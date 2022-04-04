社評：上海疫情管理遇上挑戰 闖關可證動態清零可行

浦東浦西分區封控

全民核酸疫情未控

上海自上月底出現每天數千宗感染後，宣布實施浦東、浦西分區輪流做全民核酸檢測，浦東從28日開始全區封控，為1832萬人次做檢測，但至本月2日仍然有2000多宗感染報告，未能在預期的5天後完全解封，浦西自1日開始全區封控，已經為1441萬人次做檢測，疫情仍未受控。上海市衛健委昨天宣布，今天在全市範圍內再做全民檢測。

反覆全民檢測的做法，是奉行「早發現、早報告、早隔離、早治療」的四早措施，上海按照既定程序，將檢測出陽性患者隔離。現在累積個案是5萬多，不但要將患者隔離，還要將密切接觸者隔離，而且要分開隔離，這就必然會為隔離設施帶來嚴重壓力，雖然上海市有所準備，及時新建方艙醫院，但仍不敷應用。這些隔離設施設備簡陋，缺少衛生間甚至是沒有洗浴設施，被隔離者難以正常生活。然而現在呈現的問題，並非完全是設施不足，而是信息透明度的問題。

Omicron的特點是隱匿性強，但由於內地的疫苗接種率十分高，即使受到感染，絕大部分是無症狀感染和輕症，這些患者被隔離後毋須服藥，只需醫學觀察。這就引起被隔離者及家屬的質疑，既然是無症狀且毋須服藥，為何仍要隔離，還要承受被帶病毒量高患者傳染的風險。有關專家雖然曾經解釋，但未做到家喻戶曉。

其實，所謂無症狀感染只是沒有肺炎症狀，可能會有低燒或者咳嗽的症狀，又或者他們的病情處於潛伏期，仍然有可能被確診，所以有需要在隔離設施內接受醫學觀察。然而，由於宣傳不足導致誤解的謬論流傳，才是不滿情緒的根源。

患者人數急升導致處置不當還有一個結構性問題，確診患者要送醫院治療，將部分醫院劃為專門收治新冠病人被證明是有效措施，但由此引起新問題，即原來需要各種治療的患者的設備就會相應減少，需要定期接受治療的患者有可能因而病情惡化。最極端的一個病例，一名被確診新冠的患者原來需要洗腎，但專門收治新冠患者的醫院沒有洗腎設備，在缺乏協調的情况下，患者因為4天沒有洗腎而病逝。雖然後來上海有關當局宣布，所有需要洗腎及化療的病人必須得到照料，以及各醫院都要無條件為孕婦提供急診服務，但慘劇的消息廣泛流傳，不滿情緒加劇。

無症狀感染可能毋須治療

騰出病牀可治療其他病人

處置疫情的既定措施是「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」，這是服膺生命至上的方針，本應該讚揚。現在這個做法受到質疑，原因是Omicron的特點所帶來的新情况，既然受感染者絕大部分是輕症，是否都需要入院治療？如果減少住院人數，或者減少住院天數，即可釋出病牀，給原來應該接受治療的其他患者提供服務，這也是醫院救死扶傷的責任。如何衡量各種因素，以及採取靈活措施，有關當局應該認真考慮。

因應疫情急速升級，要反覆全民檢測才能做到動態清零，雖然得到周邊省份的支援，但人手還是不足，醫護人員疲於奔命也難以滿足需要。上海衛健委也有新的應變措施，即採用抗原檢測的方法，作為核酸檢測的補充，減輕醫護人手的壓力，但相關的跟進措施有不足之處。

一些居家隔離的人員，可以用抗原檢測，多次測出陰性後可以解除隔離，出現陽性則要強制報告，並且要盡快送往隔離設施，時間差愈長傳播風險就愈高，以及接收報告到發出指令運送患者到醫院分屬不同部門，加上救護車數量不足，往往就會造成混亂。目前在網上還廣泛流傳一個疾控中心官員在接聽市民投訴電話時表示，隔離設施的風險高於居家隔離，抗原驗出陽性的患者是否及時報告，就更加無所適從。

專責處置疫情的副總理孫春蘭專程從疫情同樣嚴重的吉林趕到上海，她指出，在2500萬人口的特大城市應對Omicron疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大，但要堅持動態清零總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力。上海無疑在應對疫情中，已經做到出兵貴在神速和果斷，無奈Omicron無孔不入，但在協調與靈活處置方面，更加需要及時照顧市民的怨氣，否則，缺乏市民的全力支持，抗疫就難以畢竟其功，要是能證明超級大城市也能做到動態清零，這對全國抗疫戰是一大鼓舞。

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