社評：全民快測須市民響應 設計缺陷效用打折扣

宣傳不足徒靠自發

市民參與度惹憂慮

第五波疫情回落，每日新增個案降至少於3000宗，比上月高峰期明顯好轉，可是天天近百人死亡，仍是相當可怕的數字。專家分析發現，本地個案即時繁殖率，於3月下旬10天內顯著回升，由每宗個案傳給近0.4人，升至0.6人，考慮到最近市民出行數據明顯反彈，清明節假期市面人流尤多，即使疫情走勢暫未出現反覆，回落速度亦可能被拖慢。政府打算本月下旬放寬社交距離限制，小學亦將恢復面授，倘若屆時社區仍然存在大量傳播鏈，可能引發新一波疫情，影響復常進度。現在距離鬆綁社交限制，只有兩周時間，即使現階段仍不具備做全民強檢的客觀條件，當局亦須爭分奪秒，設法減少社區傳播鏈，全民快測理論上可以發揮作用，前提是市民廣泛響應。

政府上周六宣布全民自願快測計劃，「強烈呼籲」市民今天起一連3日，每天快速檢測一次，結果若呈陽性，按規定要於24小時內呈報，當局將視乎當事人提供的資料，包括有否打針、同住家人背景，以及居住環境等，決定當事人是否需要住院、入住隔離設施，抑或可以居家隔離，至於快測陰性則毋須呈報。衛生署錄得逾110萬宗陽性個案，37%來自快測申報。專家推算，若有300萬以上市民參與快測，相信可找出數千至1萬宗個案，可以截停數以百計傳播鏈。快測陽性者，通常都是病毒量較高，感染他人風險較大。防疫為己為人，無論從社會整體利益還是個人公民責任角度，所有人都應該積極參與。

這次全民快測，當局的基本配套準備，算是相對理想。提供免費快檢工具方面，政府上周六起一連4天派發265萬個防疫服務包，內含快測工具。當局聲稱，面向全港約270萬戶的派送工作已完成，當中超過11萬戶更是逐家逐戶派發。地區組織擔心，可能有些劏房戶收不到防疫包，部分長者亦不懂得怎樣做快測，政府為此設立約90個防疫包派發站「補漏」，安排公務員及義工在場講解快檢工具使用方法。可是若問一般市民，可能仍有不少人不知道，這3天原來有這樣的快測計劃，政府宣傳工作是否到位，惹人關注。

全民快測宣傳不足，必定影響成效，然而計劃設計執行上的缺陷，才是最大問題。政府交代全民快測計劃，提及至少3個目標，一是找出無症狀感染者，截斷傳播鏈；二是透過快檢篩查，了解全港澸染情况；三是推動市民習慣使用快測工具，當局日後放寬社交距離，可能規定一些場所和活動主辦單位，必須要求參加者做快測，陰性才可入場。眼下問題在於全民快測既非強制，又缺乏誘因設計，全靠自願自發，難免令人擔心市民參與度。

陽性陰性數據不齊全

感染情况難準確掌握

先談找出無症狀感染者。雖然衛生防護中心總監表示，相信全民快測發現的感染者，大部分皆可居家隔離，然而不排除一些快測陽性者，尤其是居住環境擠迫的基層市民，可能擔心送去隔離設施，因而拒絕申報。倘若不少人抱着這種迴避心態，甚至索性不做快測，當局怎可能透過快測篩查計劃，準確掌握全港感染情况？當局容許陰性者不申報，又如何計算快測陽性與陰性比例，從而準確推斷當下人口感染比例？新加坡本月19日起重開酒吧等處所，進入可供跳舞場所的顧客須先接受快測，值得香港借鑑參考，可是港府目前並無具體方案，市民不覺迫切性，亦不知道未來進入哪些設施或場合需要快測，當然無法構成熟習快測的即時誘因。

前年9月，第三波疫情回落，政府推出為期兩周的普及社區檢測計劃，其本質就是「全民自願核酸檢測」，當時政府大張旗鼓宣傳動員，最終接近180萬人參與，合計發現約40名確診者。疫情水平今昔有別，這次「全民自願快速檢測」發現的感染者，相信多出很多倍，然而如果參與人數太少，計劃就很難稱得上成功。就像當年的全民自願檢測一樣，今次全民自願快測予人感覺依然是不徹底、不到位、半吊子。當市民覺得政府只是「盡人事」、「有嘗試好過無做」的心態推動計劃，投入參與程度必定大打折扣。政府若決心清除社區傳播鏈，全民強檢仍是最高效的工具。

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