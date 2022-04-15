社評：防疫鬆綁推動復常 通關路線圖不應拖

疫情回落可放寬

風險管控要做好

第五波疫情持續3個多月，累計至少118萬人感染，近8800人死亡。上月初疫情高峰，根據衛生署數字，單日新增感染達7萬多宗，實際數字估計更高，至於單日死亡人數則約300，慘烈情况觸目驚心。相比之下，最近疫情確是回落不少。衛生防護中心表示，昨天新增約千宗感染個案，另有54宗死亡個案。當然，復活節假期開始，市民出外活動，市面人流增加，疫情走勢仍需密切留意，不能掉以輕心，倘若疫情沒有重大反覆，以目前本地感染水平，確有空間適度鬆綁社交措施。

政府上月提出放寬社交措施路線圖，3階段逐步鬆綁。當局昨天公布首階段細節安排，下周四起限聚令放寬至4人，容許跨家庭聚會，食肆恢復晚市堂食，營業至晚上10時；美容院、娛樂場所、宗教場所、主題公園、戲院、公共圖書館、演出場地等有條件重開，本地遊亦可有條件復辦，惟一些傳播風險高的地方，包括酒吧、泳池、泳灘等仍要繼續關閉。

新冠疫情爆發兩年多，香港防疫措施歷經多次收放，論背景、論條件，今次放寬社交限制，跟以往數次頗有不同。以往政府鬆綁時，疫情普遍已回落到很低水平，單日新增感染個案可能只有低雙位數，反觀現時情况，單是一天死亡人數也不止這個程度。社區仍有大量傳播鏈，意味現在復常重開，疫情無可避免反彈，這是今次放寬背景不利之處。不過論放寬條件，當下香港兩針接種率超過八成半，確比去年底高出一截，加上這兩三個月當局為了應付疫情，在中央支援下，檢測、治療以及設施配套方面均顯著加強，這些都是有利復常重開的因素。鑑於今次放寬是在新情况下展開，政府處理需要慎重，並要確保風險管控措施執行到位。

疫苗通行證及抗原快測，是第五波疫情爆發後，政府新增的控疫工具。首階段放寬措施，戲院恢復院內飲食、本地遊復辦等，政府皆將疫苗通行證作為附帶條件。另外，參團遊客以及食肆員工，也要符合特定快測陰性要求。政府每次引入新的防疫要求，初期總有一些人抗拒或反彈，以疫苗通行證為例，今年2月政府規定食肆查針卡後，有業界人士認為將嚴重影響生意；事隔兩個月，不少顧客和食肆員工都已適應掃描通行證，業界眼中「非常不便」的防疫措施，實際並非什麼洪水猛獸。疫下復常必須堅持公共衛生安全，政府應該根據現實需要，多用疫苗通行證及快測，作為開放高風險場合及處所的條件，相關行業和市民亦要明白，疫下新常態，有些不便無可避免，唯有人人遵守配合，復常之路才能平坦穩妥。

鬆綁社交距離措施，是社會復常一環，通關是下一步必須處理的問題。先與內地還是外地通關，跟病毒清零抑或共存直接掛鈎，可是外界至今仍不清楚特區政府到底想怎樣。上海疫情近期備受關注，外間對內地會否改變抗疫策略有不少揣測，新華社評論則重申，國家「動態清零」總方針不變。上海封控措施出亂子，反映當地政府處理出問題，可是從全國角度，上海出事不代表清零策略失敗，粵深封控高效、疫情迅速穩控，正是同期成功例子。內地一線大城市，也許現在已具備與病毒共存條件，可是三四線城市及農鄉情况明顯不一樣。全國抗疫一盤棋，中央要以大多數人的安全為依歸，以為內地短期將放棄清零政策、香港毋須清零也能一年半載內與內地通關，流於一廂情願。

內地清零大方針不變

港府須說清通關對象

設若與內地通關，真的仍是特區政府優先考慮，當局就應該提出通關路線圖，包括如何清零。政府專家顧問早前提出，如果港府想清零，便應該趁新增感染個案回落至3位數時，實行全民強檢。現在時機已接近成熟，卻不見政府有推動全民強檢之意；相反，政府打算將數千個隔離單位還原為公屋單位，並就全港中小學本月底起陸續復課密鑼緊鼓，無不令人覺得，當局已不打算為全民強檢，預留場地及配套設施。有意見認為，現階段即使以清零為目標，亦不一定要靠全民強檢，善用污水監測密密做大廈圍封強檢、透過不同措施要市民多做快測，配合病毒追蹤，假以時日仍有機會清零。倘若政府決心與內地通關，現在就應該跟專家積極商量，看看有什麼法子實現清零，除了全民強檢，還有什麼可行方案；若是選擇先與外地通關，就應該早日向公眾說清楚。

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