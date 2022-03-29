社評：疫下亡魂非冷冰數字 疫情仍慘烈不能躺平

疫情奪命逾7000

莫淡化慘烈程度

根據衛生署最新數字，第五波疫情，累計約112萬人證實感染，死亡人數則逾7200。雖然官方數字顯示，無論新增感染還是死亡個案，最近皆有所回落，惟政府專家顧問梁卓偉指出，現時本港疫情，不過是由原本「極高」回落至「非常高」水平，公眾千萬不要有錯覺，以為疫情已來到「水尾」。衛生防護中心亦說，4月初公眾假期將至，擔心市面人流增加，疫情又再加劇。倘若未來兩周疫情顯著反彈，不排除下月底放寬社交距離措施會受影響。

香港抗疫防線崩潰，自從當局容許市民自行呈報快速檢測陽性結果以來，已無法準確掌握實際感染數字，根據本地醫學院所做的流行病學模型推算，這波疫情最終可能有超過450萬人感染，另有多達9000人死亡。常年香港每逢流感季節，死亡數字輕則百多人，重則300多至400多人，相比之下，第五波疫情死者相枕，慘烈程度單從棺木供求緊張、火葬場忙個不停，可見一斑。這是香港數十年來所未見的公共衛生災難，實非一般季節流感可比。

疫情大流行未完，現在為死亡率等蓋棺定論，嚴格而言為時尚早。過去兩年，不少人都聽過「流感死亡率約為0.1%」之說。根據官方數字，本港第五波疫情死亡率暫為0.63%，有本地專家表示，由於實際感染人數遠超官方數字，以400萬而非約百萬做「分母」才準確，若用這個方法計算，今波疫情死亡率僅為0.18%，行政長官表示有聽過專家相關說法，認同實際死亡率與官方數字有別。醫管局高層更表示，他們正對一些感染者死亡個案做分析，初步顯示只有四成多與新冠病毒「直接有關」，有三至四成個案「無直接關係」，其餘未能分辨。

評估不同病毒株的致命度，搞清楚感染者死亡原因，對於疫情控制及防治工作非常重要，這是專家的責任，不同專家看法未必一樣。常人聽過一些專家觀點，產生其他印象和想法，亦是常有之事。本港疫情仍有復熾可能，已打三針者不足五成，更有近30萬70歲以上高危長者未打針，公眾太過聚焦於個別數字或比例，看輕染疫死亡情况，以為「疫情沒什麼大不了」，乃是危險想法。

有關染疫死亡人數或死亡率的計算，表面看似簡單直接，其實相當複雜。很多感染新冠病毒後死亡的人，本身都有長期病患，該當如何統計死亡人數，各地政府和專家都有不同主張。在外國，常有一些反對控疫措施的人，投訴當局「誇大」死亡數字，然而放眼世界，最主流的統計方法，仍然是將感染了新冠病毒的病殁者，歸入疫下亡魂之列，原因之一是疫情評估寧嚴勿寬，同時亦要考慮漏網個案的存在。比起高估染疫死亡人數，衛生專家更擔心是低估數字。若按各地官方統計，全球死於新冠疫情約為610萬，但根據《經濟學人》的模型推算，真正死亡人數有95%機率介乎1400萬至2450萬。

Omicron死亡率比之前的病毒株低，但是否可以跟流感相提並論，仍有很多爭論。首先，流感死亡數字統計，複雜程度不比新冠病毒低。在香港，衛生署主要靠公私營醫院合作，採取相對寬鬆定義，監測「與流感相關」需要入住深切治療部或死亡的個案。可以想像，每逢流感季節，很多輕症者都是吃些成藥在家休息便算，要掌握實際感染人數近乎不可能，死亡率必須用其他模型計算。10多年前，港大學者曾發表研究，估算香港40至65歲中年人流感相關心肺功能病死亡率為0.007％（每百萬人有73人），65歲以上長者才是0.1%。

死亡率評估複雜

公眾觀感易偏差

以所謂「超額死亡」（excess mortality）概念，透過比較「正常狀態」去掌握某種病症致死情况，是一個常用方法。日本仙台東海道大學早前向厚生勞動省呈交的一份研究報告指出，根據呈報數字，Omicron在日本的死亡率約為0.13%，相比之下，以「超額死亡」概念計算疫前日本的流感死亡率，介乎0.01%至0.05%。換言之，Omicron死亡率起碼是流感的兩倍多，最多有可能超過10倍。當然，對香港而言，這也只是參考數字，但卻在在說明新冠疫情死亡率以及與流感數字比對的複雜性。凡此種種，可留待專家日後詳細研究，現在社會上下需要的是正視疫情，切勿低估或淡化疫情，為「躺平」找藉口。正如梁卓偉所說，疫情死亡人數不是冷冰冰的數字，政府、醫管局和專家都要以拯救人命、減少死亡為最優先。

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