社評：參選特首面向公眾 營造良好選舉文化

新形勢下首選特首

參選人要樹好榜樣

現任特首林鄭月娥宣布不尋求連任，下任特首誰屬備受關注。近屆特首選舉，重量級參選者通常在提名期前一兩個月已表態競逐，相比之下，今屆選舉提名期展開3天，外界仍在等侍有實力人士正式宣布。選委會部分委員今天將與中聯辦方面會晤，政界盛傳即將有司長級高官宣布參選，是耶非耶，相信很快揭盅。回顧歷史，自2007年以來，每屆特首選舉皆為差額選舉，即有多於一人成功「入閘」競逐。今屆選舉一個待解懸念是會否有競爭，抑或像2002及2005年那樣屬於等額選舉，只有一人入閘。根據當年選舉規定，董建華和曾蔭權在該兩次選舉分別自動當選，後來當局修改規定，倘若只有一人入閘，選委會依然要投票，參選人取得過半數選委的信任票，才能當選。

香港這幾年歷經政治、社會及經濟風浪，先有反修例風暴，後有新冠疫情。中央推出港區國安法，修改香港選舉制度，落實愛國者治港，香港政治生態已跟昔日截然不同，特首選舉「跑馬仔」方式，必然出現一些變化，最明顯例子是之前3屆選舉，泛民在選委會握有一定選票，每次都能夠提名泛民屬意人選「入閘」競逐，然而這種場面在今次選舉肯定不會出現。至於其他方面，尚有哪些變化，仍然有待觀察。

中央修改香港選舉制度，強調辦好三場選舉，當中的選委會及立法會選舉，去年相繼完成，這兩場選舉皆強調競爭性，立法會所有議席均有競爭，更屬前所未有，刻意安排之說甚囂塵上。有意見認為，特首選舉作為壓軸，最好同樣貫徹競爭原則，不過亦有人重提2012年特首選舉唐梁之爭導致建制內訌，即使選舉過後撕裂仍久久未癒，認為現在應避免重蹈覆轍，防止政治內耗。權力當局如何取捨，本已備受關注，第五波疫情驟起重挫香港，令事情變得更複雜。中央支援香港抗疫，希望社會上下團結齊心，戰勝疫情。有競爭的選舉，參選者必然要標榜個人政見，跟對手及現屆政府有何不同，互相批評在所難免，如何避免有損團結，無疑是一個複雜問題。

疫情肆虐人心浮動，「團結穩定壓倒一切」是否權力當局刻下最優先考慮，無可避免會影響今次特首選舉安排，甚至有一些特殊處理，遲遲未見重量級人士宣布參選，未知是否與此有關，惟無論如何，今次始終是政治新形勢下首次行政長官選舉，一些做法容易被當成先例，有志參選的重量級人士，應該多些樹立好榜樣，奠下良好的特首選舉文化，作為日後準繩。

行政長官憲制地位之特殊，體現於「雙負責制」，既要向中央負責，亦要向特區負責。香港奉行一國兩制，特首參選人必須有國家大局觀，維護國家安全更是責無旁貸；與此同時，特首參選人亦要面向香港各界，除了爭取1500名選委支持，亦要積極面向一般市民。當局強調選委會構成，體現了社會均衡參與，惟國務院港澳辦主任夏寶龍亦提到，特區管治者要做到「五個善於」，包括「善於為民眾辦實事」，「始終貼基層、接地氣」，最佳方法莫過於多去接觸普羅大眾，了解民生疾苦。

特首須履行雙負責制

疫下仍要多接觸市民

行政長官雖非普選產生，可是近屆特首選舉，都有一定程度的社會參與，參選人亦很重視落區聆聽意見。當然，香港社會撕裂，涉及意識形態以至世界觀的根本分歧，不同政治立場支持者壁壘分明，可是身為特首參選人，就要有面對市民的氣度，不能經常身處幕後，一味靠網誌等單向靜態手段，向市民闡述施政理念。

現在距離5月8日特首選舉，只有一個月左右的時間，重量級參選者應該把握有限時間，盡快站出來介紹政綱，接觸各界人士。疫下限聚，舉行大型選舉活動難免多了掣肘，不過當局已作特殊豁免，行政長官候選人提名資格獲確認後，可在做足一系列防疫措施，包括必戴口罩不准飲食下，在室內公眾地方舉行聚集。鑑於今屆選舉未知有多少人成功「入閘」，競選公開辯論成事與否，仍是未知之數，有志參選者應該善用每一個機會，多辦面向市民的競選活動，讓公眾切實感受到這是一場與他們息息相關的選舉。

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