社評：豁免關稅為遏通脹 中美深層矛盾未解

中美之間每天都有很多事發生，就在豁免關稅的同時，美國商務部長雷蒙多再次警告，若發現中國企業向俄羅斯出售晶片，就會採取措施「讓他們徹底關門」，因為所有中國的半導體公司，都依賴美國軟件來製造晶片。此前，得州一法院作出判決，美國對中國中興通訊的「合規監察期」於本周二結束，並無附加任何處罰，派駐中興的美國監察官任期也同日結束。不過，中興通訊直到2028年都要受美國商務部「監管」，意味該公司要徹底擺脫美國制裁，仍要再等至少6年；而周三，中信國際在美國的兩間通訊公司收到美國聯邦通訊委員會（FCC）命令，以國家安全為由，撤銷了兩間公司的國際電訊牌照（214牌照）。由此可見，即使在經貿領域，美國政府針對中國的措施未有鬆動的迹象。

撤中興監管釘中信電訊牌

美針對中國措施未見放鬆

今次豁免加徵關稅的背景是，在特朗普政府2018年發起對中國的貿易戰中，宣布對價值約3700億美元的中國輸美商品，加徵從7.5%至25%的「懲罰性關稅」。為減輕美國國內一些行業和零售商的負擔，最初美方批准限期豁免其中2200多項商品的關稅，當這些豁免到期後，有549項商品的豁免被延長一年至2020年底。直到去年10月至12月，美國貿易代表處才宣布，就重新豁免這549項中國商品的關稅，諮詢公眾意見。上月初，美國兩黨41名參議員聯署，表示不滿豁免的549項商品太少，敦促貿易代表戴琪建立全面的「豁免程序」，擴大豁免關稅的商品範圍。但貿易代表處最後決定，只恢復豁免352項商品的加徵關稅。

這些豁免關稅的商品，包括泵和電動摩打等工業部件、部分汽車零部件和化學品、背囊、單車、真空吸塵機和其他消費品等，基本都是美國市場必需的商品，關稅也多由進口商繳納，豁免實質是為美國商家和顧客省錢，與美國國內的通脹惡化有很大關係。根據最新數據，截至今年2月的過去12個月內，未經季節調整的美國消費者價格指數（CPI）增幅高達7.9%，創40年來最大增幅，剔除波幅較大的食品和能源價格後，核心CPI亦上漲6.4%，也是1982年8月以來按年最大漲幅。這些數據尚未反映出2月24日俄烏戰爭爆發後的能源價格上漲。聯儲局雖然啟動加息，並聲言5月縮表，但由於國債收益率一路飈升，美股有爆煲危機，人們並不看好聯儲局能夠有效地遏抑通脹。事實上，美國的通脹高企，去年已見端倪，去年11月，美國財長耶倫曾表示，關稅會推高國內物價，提高消費者和企業的成本，這意味減低關稅將產生抑制通脹的效果。

聯儲局加息難遏抑通脹

習拜會對經濟隻字未提

自去年10月之後，戴琪和耶倫分別與中國主管中美經貿談判的副總理劉鶴舉行過視像對話，中方就取消加徵關稅和制裁作了交涉，但一直未有重大突破。上周的中美元首視像峰會，習近平談台灣問題，拜登談烏克蘭問題，各說各話，但對雙邊經貿問題卻隻字未提。中方出席者中有劉鶴，美方出席人員既無戴琪，也無耶倫。可見美方對解決與中國的經貿障礙，既沒有興趣，也並不着緊。為應對制裁俄羅斯引發的世界能源緊缺，美國可以放鬆對伊朗、委內瑞拉的封鎖限制，卻不願就解除對華關稅制裁與北京對話，更無意與中方協調金融與產業政策。這只能證明，拜登政府基本繼承了特朗普政府對華政策的遺產，仍以意識形態掛帥，將中國視為頭號對手，令中美關係如習近平所言，「還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了愈來愈多的挑戰」。

近日有報道稱，下月中旬台灣邦交國帕勞將主辦「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference，OOC），美國要求台灣與會時，應避免使用「國名、國旗」等主權象徵符號。對此，台灣國安局長陳明通解釋得很清楚，美方對台灣在安全議題上是戰略清晰，但在政治議題上是戰略模糊，僅強調「有意義地參與」國際活動，整個結構是美國所設定。因此，這也不能解讀為美國「以台制華」的策略有所改變或收斂。研判美國對華政策，不能看一時一事的舉動或表態，而是要看大趨勢，只有去偽存真、由表及裏，才能保持戰略定力，不被對方花招所迷惑，避免墮入對方設置的陷阱。

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