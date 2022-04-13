社評：全港學生派檢測包 校園快測何須吝嗇

校方家長各有疑慮

理順安排責在政府

全港學生「提早放暑假」個多月，未來數周將陸續復課，首批小學生最快下周二重返校園。根據當局公布的恢復半日面授安排，全港中小學及幼稚園分階段復課，首個月所有師生及職員每日返學前，皆須快測一次，陰性才可回校，校方須於每早向衛生署呈報所有學生檢測結果，並要有清晰紀錄。政府將視乎疫情發展，5月下旬決定是否調整相關措施。政府表示將為學校提供1000萬套快測包，免費分發給超過30萬名領取津貼、有經濟需要的學生，其他學生則要自費快測。

疫下復常必須顧及衛生安全，當社區仍有不少傳播鏈，更要格外謹慎。若說谷針是要減重症減死亡，快測則可以是減感染的重要工具，新加坡當局允許酒吧、卡拉OK等處所復常營業，條件之一正是入場者必須快測陰性。在香港，特區政府亦明言有意推出相似措施，市民出席一些大型活動或進入特定處所，必須先做快測。有別於早前一連3天的自願快測，復課快測有強制性質，不做不准上堂，乃是特區政府首度引入大型強制快測，倘若落實暢順效果理想，有助社會習慣並認真遵守相關要求；萬一執行出亂子，公眾留下壞印象，質疑可操作性，未來推廣日常快測應用，可能事倍功半。

學生停課多時，各方皆樂見復課，可是對於每日快測的規定，家長校方各有顧慮。部分家長擔心快測包售價炒高，開始「撲貨」，有人則嫌天天快測麻煩，對措施有效落實抱懷疑態度。校方如何監測核實學生有無做快測，也是備受關注問題。校本原則下，有學校打算只要求家長在學生手冊填報快測結果及簽名，亦有學校考慮要家長拍照存檔，透過通訊軟件傳交班主任。有家長提到，平日要一早出門上班，年幼子女上學，以往都是靠家中長者幫忙接送，他們既不熟習快測方法，就連使用智能手機拍照上傳，也可能碰上操作困難，未必做到校方要求；有人則關注，校方如何確保快測結果照片沒有作弊魚目混珠。

對校方而言，天天快測意味行政負擔增加，更複雜的問題是如果發現學生無做快測，應該怎麼辦？根據教育局指引，學生未做快測不能參與課堂，校方需通知家長接學生回家，但如果家長同意，亦可安排學生在校補做快測，惟一些校長卻稱，學校環境不適合即場為學生做快測，如果很多學生回校才做，很易出亂子。教育局同意讓學生「在校補做快測」，對家長而言，可保證子女留校繼續上課，可是這個「校方包底」安排，理論上確有可能被濫用，校方有憂慮可以理解，倘若處理不好，甚至有可能影響家校關係。

教育是基本權利

檢測包開支有限

從防疫角度，復課初期天天快測，有其必要，政府責任是理順安排，令措施發揮應有作用。要鼓勵學童在家做快測才上學，愈方便家長會愈好。由政府向全港所有學生免費派發檢測包，足夠首月上課日之用，至少可以確保學童人人夠用，亦可省卻家長四處「撲貨」的不便，避免亂象叢生。

第五波疫情兩個月前急轉直下，市面檢測包供不應求，售價水漲船高。隨着疫情徐徐回落，近期快測需求大減，檢測包售價回落不少，可是未來兩三周，全港家長要為數以十萬計學生天天檢測做準備，供求變化可致價格波動，家長擔心「硬食」炒價亦非無因；即使假設檢測包漲幅有限，每個約25元，一個月上課20天，一名學童便要花500元，倘若家有兩名在學子女，開支就要1000元。政府同意向綜援家庭兒童、原本已在領取書簿津貼等的學生，免費派檢測包，可以幫助一些清貧家庭免去額外開支壓力，惟必有一批中下層家庭成為漏網之魚；疫下部分家長突然失業，又或開工不足，現行安排下，他們同樣可能不獲支援，需要自費為子女快測。

政府向所有學生免費派檢測包，無疑要花一些公帑，惟金額相對有限，如果校園快測工夫做得好，疫情得到穩控，政府能夠減省其他防疫開支，成本效益可能更高。校園強制快測，跟要求一些商業處所或場地強制快測，有本質分別，前者涉及學生上課學習基本權利，後者通常只涉市民付費享用服務或消閒娛樂，政府免費向所有學生派檢測包，符合基本教育權利原則，部分校長亦認同有關做法，值得當局認真考慮。

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