社評：特首選舉靜若深海 明朗化有利再上路

提名期明天開始

熱門迄今未表態

去年初，中央修改香港選舉制度，落實愛國者治港，三場重要選舉，選委會及立法會選舉皆於去年完成，可是最重要的特首選舉，卻遭第五波疫情打亂。政府1月底原本已就3月27日舉行特首選舉刊憲，未料疫情急轉直下，2月中，政府引用《緊急法》，將特首選舉押後至5月8日，參選提名期則由明天（4月3日）開始，直至本月16日。

回看歷屆特首選舉，重量級參選人一般在選前2、3個月便高調宣布競逐，以便展開選舉工程。以上屆選舉為例，原特首梁振英2016年12月表明不求連任，時任政務司長林鄭月娥則於翌年1月辭職，以大熱門姿態宣布參選。相比之下，下任特首人選，至今仍茫無頭緒，迄今仍未見重量級人士表態參選，也不見現屆政府高官請辭為參選做準備。最近林鄭月娥屢被問及會否競逐連任，每次答覆都只是重申眼前工作是抗疫。

第5波疫情最近雖見回落，惟每日新增感染及死亡數字，仍然分別處於5000宗以上及過百人的高水平，「三減」（減感染、減重症、減死亡）稍見成果，仍有大量工作要做，說抗疫仍是眼前要務，當無異議，不過下任特首誰屬，無疑亦是關乎香港未來的大事，提名期前夕未見眉目，事態發展充滿懸念，揣測四起在所難免。

上月初，林鄭月娥宣布除了周二召開行政會議的日子，每天早上都會主持抗疫記者會，向公眾交代抗疫進展，一直維持到戰勝這一波疫情為止。昨天抗疫記者會忽然暫停一天，適逢特首選舉提名期即將展開，行政長官辦公室僅稱林鄭月娥「日程有調動」，未作更多解釋，惹來各種政治遐想和猜測，正正反映特首選舉表面無風無浪，實際外弛內張。有人認為當下香港需要齊心抗疫，相信特首選舉將採取所謂「澳門模式」，只有1人參選，以免參選人針鋒相對影響社會團結；有人則談到押後選舉1年的可能性，由現屆政府延任1年收拾疫情殘局，然而亦有人認為，此舉必然惹來部分人強烈不滿，不見得一定有利政治穩定，也無法保證控疫工作可以做好。

人心浮動不利抗疫

不明朗因素宜消除

疫情籠罩特首選舉，不同處理方法，可能都有一些潛在風險。舉例說，有競爭的選舉，不同候選人固然要各陳己見爭取選委支持；就算是「澳門模式」，參選者也要闡述施政理念，以及當下抗疫復常藍圖。倘若林鄭月娥放棄連任，而特首候選人的抗疫復常策略，又跟現屆政府有出入，屆時應該怎樣協調，以免出現「誰說了算」等問題，影響未來數月抗疫復常工作連貫性，這些都是需要小心處理的事宜。不過話說回來，特首選舉懸而未決，對於特區領導及政治穩定，亦不見得是好事。

特區政府抗疫不力，民生困頓人心不安，下任行政長官人選遲遲未定，人心浮動可能加劇，影響抗疫工作。香港百廢待興，除了抗疫復常這些眼前事，尚要處理土地、房屋、安老、醫療等複雜問題；為了提升治理水平，實現良政善治，官僚改革事在必行，政府架構亦需重組，凡此種種皆是下任特首必須處理的問題，倘若7月1日政府如期換屆，特首參選人現在就要公布政綱、接觸選委、組織班子，3個月時間已嫌太短，若再拖延，下任特首無時間做好準備，難免不利新政府開局。當下國際形勢風起雲湧，大國博弈激烈，香港內憂外患。對中央而言，早日定出下任特首人選，消除政治不明朗因素，也可提防外部勢力伺機操作。

根據選舉法，選管會有權押後投票日不多於14天。今年2月，林鄭月娥曾表示，若疫情持續，尚有空間押後選舉至6月。理論上，特首會同行政會議可根據《緊急法》，將投票日改為另一日，然而不斷推遲特首選舉，對香港弊多於利。香港需要再上路，下任特首誰屬，是時候盡快決定。

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