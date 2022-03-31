社評：通關說法左搖右擺 說清方向吸引人才

通關對象先後「難說明」

特首新說法模稜兩可

疫情爆發兩年多，除了個別豁免，疫情重災地區的非港人基本無法來港，即使香港居民返港亦有限制。去年下半年，香港疫情持續清零，與內地恢復通關在望，卻因外防輸入出現漏洞，引發第五波疫情。今年1月，政府收緊外防輸入規定，並根據熔斷機制，取消英美等9國來港航班，當地香港居民也不能返港。如今香港疫情全面淪陷，比起每天成千上萬的本地新增個案，輸入個案確是「微不足道」。上周初，行政長官林鄭月娥公布放寬社交措施藍圖，另亦提到4月1日起解除9國禁飛令，方便港人返港，鑑於Omicron發病快，抵港人士指定酒店檢疫期將由14天縮短至7天。

林鄭昨天重申，本港仍然堅守外防輸人。不過當局的「理順措施」，對不同人卻有不同意義。部分願意花錢周遊列國的市民，盼望旅遊已久，返港檢疫期縮短至7天，在他們眼中是可以接受的代價，有旅遊預訂網站稱，本港離境航班搜尋量，最近急增一倍。當局之前預料，解除禁飛令後約有2000人回港，可是如果新措施變成出外旅遊門徑，就是另一回事。倘若這不是措施本意，當局便應密切留意未來兩周出入境及輸入個案數字變化，審視措施對外防輸入有否影響。去年中，歐美陸續復常放寬出入境限制，外資外商要求港府外防輸入鬆綁，威脅撤出等說法時有所聞。新安排下，持有工作簽證來港者，檢疫期同為7天，加上禁飛令取消，外資及本地工商界認為這是逐步對外放寬入境限制的第一步，亦屬合理。

最近內地疫情轉熾，上海需要分區分批封控，但粵深疫情已大致平息，中央重申動態清零大方針不變。人類長遠必須與新冠病毒共存，惟內地追求的是星洲般的「不敗下共存」，而非歐美般的「慘敗下共存」，以為內地不久後也要走「慘敗下共存」之路，是一廂情願想法。觀乎梁萬年等內地專家提及的共存嚴格條件，相信短期內，內地抗疫策略不會有根本大變。對香港而言，這意味清零抑或共存，跟對內還是對外通關直接掛鈎，魚與熊掌短中期不可兼得，所謂「同時與內地及海外恢復人員往來」，不過是癡人說夢。特區政府需要抉擇，闡述通關路線圖，讓各界有所準備，知道如何配合，然而當下政府態度，予人感覺卻是曖昧不清，左搖右擺。

上周林鄭才說過，與內地通關仍是特區政府「首要工作」，昨天說法則變成「與內地或海外通關仍然是港府重點工作」，「當中的先後次序難以說明」，相信要「逐步進行並視乎實際情况」。林鄭說法模稜兩可，前言後語有別，當局是否想以拖字訣靜觀形勢變化再作決定？企圖同時安撫取態不同持份者？抑或已有傾向卻不想明言？各種揣測眾說紛紜，唯一肯定的是，懸念愈多，各界愈希望當局早日說清楚，消除不明朗因素。

對內對外通關兩難全

二擇一考慮整體利益

香港作為國際金融中心，很多業務要外國聯通，但更多經濟活動須與內地進行，疫下香港情况是「兩頭不到岸」，通關兩全其美當然最好，現實不可能，就要做選擇。中國大陸是全球增長動力最強地區之一， 香港則是外商進軍內地市場的最佳平台，這是香港獨特優勢，非區內競爭對手可比。不少人擔心，如果香港再不與外地通關，外資就會大舉撤走，搬到新加坡等地，然而換個角度看，倘若香港只能連通海外、通往內地門戶作用大打折扣，對外商的整體吸引力一樣會顯著減弱，屆時外資同樣可以反問，為何不選擇政治穩定、治理水平更佳的新加坡，又或直接進駐上海或深圳。

外商做生意放眼長遠，不會只看眼前兩三年。疫情帶來的不便，短期確會令一些外資減少在港人手規模，一些較側重日韓澳或東南亞業務的跨國企業，亦可能將亞太區總部搬離香港，可是只要中國經濟持續向好，香港核心優勢不變，疫後外商外資活動始終會逐步恢復。疫下檢疫規定多，人員來往不暢，必然影響人才來港，與外地通關，當然有利吸引海外人才，可是無法與內地通關，同樣會影響內地人才來港。不同行業對內地或海外人才各有需要，無法一概而論。對外對內通關兩難全，二擇其一必有犧牲損失，政府要以社會整體利益為考慮，早日交代通關路線圖，本地工商金融創科界想吸引人才來港，至少也有一個較清晰的物色方向。

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