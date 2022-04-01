社評：大國博弈不擇手段 香港要有憂患意識

英法官辭終院職務

倫敦施壓打擊香港

一國兩制下，香港奉行普通法，終審法院有海外資深法官參與審訊，是本港司法制度一大特色。香港終審法院1997年成立，除了首席大法官和3名常任法官，還有十多名海外非常任法官，每次審訊都有一名外籍或非常任法官參與。1997年9月，英國上議院時任大法官艾偉儀與香港終院時任首席法官李國能協議，英國派兩名現任法官，擔任終院非常任法官。有關安排持續廿多年，隨着韋彥德及賀知義辭任而中斷，無論特區政府還是香港大律師公會均認為，兩人辭職與英國當局政治施壓有關。這從韋彥德聲明內容，以及事態來龍去脈，皆可看出端倪。

2020年6月《港區國安法》實施，賀知義是在法例生效後半年，接受非常任法官任命。去年8月，即國安法生效一年多後，韋彥德發表聲明，提到一直密切關注香港情况，認為香港仍維持司法獨立，所作裁決亦符合法治，所以他與賀知義將續為終院工作。兩名法官最後一次參與終院案件審理，均在去年下半年。去年9月終院就梁國雄立法會搶文件案，5名法官一致裁定梁國雄無檢控豁免權，參與審理的非常任法官就是韋彥德。正如大律師公會主席杜淦堃所言，過去半年香港情况是否有很多改變，導致兩名法官作出今次決定，令人相當懷疑。相比之下，倫敦當局加緊政治施壓，卻是顯而易見。

韋彥德和賀知義辭職之際，英國國會正辯論英國法官應否參與本港司法審訊。韋彥德發聲明表示，英國政府過去一直支持最高法院在香港終院履行職務，認為這「符合英國利益」，惟自從港區國安法生效後，當局立場出現變化。他與英國政府取得共識，英國最高法院法官不能繼續在香港法院履職，原因是難以洗脫「為背棄參政及言論自由的政權背書的觀感」。聲明清楚顯示，韋彥德辭職並非單純個人決定，而是跟倫敦當局的政治立場及國家利益研判有關，尤其值得留意是，韋彥德明言香港法院對法治堅持備受國際尊重，「不能繼續履職」是因為「觀感」問題，所謂「觀感」本身就意味是外在壓力。凡此種種均反映，今次英國政府撕毀協議，是政治操作凌駕司法因素考慮。

香港司法獨立，終院非常任法官制度可向國際社會展示，香港在一國兩制下，繼續貫徹實行普通法。廿多年來，終審法院處理過很多複雜案件，包括回歸初期的居港權案、本港法院提請釋法的剛果案，以至一些重大刑事案件，不少判辭皆獲其他地區引用。現在終院少了兩名英國在任法官，具體運作影響有限，惟不排除其他海外法官，特別是來自英國的退休法官感到壓力，長遠削弱終院非常任法官制度。一年前，終院海外法官岑耀信曾公開批評，英國政客要求撤回終院非常任法官，屬於政治抵制，跟香港司法獨立或法治無關。如果英國政府真心關注香港法治與自由，理應更加支持英國法官在終院發揮作用，如今英國政府做法，明顯是想打擊香港法治形象及國際名聲。

世界變局認清港定位

為保安全多築「防波堤」

世界格局面臨百年巨變。華府千方百計壓制中國，英國作為美國鐵桿盟友，早已站邊，香港牌成為美英制華工具，打擊香港國際地位，就是削弱香港作為國家對外門戶的作用。國際新形勢下，香港與國家的命運已緊扣相連，以為香港還能有其他定位、多些靠攏西方便可置身大國博弈漩渦之外，乃是一廂情願。回看過去兩年，美國打香港牌壓華，主要聚焦經濟手段；英國方面，由於香港是其昔日殖民地，除了經濟層面，兩地還有多方面關連，這亦意味英國操作香港牌，手法更加多樣化。英國脫歐後，需要補充勞動力及人才，倫敦當局放寬BNO移民門檻，除了挖走人財利己，實際也是在削弱香港；這次要英國現任法官棄助終院，打擊香港法治形象，不過是英方最新動作。

今年2月俄烏開戰，美國封殺俄羅斯金融經濟，俄國央行數千億美元外匯儲備一夜遭凍結。事態令不少國家意識到，大國鬥爭不擇手段，不能假設各方不會訴諸極端手段，克宮可以揮軍鄰國，白宮「金融武器化」同樣可以去得很盡，就連沙特也要加緊與中國政府磋商石油交易人民幣計價。以往香港在世界舞台左右逢源，很多事情都視為理所當然，然而國際形勢變化卻在提醒，防人之心不可無。特區政府在政治、經濟、金融、民生等不同領域，要有更強憂患意識，思考問題要有前瞻性和預見性，多從安全角度考慮事情，並從制度入手，多些架設「防波堤」，不能認定其他國家會對香港客氣。

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