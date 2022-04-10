社評：施政以結果為目標 須體現於政綱條目

李家超參選宣言

管治改革成重點

李家超上周表達參選意向，政商界重量級人士紛表支持，下任特首誰屬呼之欲出。昨天李家超發表競選宣言，形容過去兩年多香港經歷由亂及治，未來5年是香港由治及興關鍵時刻，參選目的是給予市民一個會幹事、敢擔當、能夠做出成績的政府，讓市民受惠並有獲得感。記者提問環節中，李家超回應了有關「中央欽點」、「是否強硬派」等問題。他強調與中央溝通符合香港整體利益，中央亦非常考慮港方意見，當中帶出的信息，是中央與香港利益一致非對立。另外，他提到政府面對不同問題，要用不同手段，言下之意是施政有軟有硬，不能以一個標籤概括。中美博弈激烈，香港經歷反修例風暴，中央強調國家安全，首重香港社會穩定，愛國者治港是政治大前提，不管誰任特首都不可能偏離。李家超表示將本着誠意，在愛國者治港原則下，積極與市民互動，實際效果如何，需要拭目以待。

李家超的競選宣言不算很長，並無詳細觸及具體政策主張，但仍可從中一窺其施政理念，當中最受關注的是他提出施政管治3方向，一是「以結果為目標」解決問題、二是全面提升香港競爭力、三是為香港發展奠定穩固基石。「3方向」第一點涉及政府管治改革，第二點涉及如何促進發展，第三點則是守護法治維持穩定。

香港社會深層次矛盾嚴重，居住、醫療、安老等問題亟待解決，政府多年來常強調土地房屋問題是「重中之重」，矢言改善，現實卻是問題不斷惡化，公屋輪候時間愈來愈長，上樓平均要等超過6年；醫療安老服務的缺失與不足，更在第五波疫情表露無遺。香港民生不斷惡化，除了既得利益作梗、昔日議會拉布鬥爭外，政府管治不力，明顯也是問題所在。官僚精英養尊處優，平常做事不求有功但求無過，就連現任特首林鄭月娥亦慨嘆，「想幹事」的人不夠。政府部門做事講程序，實際卻異化成為官僚畏事避難、各家自掃門前雪藉口，每次出亂子，總是規章制度的錯，官僚按章辦事毋須承擔責任。特區推動良政善治，需要的不僅是決策局架構重組，還要改革管治文化和做事模式。

施政為民，以結果為目標，乃是理所當然，這不等於不講程序，可是當規矩異化成為做事障礙，就要大刀闊斧處理。單是說一句「施政以結果為目標」，不足以改變根深柢固積弊。李家超以香港內地磋商通關為例，解釋如何透過換位思考及求同存異，爭取實現目標，可以是一個方法，無論如何，作為特首參選人，李家超需要將結果為目標的理念，反映在政綱之上，貫徹於施政之中。

以土地房屋政策為例，以往政府雖有定下一些工作指標，諸如10年目標建屋量、輪候公屋3年上樓等，然而市民需要見到的是居住問題真正改善，不是一個不知能否切實做到的中長期建屋量；一個未知何時才能實現的目標，嚴格來說只是口號或願景。李家超的政綱，應該就何時做到「公屋3年上樓」，定下一個明確、嚴格兼有難度的時間表，唯有這樣才能倒逼決策官員和執行部門加快步伐，設法解決問題，而不是「做得幾多得幾多」；倘若日後目標不達，各方亦能夠有一個問責標準。

房屋問題須定時間表

倒逼求進目標要嚴格

李家超表示，變革非為變而變，好的倡議和做法會保留，「北部都會區」是一例。如何將「北都區」由願景化為現實， 是下屆政府重要工作，李家超的政綱，需要在這方面多作具體着墨，體現結果為目標的施政理念。香港平均每千人口只有2名醫生，比新加坡的2.4人要低。如何解決醫護人手不足，李家超政綱不僅要有一個說法，更應該提出具體目標及時間表，例如人均醫生比例何時能夠追上新加坡現水平。

競選政綱就是開政治期票，民粹政客拋出的是空中樓閣，庸碌避事政客拋出的是模棱兩可主張。有為從政者所開的期票，應該清晰明確、積極進取、雖有實踐難度但並非不可能。當然，謀事在人，成事在天，外圍變幻非香港能改變，但控制範圍之內的事情，就要設法做好。李家超談到提升香港競爭力，融入國家發展大局、參與大灣區建設，是香港必須致力方向；如何挽留吸引四方人才、鼓勵各地大企業繼續以香港為地區總部，同樣需要積極努力，期望李家超的政綱，能為未來香港找到出路。

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