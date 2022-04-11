社評：廣州以快打快半封城 上海追落後堅持清零

廣州23例即限制市民出城

病毒擴散牽連全省責任大

廣州市上周五（8日）幾個區同時出現疫情，本次疫情至昨天下午累積本土確診23例，還有數十宗無症狀感染，雖然從數字看是「微不足道」，但按照國家早發現、早報告、早隔離、早治療的既定方針，還是採取了必要的措施，最多個案的白雲區一個小區，已經做了三天三檢。昨天全市錄得的個案急升至22宗，廣州市宣布中小學停止面授課，公共設施停開，全民核酸檢測，以及比較激烈的，市民非必要不能離開廣州。

廣州的做法是否反應過度，日後自有判斷，但從目前的情况看，是基於兩個考慮，一是幾宗感染個案沒有關聯，分別是從學校常規篩查以及發熱病人求診中發現，說明可能存在幾條傳播鏈，跟往常做法不同的是，Omicron病毒傳播力和隱匿性都強，加上內地疫苗接種率高，感染後未必有症狀，所以更難被發現。二是基於上海市在面對相似情况時，未有採取果斷措施，導致病毒迅速在社區爆發。廣州人口雖比上海少500萬，但也有2000萬，上海前車可鑑，一旦被星星之火燎原，後果不堪設想。未呈陰性但可能已經感染的市民若將病毒在別的城市擴散，整個廣東省甚至更遠的省份也會受到牽連，廣州因而要擔負擴散疫情的責任。

廣州這種「草木皆兵」的做法，臨近的城市也防微杜漸，珠海市宣布所有住宅小區，進出人員必須出示48小時核酸報告，中山市宣布，近期到過廣州、深圳和佛山的人員，必須立即呈報，並須7天居家隔離和做7天3檢核酸測試。各城市的公路出入口，則設崗檢查來往人員。

廣東省這種應對疫情的手段，是以快打快，因為Omicron，特別是正在開始蔓延的Omicron BA.2，傳播力更強更快，如果沿用過去對付Delta的手段，已經不合時宜。

上海市自上月底爆發疫情，至今累積個案約20萬，全市封控已經兩周，個別小區封控近一個月。全市都處於高度緊張，市民焦躁，負責封控的人員也焦躁，加上檢測中心報告與疾控中心的調查出現信息不一致，一些核酸檢測陰性報告的市民後來被告知是陽性，並由警察押送到隔離中心，市民與執法人員的矛盾頻生。

最大的問題是物資供應，社區人員負責為被封控的市民提供食品，但由於運輸出問題，可能是外地的物資運不進來，可能是社區人員採購不力，而平時可以從網上訂購的物資，也由於快遞員開工不足或者沒有通行證而未能開工。缺乏食物令市民餓肚子，更難熬的是嬰兒不能或缺的奶粉和老人離不開的藥品。現在已經出現零星的市民鼓譟，網上流傳各種批評的聲音，這當然會影響市民對政府的看法，眼前更嚴重的是影響市民配合政府的抗疫措施。

上海拐點尚有時日

堅持隔離措施不改

坐鎮上海指導抗疫的副總理孫春蘭對此發話，要進一步加大幹部到社區的力度，充分發動和組織社區志願者，切實打通社區配送和群眾服務「最後100米」，及時保障好基本生活物資供應。

市民難熬是否已經到了極點還不好說，如果能看到解封曙光，哪怕是拐點出現，市民的忍耐力相信還是會再堅持一陣的。按照國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的判斷，Omicron的傳播力達到1傳9.5人，如果能壓到傳播力低於1人，就是拐點。這足見上海抗疫仍然任重道遠。

現在上海市還在進行多輪全民核酸檢測，不斷發現新的個案，感染呈報還在上升軌，昨天又創新高，達到24,000多例。每天出現兩萬多病例加上密切接觸者需要隔離，政府只能加建方艙醫院，最新建成的方艙醫院有4萬張病牀，是否能追上感染人數是一個問題，是否需要將無症狀感染者隔離也成為疑問。

早發現、早隔離是既定方針，現在出現的情况是無症狀感染者認為居家隔離會更方便。這個牽涉到動態清零的不二法門是否可以靈活處理，梁萬年教授認為，隔離的功能是監測感染者病情的進度，他們當中可能會因為症狀增多而變成確診，居家隔離未能有效做到監測，也有在社區進一步傳播的風險，所以還是要堅持隔離手段。

動態清零是全國的抗疫目標，沒有人會懷疑這個方針，上海是全國的上海，沒有及時採取果斷措施已經釀成大錯，而今只能用更堅決的態度去追落後，希望繼續執行隔離與治療並行的措施，早日讓上海市民恢復正常生活，讓這顆東方明珠早日恢復昔日輝煌。

■歡迎回應editorial@mingpao.com