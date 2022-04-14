社評：參選特首多聽意見 小我大我明察秋毫

過半數選委提名角逐

期待李家超政綱出爐

回看歷屆特首選舉，自2007年曾蔭權取得八成選委提名以來，再無候選人是挾過半數選委提名而當選。上次選舉，林鄭月娥所得的提名票，約為總票數的48%，相比之下，今回李家超宣布角逐特首不過數天，已火速取得過半數選委提名，超過了當選門檻。

根據選委會資料，有份提名李家超的選委，包括現屆立法會各大政黨主席、四大發展商以及工商界領袖。遞交提名表格的限期今天下午結束，外界普遍相信，不會再有其他人成功「入閘」參選，5月8日特首選舉投票，唯一懸念也許只是李家超取得多少支持票。「一人選舉」缺乏競爭，無疑有不足之處，不過香港經歷了反修例風暴，加上疫情肆虐的特殊性，作為選舉制度修改後首次行政長官選舉，多方面都難與近屆選舉直接比較。

上屆特首選舉，林鄭宣布參選後，先見選委及各界人士聽取意見，才發表政綱。今回李家超的步調大致相似，背景卻大有分別。當年林鄭由宣布參選到當選，有超過兩個月時間，可以按部就班，先諮詢，定政綱，再爭取選委提名和支持。反觀李家超是提名期開始後才表達參選意向，時間緊迫得多，已公布的「管治3方針」，談的是施政理念，未涉具體政策。李家超勝券在握，過去數天馬不停蹄與選委、政黨及團體代表會晤，性質似以聆聽意見準備政綱為主，並不是以具體政綱爭取提名，外界暫時只能從一些公開發言，了解李家超一些具體政策主張，例如《基本法》23條立法將是其中一項優先工作，他的立場與現屆政府一致；除了國家安全，還要做好金融體系風險管理，準備應對不同方面攻擊，等等。

香港是多元社會，不同利益持份者各有主張，對於何謂社會整體利益，看法往往南轅北轍。李家超與不同界別選委會晤，各方都把握機會力陳己見。有人表示疫情打擊中小企，建議重建香港品牌吸引遊客；有人促請以第五波疫情為鑑，加強基層醫療及院舍支援；有人關注如何吸引挽留外國、本地及內地人才；有人提倡為改劃新界農地用途拆牆鬆綁；有人希望盡快重啟與內地通關進程，重振香港零售板塊，亦有大企業代表稱，不論能否與內地通關，為了方便做生意，香港對國際開放非常重要；有政黨則重申反對取消強積金對冲機制，提升競爭力不能事事講福利，云云。

多元社會各有所求

擇善固執大我為先

特首換人，權力重組，牽動不同利益，身為特首參選人，需要做到不為身邊支持聲音或美言所惑，聆聽意見廣納善言之餘，必須仔細分辨哪些是為了社會大我，哪些是假公濟私的小我訴求。香港百病叢生，社會層次矛盾日積月累，政府作為不足，拘泥僵化程序，做事不夠徹底，無疑是一大原因，然而既得利益掣肘，顯然亦是改善民生重大阻力。

《港區國安法》實施以及選舉制度修改後，香港政治生態大變，以往議會拉布妨礙施政的問題不復存在；李家超提出施政以結果為目標，針對了官僚異化程序先於一切的管治作風，可是就算官員做事方式有所革新，特區政府依然要面對既得利益窒礙變革的情况，若要興利除弊，有效破解房屋、就業、醫療、貧富懸殊等問題，就要敢於擇善固執，衝破各種利益藩籬和制約。

多元社會各有所求，管治者不可能一一滿足，面面俱圓做濫好人，施政難有作為，充其量只能小修小補，無法讓市民有真正獲得感。施政為民，貼基層、接地氣非常重要，倘若界別利益與社會整體利益一致，管治者當然應該積極推動，玉成見事，萬一兩者存在矛盾，管治者就要取捨，並以是否符合大多數人利益作為判斷依歸。今次特首選舉，很可能只有李家超一人「入閘」，選舉工程以高票當選為目標，可以理解，然而特首參選人既要面向選委，亦要面向公眾，期望李家超能夠切實拿出一份有擔當、敢硬碰、有作為的政綱，莫為高票當選對既得利益「有求必應」。

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