社評：林鄭棄選黯然引退 新特首須解決內憂

想幹事更要「幹成事」

林鄭「同行」事與願違

《基本法》規定，行政長官可連任一次，意即最長可做10年。這種制度設計，一大用意是讓行政長官有充足時間，推進各項長遠宏圖大計，惟現實是回歸以來，香港未嘗有行政長官做滿兩任，林鄭亦不例外。今年2月，第五波疫情急轉直下，特首選舉由原定3月27日押後至5月8日，外界對林鄭抗疫表現與連任機會議論紛紛，林鄭則多番強調當下工作是抗疫，不談連任問題，直至特首選舉提名期展開，昨天她終表態不求連任，6月30日完成任期後，將結束42年為官生涯。

林鄭自言去年初已向中央表達不欲連任意願，不參選特首只有一個考慮因素，就是家庭，簡言之，這是早已下的決定，跟近月事情無關，惟公眾的觀感，相信很不一樣。過去3年林鄭民望長期低迷，不同政治立場的市民，皆對政府相當不滿，這跟5年前林鄭說的「同行」口號，形成強烈對比；第五波疫情尚待收拾，就算未來兩月成功穩控，數以千計人命亦不能復生。林鄭特首生涯的終結，只能說是「黯然引退」，而非「功成身退」。

林鄭出身政務官系統，以硬朗作風及幹練形象，在官場扶搖直上，2007年皇后碼頭一役，奠定其「好打得」形象；由打擊新界村屋僭建，到後來以政務司長身分推動政改，林鄭都有迎難而上，展現為官者起碼應有的擔當。香港官僚養尊處優，畏事避難者大不乏人，林鄭敢幹事，是她得以成為行政長官的重要因素，然而正如國務院港澳辦主任夏寶龍所言，特區管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」。回看在任5年，林鄭政府雖非全無建樹，增加教育撥款、落實高鐵一地兩檢都是實在成績，可是最關鍵的民生問題，諸如土地房屋醫療安老等，現屆政府予人觀感是講多做少；林鄭不聽多方勸告，強推《逃犯條例》修訂，觸發香港半世紀以來最嚴重亂事，影響深遠，同時亦反映堅定果斷與剛愎自用，往往只差一線。

當然，林鄭在任5年面對的困難與挑戰，確是前所未見，考慮到香港政治撕裂，中美關係和兩岸局勢遽變，外部勢力伺機操作香港間題，就算沒有修例風波，政治危機和社會動盪也可能以另一種方式發生；以本港醫療系統之脆弱、安老服務之困境，以及官僚機器之不濟，就算現在當特首的不是林鄭而是他人，第五波疫情同樣可能一發不可收拾。物必先腐而後蟲生，這幾年香港危機爆不停，核心在於內憂，外患則是催化劑。香港的內憂，見諸社會深層次矛盾的不斷惡化、政治兩極化的不斷加劇，以及官僚機器的僵化崩壞，三者互相扣連互為影響。

內憂外患困擾香港

改善管治重建信任

香港社會百病叢生，官僚多年來安於逸樂，畏事避難，加上政治鬥爭內耗，導致重大民生問題遲遲未見改善，倒過來又加深民怨及政治對立，政府施政舉步維艱，幹起事來困難重重。反修例風暴是本港政治社會危機一次總爆發，外部勢力作用不能忽視，可是說到底還是香港內部出了大問題，政府不察國際形勢變化對港影響，亦未能有效化解內憂，土地大辯論耗時一年，明日大嶼填海至今仍在研究階段；北部都會區計劃去年提出，如何化概念為實在，同樣長路漫漫。香港抗疫兩年多，不能說政府沒有努力，可是豁免檢疫把關甩漏，總是一而再拖後腿，谷針工作亦不脫官僚辦事不到位的老問題，第五波疫情失控死者相枕，一大原因正是新冠病毒這個「外患」，狠狠戳中本港醫療、安老及管治死穴。

林鄭治下，官民信任跌至谷底，部分人對特區政府的不信任，涉及意識形態，以及對國家和世局走向的觀點立場，可是特區政府的管治表現，顯然亦是民不信官重要原因。世局變化香港無力左右，但是提升管治水平、改革官僚機器、切實化解社會深層矛盾，特區政府既是責無旁貸，亦是力所能及。《港區國安法》以及選舉制度修改，是林鄭執政後期香港最大的政治變化，昔日政治鬥爭內耗不復再，下任政府將有較多作為空間，新特首應好好總結今屆政府的經驗教訓，除了敢幹事，更要幹成事，市民看到社會民生改善，才會相信政府與民同行，不是講多過做。

■歡迎回應editorial@mingpao.com