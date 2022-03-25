社評：星港抗疫榮辱互見 關鍵在於治理能力

台灣清零星洲共存

四小龍港韓最失色

Omicron去年底發現，短短數月席捲全球，由南非蔓延到歐美，之後輪到東亞重災，現在又再衝擊歐美。疫情大流行兩年有餘，東亞抗疫整體表現一直甚獲肯定，但在這一波疫情中，香港與韓國皆一敗塗地。韓國一天新增超過35萬宗感染，單日死亡直逼400，醫療系統不勝負荷，火葬場應接不暇，情况與香港近似。相比之下，海峽兩岸堅持清零，近月抗疫雖有壓力，大致算是守住，至於走共存路線的新加坡，則是區內另一抗疫亮點。

台港韓星曾合稱「亞洲四小龍」，四地抗疫原本皆採取封堵策略，取得一定成功，及至去年初夏，歐美靠打針開始與病毒共存，星韓分別在去年6月及11月宣布走共存之路，與台港的抗疫方針分道揚鑣。現在來一個階段總結，奉行清零的台灣，與奉行共存的新加坡，抗疫成績明顯勝過港韓。新加坡重症死亡防治有成，總理李顯龍昨天發表全國演說，下周起大幅放寬一系列疫情管理措施，正式邁向與新冠病毒共存的階段。反觀韓港兩地最近先後宣布放寬防疫措施，卻是在抗疫疲勞、失敗主義氣氛籠罩下行事；韓國本月初放鬆社交限制，甚至被指與總統大選拉票有關。三地防疫鬆綁方向雖同，背景卻不一樣，只作表面比較，必然失諸偏頗。

比較星港兩地疫情，累計感染人數皆為百萬多，近期單日新增感染人數也相近，同為萬多人，可是兩地死亡數字卻是差天共地。新加坡每百萬人死亡率約為200人，僅及香港的四分之一，最近每日平均只有10人左右染疫亡，數字更是香港的二十分之一。

現在走共存之路的絕大多數國家，嚴格而言都不是「選擇」，而是因為控疫失敗，別無他法，唯有被動共存，以美國為例，當地每百萬人平均近3000人染疫亡，至於英國則接近2400人。新加坡是極少數主動選擇共存又能避免大量死亡的國家，「不敗下共存」跟「慘敗後共存」別若天淵。李顯龍宣布新加坡抗疫之路來到重要里程碑，乃是基於當地成功通過Omicron疫情考驗，以事實及成績證明，當地已做好準備並具備條件，可以在安全穩妥情况下，解封對內對外防疫措施。這跟香港的一敗塗地，是兩碼子的事。香港羨慕星洲之餘，必須先了解別人為何成功；一知半解想學人，很易變成東施效顰。

英國殖民時代，星港兩地同為英國在亞洲伸張經濟利益的前哨，隨着香港回歸以及中國壯大，香港角色漸漸變成國家對外橋頭堡，內地則是香港經濟的後盾，相比之下，新加坡沒有這樣的靠山，經濟上需要配合歐美。港星雖然同為亞洲金融中心，但在世界經濟體系中的位置不同，所以香港應該先跟內地通關，至於星洲則很自然先求與歐美通關。新加坡政府早於去年6月即提出共存路線圖，便是配合歐美疫下復常而為，這是戰略選擇。正因為星洲當局明白「不敗下共存」之路很難，所以一直小心翼翼。

「不敗下共存」3條件

星洲香港明顯有別

與新冠病毒共存，對醫療系統承受力是很大考驗。面對Omicron疫情，新加坡醫療系統當然也有壓力，可是並未像香港般爆煲，皆因星洲有一明顯優勢，就是醫療系統堅韌度較強。本世紀初，新加坡人均醫生比例，比香港更低，經過多年致力本地培訓及積極引入海外醫生，近年星洲人均醫生比例，已增至每千人2.4名醫生，反超香港的2名水平。共存必須谷針，新加坡初期一樣面對疫苗猶豫，但當局有雷厲風行谷針意志。去年9月底，當香港打針率仍然只得五成左右，新加坡已去到八成。目前星洲打針率超過九成半，幾乎所有符合條件者已打第三針，可是香港現在還有近30萬長者未打針，已打三針者不足五成。

新加坡最初預期3個月成功落實共存，現實發現並非這麼容易，入秋後國民見到感染數字暴增，人心不安，新加坡政府設法安撫國民，沒有因為推進不順就操之過急，而是因應疫情，適時收放防疫措施，花了9個月，走出「不敗下共存」之路，根據李顯龍說法，這是因為絕大部分國民已打三針、醫療系統挺過難關，以及經過此波疫情後群體免疫力更強。這3個條件，香港符合了多少，各方心裏有數。內地與新加坡抗疫模式雖然不同，但成功之道同樣在於當局行事高效、目標為本、說到做到。香港抗疫失敗，不是模式問題，而是治理能力出問題。第五波疫情仍待收拾，無論如何，特區政府必須在良政善治方面痛下工夫，做事半吊子反應慢，大事難成。

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