社評：生物武器疑雲陣陣 文宣迷霧中找真相

烏國生物實驗室研究

美高官說法惹人生疑

俄烏戰爭扯上大殺傷力武器，始於本月6日俄羅斯國防部表示，俄方在烏克蘭境內，發現有幾間由美國資助的生物實驗室，曾研發生物武器。俄方聲稱，軍事行動開始後，美國國防部擔心這些秘密實驗室曝光，烏方為掩飾真相，戰事爆發當日已下令實驗室緊急銷毀病原體，但俄方仍取得實驗室職員文件，顯示職員緊急銷毀可引致鼠疫、炭疽病等可致命疾病的病原體。美烏矢口否認，抨擊俄方散播假消息，反過來質疑莫斯科想炮製藉口，在烏克蘭使用大殺傷力武器。

美俄圍繞生物武器風波，各自展開外交操作。拜登訪歐，警告俄羅斯勿在烏克蘭用生化核武。俄方則將問題提上安理會，指控美烏陰謀播毒，中國常駐聯合國代表強調反對任何國家研發、擁有及使用生化武器，敦促相關方面澄清，西方輿論則指中國支持俄方散播假消息。歐美主流媒體紛作「事實核查」報道反駁俄方，美國右翼與左翼輿論則罕有聯成一線，質疑拜登政府說謊。

戰爭文宣鋪天蓋地，謊言氾濫掩蓋事實，指控者加鹽加醋、掩飾者捉字虱式否認轉移視線，都是常有之事。話語權有優勢的一方，聲音當然較響，但大聲不一定是真話。2003年美英炮製「伊拉克發展大殺傷力武器」謊言，兩地主流媒體一窩蜂站隊跟隨官方口徑，教訓必須人人記取。戰爭文宣壁壘分明，信者恆信，不信者恆不信，可是客觀理性討論，不應成為禁忌。說到底，文宣操作目的可以是混淆視聽，有時也可能是要人噤聲。

迷霧中找真相，需要留意每一細節。首先，俄方說法似乎意味，他們在烏克蘭實驗室未找到危險病原體樣本，有的主要是文件佐證；其次，烏克蘭確有一批已知的生物實驗室，有研究危險疾病，部分獲美國等資助。冷戰後，俄國承認蘇聯有進攻型生物武器計劃，華府以「減低前蘇聯加盟共和國擴散生物武器風險」為由，為烏克蘭生物實驗室提供資助並有一些合作計劃，美國國防部參與其中，例如2010年美國國防部新聞公告提到，美國參議員盧加爾歡迎烏克蘭敖德薩生物實驗室開幕，提及實驗室會研究炭疽菌等生化恐怖襲擊者可能用上的危險病原體。美國駐基輔大使館的網站，原本有一些關於烏克蘭生物實驗室項目的連結，但戰事爆發後再無有效連結。

撐美派眼中，烏克蘭這些設施既是公開已知，當然不是「秘密實驗室」，部分烏美合作項目更是2014年親西方革命前，由親俄政府締結；至於研究蝙蝠冠狀病毒、炭疽菌等危險病原體，又或候鳥傳播疾病可能，本身也不違《禁止生物武器公約》，因為它容許各國出於防範生物武器襲擊或應付危疾爆發，從事「生物防衛研究」，只要病毒培育量不超出合理範圍即可。可是挺俄派眼中，就算實驗室的存在不是秘密，不代表實驗室沒有秘密研究；美烏合作項目初時沒有問題，不代表近年沒有變質；實驗室非美國國防部擁有，不等於它沒有幫美國辦事，正如當年美國反恐，部分拘禁所謂嫌疑恐怖分子的虐囚黑獄，都是設於東歐及其他地區一些「友邦」；烏國實驗室做這些危險研究意欲為何，應清晰交代，美國國務次卿努蘭本月出席聽證會的說法，亦有必要深究。

當日參議員魯比奧直問努蘭「烏克蘭有否生化武器」，努蘭並非斬釘截鐵答「沒有」，而是說烏克蘭有生物研究設施，「我們關注俄軍可能想控制」，美烏正合作防止一些「研究材料」落入俄方之手。雖然國務院事後稱，努蘭說的是生物防衛實驗室，並非生物武器設施，問題是生物防衛研究與武器研究，界線很模糊。努蘭說的生物設施「研究材料」是什麼？是否危險病毒？「研究材料」有多少？美方明顯知道一些外界不知的內情。生物安全事關全球，華府有責任公開說明。

禁止生物武器公約

美阻撓設核查機制

1969年，美國宣布終止進攻型生物武器計劃，只保留「防衛性質」研究，可是美國的德特里克堡基地，依然是重門深鎖的生物研究軍事設施，另在世界各地還有百計生物實驗室，美方對它們的功能及用途三緘其口。兩年前，有韓國學者指駐韓美軍在當地設立了4所炭疽菌實驗室，引發當地民眾關注，要求政府介入調查，關閉相關實驗室。有別於《核不擴散條約》有國際原子能機構負責核查，《禁止生物武器公約》並無法定核查機制，是條約的致命傷，國際社會為此磋商30年無果，一大原因是美國阻撓，就連一些西方專家也批評，當年美國嚷着要查伊拉克「生物武器」，同時又反對設立核查機制，自相矛盾。美國境內外生物軍事研究缺透明度，到底幹了什麼、有否違反《公約》，外界一無所知，正正突顯建立國際核查機制的重要。

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