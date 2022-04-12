社評：復課防疫宜先從緊 快測之餘更須谷針

復課力爭可持續

疫下面授重安全

本港昨天新增約1400宗感染個案，無論核酸檢測還是抗原快測陽性呈報個案，皆降至3位數。剛過去的周五至周日，政府發起全民快測，實際有多少市民響應，無從稽考，衛生署數據顯示，過去數天快測與核酸檢測陽性個案比例，較之前為高，另快測陽性個案中，無症狀比例佔多數，反映計劃多少起到一些作用。政府上月表示，倘若疫情回落未見反彈，4月下旬可逐步放寬社交距離限制，觀乎目前走勢，可望成事，中小學及幼稚園復課當然是重要一環。

疫情爆發兩年多，本港中小學面授課堂時斷時續，嚴重影響學生課業及人際關係發展，對家長及校方也帶來很多困擾。由於病毒仍然活躍於社區，若要確保復課後師生安全，避免面授安排反反覆覆，校園防疫工作必須穩妥到位。根據政府昨天公布的恢復半日面授安排，上課日師生職員快測陰性才可回校，是復課初期主要防控要求之一。當局表示，復課後，若全校師生職員同一上課日有5%或以上檢測陽性，衛生防護中心將跟進調查，考慮是否需要停課；倘若個別班房或特別聚會有超過一成人陽性，或有學生感染後出現重症以至死亡，當局會緊急介入調查並跟進。恢復全日課方面，中學以學生接種率達到九成為門檻，小學幼稚園暫不考慮。

疫下恢復面授，家長校方有兩大關切，一是校園若現疫情，什麼情况下要停課，二是正常課堂安排，已打針與未打針學生是否區分對待。政府交代的復課細節，算是回應了這兩方面關切。5％陽性作為停課門檻，毋須考慮密切接觸者，對校方而言相對清晰，操作執行較為容易；政府表示打齊針學生可參與課後活動，但不會以打針與否決定學生能否返學，半日面授課堂安排一視同仁，不會差別對待未打針學生，相信亦可減少爭議。

上課前快測，師生家長多少要花點時間處理，校方每日統計資料並向教育局呈報，行政工作亦難免有所增加，然而這始終是準確掌握校園疫情的有效方法，若無相關安排，停課毋須考慮密切接觸者亦未必合適。論性質，上課前快測，跟以往流感潮返學前先量體溫並由家長記錄簽署，做法近似，鑑於疫情未清零，相關做法有助確保復課安全。具體執行方面，政府有責任為校方和家長提供所需支援，例如提供足夠檢測包或津貼，不能讓基層家長為了子女快測上學而負擔額外開支，至於校方亦應該配合當局，盡力確保上課前快測認真落實。以公平合理合情方式抽查覆檢，又或安排出現病徵學生再做快測，都是可以考慮的做法。

幼童打針率偏低

政府需製造誘因

當然，上課前快測，只是校園防疫一環，谷針工作一定要做好。有傳染病醫生指出，Omicron疫情中，本港兒童及青少年染疫死亡率，比新西蘭高出多倍，疫苗接種率偏低相信是一大原因。衛生防護中心分析本地逾10萬宗18歲以下感染個案，發現未打針兒童，平均每1萬名感染者，有8宗嚴重或危殆個案，若已打兩針，每萬宗只有1宗嚴重個案，反映有否打針事關兒童安危。政府早前針對中學生谷針，12至19歲年齡層已打首針者超過九成半，加上中學生有一定自理能力，復課面授風險相對較易管控，相比之下，小學及幼稚園學生為主的3至11歲年齡層，迄今接種率仍然偏低，首針比率只有六成，已打兩針者只得三成。小童自理能力有限，防疫意識也較低，倘若復課前無法大幅谷高打針率，風險無可避免較高。

有別於之前的病毒株，Omicron對兒童威脅似乎較大，第五波疫情期間，偶有未打針幼童染疫猝死個案，觸動不少家長神經，不過仍有家長對子女打針有疑慮。政府應該與校方緊密合作，向家長說清楚利害所在，同時製造更多誘因，推動家長盡快帶年幼子女打針。有教育界人士建議，當局可以讓已打兩針學生，毋須天天上課前檢測，可改為每周一或兩天。復課初期，校園防疫宜緊勿鬆，天天上課前檢測有其必要，惟無可否認，放寬檢測頻率，可以成為鼓勵家長讓子女打針的誘因，倘若復課兩三周後，校園未見接連爆發，當局可以諮詢專家意見，看看是否適合在這方面作出一些調整。

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