比率突破九成，兩針比例亦逾八成半，加上全港或有數百萬人受過感染並有抗體，有專家相信，復活節過後防疫措施鬆綁及復課，社會不會出現大規模感染，估計每日新增感染或多數十至數百宗。然而需要留意是，本港打針抗疫兩大弱點，即長者和小童接種比率，仍談不上理想。根據政府資料，安老院舍首針率未夠七成，若將殘症人士院舍及安老院舍一併計算，兩針接種率暫時只有42%；3至11歲小童首針比例亦只有六成許。倘若疫情反彈比預期厲害，依然可能出現很多重症及死亡個案。當局必須密切留意疫情反彈情况，以及加緊派外展隊上門為長者打針。

危機管理要檢討

院舍爆疫須徹查

林鄭曾說，特首每日記者會「待香港打贏抗疫戰便取消」。現在記者會告一段落了，可是「打贏」兩字是否談得上，大有商榷餘地。論人命，短短兩個月，逾8800人死於疫情，從任何角度而言都是慘痛大敗，每日記者會結束不是「凱旋」，而是「黯然落幕」。上月中，特區政府抗疫聚焦「三減」（減感染、減重症、減死亡），當時一天接近300人喪命。現在感染水平只及高峰期數個百分點，可是每日死亡人數仍在50以上，相當於高峰期近兩成，昨天醫管局呈報67宗死亡個案，多過之前一天的54宗。死亡數字回落步伐遲過感染個案，雖是意料之中，前線醫護努力不懈亦值得肯定，可是當局聚焦「三減」超過一個月，現在每日新增死亡數字仍嫌偏高，原因在於治療、用藥還是其他方面，值得深入了解。

第五波疫情，院舍是重災區，超過4600名院友喪生，相當於死亡人數五成以上。根據當局說法，雖然近期再無新院舍爆疫，可是之前已出現個案的院舍，仍有數十間錄得新個案，涉及逾50名院友。院舍打針率不足，固然是死亡眾多原因之一，可是政府支援不足、處理失當，影響可能更大，疫後必須展開獨立調查，追究責任。

回顧這兩個多月疫情，不少院舍負責人及管理者均指出，當局要院舍安排染疫院友「原址隔離」，乃是災難性的錯誤決定。院舍缺乏支援，求助無門，政府不同部門「你推我讓」，卻要院舍接回輕症院友，以為院舍自行安排染疫院友「舍內隔離」，可以減輕公院爆煲壓力，結果反而加劇院舍疫難，醫療系統更加無力應付。雖然特區政府在中央支援下，已增建大批隔離及治療設施，可是當局仍有必要好好檢討今波疫情失敗之處，特別是危機管理、統籌協調以及執行等問題，看看哪些地方需要改善。政府及專家顧問皆說過，第五波疫情尾聲，為清零可考慮全民強檢，現在疫情已回落至3位數，特區政府應該說清楚，是否還打算做全民強檢。

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