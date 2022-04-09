社評：俄烏戰况令美國心雄 警惕亞太代理人戰爭

美中期選舉臨近

台海將危機四伏

在美國政壇法律地位排第三的佩洛西（Nancy Pelosi），據報計劃在訪日之後，周日（10日）到訪台灣。當日為美國的「台灣關係法」立法43周年，佩洛西此行，是彰顯美國國會對台支持。這將是美國國會眾議院議長25年來首次訪台，1997年，時任眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）曾經訪台，但他與時任總統克林頓分屬不同政黨，那次訪問被視作美國黨爭的延續，而佩洛西與現任總統拜登均為民主黨人，她的訪台計劃，既有中期選舉的國內政治考量，亦是美國藉「台灣牌」挑釁中方的最新一步。

對於佩洛西計劃訪台，北京十分重視，外交部、國台辦分別出言警告，外長王毅更在同法國總統外事顧問通電話時，專就此事表達「嚴正立場」，稱佩洛西此行「將對外發出極其危險的政治信號」，警告如果美方一意孤行，「中方必將作出堅決反應」。在佩洛西確診消息公布後，駐美大使秦剛仍與美方交涉，要求取消其訪台計劃。

佩洛西巧合「中招」，暫時消弭了台海一場重大危機。但美國中期選舉將至，未來數月台海仍危機四伏。北京一直宣稱，台灣問題是中美關係最敏感、最核心、最關鍵的基石性問題，但美國長期在這一問題上採取「切香腸」策略，逐步逼近中方底線。就在佩洛西訪台消息傳出前，美國批准對台出售總額9500萬美元的軍事技術及相關設備，主要是「愛國者」防空導彈系統的訓練、支援服務。從2009年至今，美國已經累計對台軍售逾300億美元。

愈來愈多的美國官員近期將台灣與烏克蘭相提並論，在眾議院的一場聽證會上，美國財長耶倫（Janet Yellen）在被問到若台灣遭「威脅」，美國是否會採取類似對俄羅斯的制裁行動時稱，「當然……你們不應該懷疑我們在其他情况下採取同樣行動的能力和決心」。美海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo），在一場公開座談會上聲稱，「毫無疑問，中國正在關注烏克蘭的局勢記筆記，並從中學習」，所以美國支持台灣強化自衛能力的承諾不能鬆懈。

台灣問題之於中美的意義截然不同，對中國來說，事關領土主權核心利益，不容有失；對美國則僅是第一島鏈的一環，雖重要卻非致命。因此，美方近期操弄台灣牌，逐步挑戰中方底線，甚至挑動北京出手，頗有「攻其必救」的意味。烏克蘭戰爭，美國不用落場，就削弱了俄羅斯國力，獲益極大。華府很可能食髓知味，在台海複製烏戰模式，美國出錢、台灣出人，讓大陸出血，把中國也打成第二個俄羅斯，以此打斷中國現代化進程，維持美國的世界霸權。

美雙拳打擊中俄

欲台海複製烏戰

值得關注的是，美國對於中國在俄烏戰爭立場的批評，近期出現微妙變化，從戰事初起時呼籲中方譴責俄方、離間中俄關係，變為近期逐漸將中俄綑綁譴責，營造「邪惡軸心」輿論，將烏戰與台灣聯繫起來。這種變化，或是由於俄軍在烏克蘭戰事陷入困境，令美國政治精英從阿富汗潰敗的沮喪中，重新激發政治雄心，傲慢地認為美國能在歐亞同時應對中俄兩大勁敵，遂由以往對中俄一打一拉、各個擊破的策略，調整為雙拳出擊、一體打擊，這也是美國在中國周邊的亞太地區近期動作頻頻的原因。

除台灣之外，中國周邊還有東海、南海、朝鮮半島等熱點，可為美方策動「代理人戰爭」所利用。拜登上月邀約的與東盟領袖峰會雖未開成，但白宮亞太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）近日聲稱，每個月都與東盟各國大使交流，仍希望峰會春天能夠開成；距離菲律賓的總統大選還有不足一個月，昨日結束的菲律賓與美國聯合軍演，規模有史以來最大，菲新總統上台後，南海會否再生波瀾，引人矚目；北約組織（NATO）在東擴後，啟動了全球化步伐，本周首度邀請澳、紐、日、韓4國出席外長會議，明顯劍指中國；而澳英美安全伙伴（AUKUS）周二宣布，將聯手研發高超音速導彈；韓國新總統亦宣布，有意加入美日印澳四方對話（QUAD）機制；美國更有意籌組的「印太經濟架構」（IPEF），另起爐灶，取代中國申請加入的「全面與進步跨太平洋伙伴關係協定」（CPTPP），在經濟上圍堵中國。所以，未來一段時間的亞太地區，料將險象環生，身處其中的香港，要準備好迎接可能的驚濤駭浪。

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