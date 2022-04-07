社評：特首人選呼之欲出 知人善任親賢遠佞

李家超表態競逐特首

國安民生主張待闡述

李家超效力警隊逾30載，由見習督察一路晉升至警務處副處長，2012年加入政府問責班子，出任保安局副局長，5年後「扶正」當上保安局長，成為首名警隊出身的保安局長，及至去年6月再接任政務司長。過去數年，香港以至國際政治形勢遽變，英美不斷操作「香港牌」制華，國務院港澳辦主任夏寶龍談及特區管治者要有「五個善於」，第一項就是做堅定的愛國者，貫徹一國兩制方針，維護特區憲制秩序。2012年特首選舉梁唐之爭記憶猶新，為免破壞建制陣營團結，令外部力量有機可乘，這次特首選舉可能只有一人入閘。現在李家超表明參選意向，如無意外，下任行政長官人選，已是呼之欲出。

香港社會撕裂，不同政治立場市民，對反修例風暴、《港區國安法》等看法南轅北轍。李家超出身警隊，有份推動《逃犯條例》修訂，並遭美國制裁，不同人對他的印象，自然很不一樣。有人認為他作風硬朗果斷，敢於與「反中亂港」勢力鬥爭；有人談到李家超選特首，聯想到的是「武官治港」。兩種截然不同的觀感，不僅涉及意識形態差異，也涉及對國家、對世界看法的分歧，這道鴻溝並非個人主觀意志所能克服，要靠未來世局客觀發展去改變。以現時香港內外政治環境，不管下任特首是誰，都很難真正修補社會撕裂，新特首需要做的是在一國兩制下，好好履行特首雙責任制，既向中央負責，心懷國家，也要向特區負責，為民請命，改善民生。

夏寶龍「五個善於」，提到特區管治者要落實維護國安的法律制度和執行機制。李家超熟悉保安事務，一旦接任特首，相信23條立法將迅速展開。當然，香港崇尚自由，新政府推動立法之餘，亦有責任照顧社會各界合理關切，力求平衡。李家超多年來主要在保安系統效力，較少涉獵經濟民生其他範圍事務，雖然去年中接任政務司長後，需要參與很多跨部門協調工作，惟時間畢竟較短，有人關注他在政策工作和經濟事務方面經驗不足，不過話說回來，政府管治工作範疇這麼廣，即使出身政務官系統，也不代表政策「瓣瓣熟」。政務官訓練，重點在於通才，經濟金融衛生等專門領域，一樣要靠專家。作為特區之首，最重要是領導力和決斷力，能夠知人善任，勝過事必躬親。李家超若能廣納才德兼備之士，構建一支有實力的管治團隊，有助增強外界對政府施政能力的信心。

香港百病叢生，貧富懸殊、土地房屋等社會深層次矛盾亟待化解。經驗可以指導行動，但有時亦可能束縛思考，不利大刀闊斧改革。以房屋問題為例，政府覓地建屋必須敢於跳出框框，造地流程更要大幅簡化，才有機會短中期顯著增加供應，縮短公屋輪候時間；做事因循僵化，不知變通，空談願景，講多過做，正是公眾不信政府能夠解民之憂的一大原因。施政為民，必須「目標為本」，勿讓「程序為本」變成官僚擋箭牌，下任特首必須整飭吏治，改革官僚風氣，實現「想幹事、能幹事、幹成事」。

香港管治出問題，另一原因是特區政府勢弱，經常受制於各種既得利益，導致應該做的事沒有做好。政府施政必須以社會整體利益為重，特首需要聆聽各方意見，但不能任人擺布。特首換人，權力重組，既得利益集團一定會想方設法，爭取影響力，特首必須親賢遠佞，與既得利益保持適度距離，才有空間推動改革。外界認為李家超人脈圈子相對較窄，但換個角度看，這也可以是大刀闊斧厲行改革的優勢，能否善用這個機會幹出成績，還看李家超政治決心以及如何用人。

土地房屋問題急需解決

宜與既得利益保持距離

土地問題是香港民生死結，一日得不到有效解決，居住、安老、醫療等問題難望釜底抽薪；特區內政不修，市民看不到出路，民怨積累，長治久安談何容易。以往李家超未有太多機會闡述其民生經濟主張，外界對他的印象，主要還是在國安、執法、公共秩序等方面，李家超應該早日發表具體政綱，闡述施政抱負及理念、怎樣解決土地供應問題、如何將公屋輪候時間縮短至3年、如何增加人手改善醫療安老等服務。市民看到曙光，香港才有希望。

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