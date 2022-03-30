社評：提高長者谷針透明度 確保「針找人」幹出成績

長者打針未達標

一個月內須速成

當局昨天公布，新增7596宗感染，另再多151人死亡。本港連續5天染疫死亡人數低於200，新增感染人數連續4天錄得4位數，較高峰期顯著下降，惟正如衛生防護中心所言，這仍屬於高水平。清明假期將至，為防疫情反覆，各界切勿掉以輕心。

第五波疫情累計7358人離世，絕大部分皆無打齊針。疫下亡魂五成半是院舍院友，九成半是年齡60歲以上，對高危長者而言，有沒有打針，隨時是生死之別。疫下民生困頓，公眾抗疫疲勞，復常心切可以理解，可是社會上下亦要面對現實，短短個多月死了超過7000人，比一般流感季節奪命300多人，不可同日而語。科學精神求真求準，一定不是片面看事情，第五波疫情慘烈，充分說明Omicron絕非流感，抓住個別一兩個概念或數字，淡化疫情奪命情况，將Omicron與流感混為一談，那不是講科學，而是假「科學」之名，扭曲事實，自欺欺人。第五波疫情死亡率，留待疫後慢慢再做科學研究，當下要務是穩控疫情減死亡，長者谷針尤其迫切。

疫情失控院舍連環爆發，近期的確多了不少長者打針，政府強調現時年滿七旬長者首劑接種率超過七成，較去年底翻了一番，惟換個角度看，目前尚有兩成多長者未接種，相當於20多萬人；若只計年滿八旬長者，更有超過四成未打針。根據政府的復常部署，倘若疫情沒有重大反覆，下月底將放寬社交距離措施，專家相信屆時疫情會反彈，第六波疫情爆發機率甚大。換言之，政府必須把握眼前一個月左右的空檔期，全力填補長者打針缺口，否則新一波疫情再起，又有數以千計長者染疫病重死亡，醫療崩潰災難隨時再度發生。

政府定下目標，年滿七旬長者首針率4月底達到九成。為了配合復常腳步，有關目標有其必要，問題是如何切實做到。社聯與醫學界最近開展上門打針計劃，政府亦有兩項長者谷針新猷，一是趁圍封大廈強檢，為大廈內未打針者長者及殘疾人士登記，待圍封結束後上門為他們打針；二是設立上門打針網上登記平台，先由地區組織幫手，趁家訪或派發物資，收集未打針長者資料並做登記，試行階段過後，再全面實施。

上門打針細化目標

谷針工作忌半桶水

政府兩項谷針新措施，重點皆是找出仍未打針的隱蔽長者，早應在去年疫情緩和時便做，等到現在十萬火急才推上門打針，強調「針找人」而非「針等人」，再次突顯當局抗疫屢誤戎機，走得不夠快不夠前，現在當局亡羊補牢，希望盡量接觸未打針長者，做到「一個不漏」，實際如何還得走着瞧；對於預計有多少人接種、登記後要等多久才有人上門打針，當局也沒有一個斬釘截鐵說法，僅說視乎參與醫護人手及實際運作經驗。外界難免擔心具體落實執行，會否又跟預期目標出現顯著落差。

香港抗疫失敗，暴露特區政府治理能力不足，一個常見問題是徒有目標卻未能有效落實，半桶水的成績，令人覺得所謂「目標」似口號多於實際。本月初，政府高調宣布，兩周內派員走遍全港所有院舍為院友打針，行動結束後，仍有數萬院友未打針，比例接近五成，正是一例。理順上門接種安排，動員足夠人力打針，乃是政府責任。細化每個環節具體目標，大目標才有機會實現。政府如有決心，便應該為上門打針安排，定下時間目標，例如圍封結束翌日完成接種、網上登記後3至5天內有人上門等，然後再根據目標，調動所需人力，包括考慮是否借助內援。

政府自詡長者谷針近月取得長足進展，然而新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星指出，年滿80歲長者接種率，過去兩周只有10個百分點增長，按此速度下月底無望谷至九成，打針工作需要做得更好。提高谷針進展透明度，每天交代上門打針以及院舍谷針最新進展，有助各方掌握實際進度，督促政府部門快馬加鞭，決策者亦可及早因應情况，決定是否要調整策略，務求目標必達。疫情肆虐，疫苗猶豫必須設法克服，任何有效方法都不應排除，如有需要，當局應考慮以更強硬手法為長者打針。

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