社評：大國博弈不擇手段 香港要有憂患意識

【明報社評】英國最高法院兩名在任法官擔任本港終審法院海外非常任法官的協議，隨着院長韋彥德及副院長賀知義辭任而打破。韋彥德的聲明指出，香港法院對法治的堅持，備受國際尊重，兩人辭職的決定，背後明顯與英國政府有關，英方政治操作凌駕司法安排，旨在打擊香港法治形象，令人遺憾。國際政治波譎雲詭，中美博弈激烈，英美同氣連枝，美國打香港牌制華，以經濟層面為主，歷史因素令英國操作香港牌的手段和空間，比美國更多，放寬BNO移民是一例，今次不過是最新例子，說明香港不可能在國際角力中獨善其身，左右逢源時代一去不返。各方對於新形勢下香港的定位，要有準確認識，更須緊盯金融等領域的安全，提防任何形式狙擊突襲。
英法官辭終院職務
倫敦施壓打擊香港
一國兩制下，香港奉行普通法，終審法院有海外資深法官參與審訊，是本港司法制度一大特色。香港終審法院1997年成立，除了首席大法官和3名常任法官，還有十多名海外非常任法官，每次審訊都有一名外籍或非常任法官參與。1997年9月，英國上議院時任大法官艾偉儀與香港終院時任首席法官李國能協議，英國派兩名現任法官，擔任終院非常任法官。有關安排持續廿多年，隨着韋彥德及賀知義辭任而中斷，無論特區政府還是香港大律師公會均認為，兩人辭職與英國當局政治施壓有關。這從韋彥德聲明內容，以及事態來龍去脈，皆可看出端倪。
2020年6月《港區國安法》實施，賀知義是在法例生效後半年，接受非常任法官任命。去年8月，即國安法生效一年多後，韋彥德發表聲明，提到一直密切關注香港情况，認為香港仍維持司法獨立，所作裁決亦符合法治，所以他與賀知義將續為終院工作。兩名法官最後一次參與終院案件審理，均在去年下半年。去年9月終院就梁國雄立法會搶文件案，5名法官一致裁定梁國雄無檢控豁免權，參與審理的非常任法官就是韋彥德。正如大律師公會主席杜淦堃所言，過去半年香港情况是否有很多改變，導致兩名法官作出今次決定，令人相當懷疑。相比之下，倫敦當局加緊政治施壓，卻是顯而易見。
韋彥德和賀知義辭職之際，英國國會正辯論英國法官應否參與本港司法審訊。韋彥德發聲明表示，英國政府過去一直支持最高法院在香港終院履行職務，認為這「符合英國利益」，惟自從港區國安法生效後，當局立場出現變化。他與英國政府取得共識，英國最高法院法官不能繼續在香港法院履職，原因是難以洗脫「為背棄參政及言論自由的政權背書的觀感」。聲明清楚顯示，韋彥德辭職並非單純個人決定，而是跟倫敦當局的政治立場及國家利益研判有關，尤其值得留意是，韋彥德明言香港法院對法治堅持備受國際尊重，「不能繼續履職」是因為「觀感」問題，所謂「觀感」本身就意味是外在壓力。凡此種種均反映，今次英國政府撕毀協議，是政治操作凌駕司法因素考慮。
香港司法獨立，終院非常任法官制度可向國際社會展示，香港在一國兩制下，繼續貫徹實行普通法。廿多年來，終審法院處理過很多複雜案件，包括回歸初期的居港權案、本港法院提請釋法的剛果案，以至一些重大刑事案件，不少判辭皆獲其他地區引用。現在終院少了兩名英國在任法官，具體運作影響有限，惟不排除其他海外法官，特別是來自英國的退休法官感到壓力，長遠削弱終院非常任法官制度。一年前，終院海外法官岑耀信曾公開批評，英國政客要求撤回終院非常任法官，屬於政治抵制，跟香港司法獨立或法治無關。如果英國政府真心關注香港法治與自由，理應更加支持英國法官在終院發揮作用，如今英國政府做法，明顯是想打擊香港法治形象及國際名聲。
世界變局認清港定位
為保安全多築「防波堤」
世界格局面臨百年巨變。華府千方百計壓制中國，英國作為美國鐵桿盟友，早已站邊，香港牌成為美英制華工具，打擊香港國際地位，就是削弱香港作為國家對外門戶的作用。國際新形勢下，香港與國家的命運已緊扣相連，以為香港還能有其他定位、多些靠攏西方便可置身大國博弈漩渦之外，乃是一廂情願。回看過去兩年，美國打香港牌壓華，主要聚焦經濟手段；英國方面，由於香港是其昔日殖民地，除了經濟層面，兩地還有多方面關連，這亦意味英國操作香港牌，手法更加多樣化。英國脫歐後，需要補充勞動力及人才，倫敦當局放寬BNO移民門檻，除了挖走人財利己，實際也是在削弱香港；這次要英國現任法官棄助終院，打擊香港法治形象，不過是英方最新動作。
今年2月俄烏開戰，美國封殺俄羅斯金融經濟，俄國央行數千億美元外匯儲備一夜遭凍結。事態令不少國家意識到，大國鬥爭不擇手段，不能假設各方不會訴諸極端手段，克宮可以揮軍鄰國，白宮「金融武器化」同樣可以去得很盡，就連沙特也要加緊與中國政府磋商石油交易人民幣計價。以往香港在世界舞台左右逢源，很多事情都視為理所當然，然而國際形勢變化卻在提醒，防人之心不可無。特區政府在政治、經濟、金融、民生等不同領域，要有更強憂患意識，思考問題要有前瞻性和預見性，多從安全角度考慮事情，並從制度入手，多些架設「防波堤」，不能認定其他國家會對香港客氣。