社評：峰會重開象徵性大 中歐關係未到春天

去年相互制裁停開峰會

習警告勿將經濟武器化

在2020年6月第22次中歐峰會之後，2021年峰會罕見中斷。過去一年，中歐關係進入多事之秋，去年3月，歐盟以新疆人權問題為由對華實施制裁，是六四後歐盟首度制裁中國。中方採取反制，制裁歐方10人和4個實體，5月歐方隨即凍結中歐投資協定；11月，歐盟成員國立陶宛允許設立「台灣代表處」，被指背棄「一中原則」，遭中方貿易杯葛，歐盟遂向世貿組織投訴……歷經連串緊張和波折後，今次中歐恢復年度峰會，至少標誌雙邊關係重回正常發展軌道。

按照慣例，中歐年度峰會是由中國的國務院總理與歐盟「雙主席」共同主持，而習近平與米歇爾和馮德萊恩兩人的會晤，只屬會見交流。中方引述雙方認為，今次會見「開誠布公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識」。而所謂「共識」，根據歐方公布，包括將擴大「中歐地理標誌保護協定」、夏季前舉行環境與氣候高級別對話、恢復高級別數字對話等，多為技術議題。而對於中歐投資協定、立陶宛問題，都無共識，至於歐方要求恢復人權對話，中方亦無回應。

俄烏戰爭無疑是今次峰會的一個焦點，歐方要求中方即使不支持對俄制裁，也不要「干預」西方的制裁，即協助俄方規避制裁，否則將影響中國的「國際聲譽」，而中方仍重申以自己的方式「勸和促談」。特別的是，去年中歐貿易額首次突破8000億美元，增幅達27.5%，顯示經貿關係成為中歐之間的最大亮點。但在峰會前，歐盟放風稱，中國全球貿易的逾四分之一來自與歐盟和美國，而與俄羅斯的貿易額僅佔2.4%，言下之意是將此當作要脅中方的武器，要中方取捨。對此，習近平在會晤中表示，對烏克蘭危機，「不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，不能把全世界都綑綁到這個問題上」，警告「不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機」。他指出，「目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毁於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年」。抨擊歐美制裁的語氣之重，前所未有。

針對中歐關係，習近平特別強調，「中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策」。這段話明顯是奉勸歐盟與美國敵視中國的政策保持距離，但目前看，恐怕是「言者諄諄，聽者藐藐」。俄烏戰爭的爆發，令歐盟的戰略利益被更加緊密地與美國綑綁。

俄烏戰爭美歐綑綁緊

中方盼歐方自主對華

對於立陶宛問題，歐方僅重申其對「一中」政策的承諾，同時「對兩岸緊張局勢加劇表示擔憂」；中方則隻字未提台灣問題，因為知道問題的焦點不在歐洲而在美國。

中歐關係是一種特殊關係，超越一般的國與國外交，因為不僅是指中國和歐盟的關係，還包括中國與歐盟27個成員國的關係；歐盟亦不是一個鬆散的區域性國際組織，而是一個權力很大的一體化機構。用李克強的話來講，中歐就是「最大發展中國家和最大發達國家聯合體」的關係。法、德等國是歐盟主導力量，也是中歐經貿的最大獲益者，但立陶宛、捷克等東歐國家，與美國關係更密切，對俄對華態度更強硬，而這些「新歐洲」國家在歐盟中的權重日益加大，都增加了歐盟發展對華關係的阻力。正因如此，在對華友好的德國前總理默克爾退休前，歐盟對華已經作出了「合作伙伴、經濟競爭者和制度性對手」的三重定位。因此，儘管習近平3月8日同法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨預先視像會面，為今次中歐峰會作了一定鋪墊，且氣氛相對緩和，仍無法為中歐關係帶來重大突破。

俄烏戰爭被視為歷史性轉折，其外溢影響已然顯現，鑑於美國對歐盟外交政策的深刻影響，中歐關係也難免受到波及。面對這新的「決定時刻」，中方需拋棄將歐洲視為世界獨立一極的幻想，只能緊守務實發展雙邊貿易這條底線，未來中歐關係的走向，將取決於歐洲如何認識自身，如何認識中國。這次峰會看到，中歐關係仍未迎來春天。

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