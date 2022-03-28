社評：美歐非友即敵施壓 中印抱團取暖避險

美俄衝突中印成殃及池魚

迫使自由與獨裁之爭選邊

在烏克蘭問題上，美歐跟俄羅斯的矛盾是直接而且必然的，美國如何藉此俄烏衝突鞏固跟歐洲的團結，以及統領西方國家的地位，有待觀察。而中國在這個問題是被殃及池魚，中國跟俄羅斯及烏克蘭都有良好關係，沒有必要深度介入。然而，美歐在制裁俄羅斯問題上，亟待將制裁效果最大化，就必須將所有一切可以拉下水的國家拉入去參加制裁行列。中國於是成為首當其衝的對象。

美國多次要求中國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，總統拜登主動打電話跟習近平主席通話，直接提出了相關要求，也「警告」中國不得給俄羅斯提供物質支持，否則將要承擔嚴重後果。G7峰會上，歐洲多國領導人也表示，制裁成效高低，中國的影響很大，中國必須加入制裁行列。拜登更加表示，西方國家跟俄羅斯的矛盾，是自由與獨裁之爭，中國不參與制裁俄羅斯就是站在獨裁一方。

同樣備受壓力的還有印度，雖然美國在語氣和態度上表現得較為溫和，但拜登還是直截了當批評印度在對待俄羅斯問題上，「態度有些動搖（somewhat shaky）」。拜登上述言論，是指印度作為印太地區四國聯盟的一員，行動上跟美國、澳洲和日本其他三國不一致。日本首相岸田文雄取道印度去歐洲出席G7會議時，承諾給印度增加投資和援助，誘使印度向西方靠攏。

印度在聯合國3次有關俄烏衝突的議案，都投了棄權票。兩次是西方國家牽頭動議譴責俄羅斯，另一次是俄羅斯草擬議案，呼籲提供人道援助給烏克蘭，但沒有提到俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，印度的棄權票，是對兩方都不討好也不得罪。

中國同樣在聯合國兩次譴責俄羅斯議案中，分別跟其他35和38個國家一樣投了棄權票，在安理會15個成員國中，印度不支持俄羅斯提出的人道議案，雖然中國投了贊成票，但最終俄羅斯議案還是沒有通過。中國近年因為邊界糾紛跟印度關係十分緊張，但這次難得在對待俄烏衝突問題上，採取一致的立場。

外長王毅在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織會議後，原來傳出直接從巴基斯坦直飛印度，後來「突然」加插訪問阿富汗，再去印度進行工作訪問。中印兩國外長會晤長達3個小時，雙方就兩國關係問題各說各話，但也達成一些共識：「雙方認為，中印在重大國際和地區問題上有着相同或相似立場。應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。並且認為應堅持多邊主義，遵守聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的影響。」

中印獨立外交不受尊重

包容共存變成皇帝新衣

中印兩國在面對西方壓力情况下，「圍爐取暖」是最佳辦法，中印兩國GDP合共佔全球總量21.5%，人口佔全球35%，這樣的實力可以讓兩國對國際事務有獨立的見解與行動，如果能夠做到相互支持，而且是在聯合國框架下的合理基礎，應該受到尊重和成為不能忽略的聲音。若然西方繼續對此打壓，放棄包容和共存的基石，就會變成脫掉偽裝的赤裸強權。

然而，有分析認為，王毅訪問印度，未能就改善雙邊關係取得成果，又或者說中印兩國將會聯手抗美。前者是只看問題的邊緣，後者是誇誇其談。中印雙邊關係是兩國處於同質競爭狀態，都是發展中人口大國與文明古國，共處於同一地區，長期在各方面比併不可避免，更何况印度在1962年邊界糾紛是中國的手下敗將，加上近期邊界糾紛再起，改善關係不可能一蹴而就，更不可能在一次「臨時」安排的會議上取得成果。

印度對俄烏衝突的立場，主要取決於印俄兩國的歷史、經濟關係和地緣政治考量，俄羅斯在印度與巴基斯坦衝突中歷來站在印度一方，印度的武器系統雖然近年多採購自西方，但仍有六成是俄羅斯供應，印度從俄羅斯入口能源和化肥，近年逐步採用本幣交易，雙方均受益。印度的北面幾個國家是受到俄羅斯影響的前蘇聯加盟共和國，地緣上相比美國更接近俄羅斯。

王毅訪問印度最大的成果，應該體現在兩國互相支持對方在俄烏衝突的立場，雖然中國和印度對此有不同考量，兩國決策與行動的形成原因也不盡相同，但只要能夠堅持獨立的立場，對於分別抵禦歐美施加的壓力，應該可以起到1+1大於2 的作用，至於美國是否會因此而加大誘因拉攏印度，也是未知之數。

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