社評：港府不提路線圖 通關內地似口號

清零或共存決定通關

全民強檢可掌握疫情

第五波疫情，衛生署確認感染人數逾107萬，港大流行病學模型則推算，實際感染數字可能多達440萬。林鄭昨天表示，專家的推算有參考價值，但現實情况遠比數學模型複雜，不可純粹靠模型推測去制訂政策。然則現在當局究竟是根據什麼，去準確掌握疫情、制訂政策？自從當局容許市民自行呈報快速測試陽性結果後，由於很多人無呈報，又或無症狀無檢測，衛生署的數字，已無法準確反映社區傳播情况。有專家根據外國經驗，假設「每1名已知感染者背後有3、4名未知的染疫者」，從而做粗略估計，流行病學模型某程度已較為嚴謹。政府常言抗疫要「快、狠、準」，市民看了近月情况，倒想知道這個「準」字從何說起。

誠然，衛生署感染數字徐徐下降，加上政府所做的污水檢測，以及圍封強檢發現感染比例，皆指向第五波疫情有所回落，不過若要全面掌握疫情，全民強檢必然精準得多。當然，如果特區政府打算仿效歐美與病毒共存，對於感染數字的掌握，確實毋須太精準，足以判斷是否出現新一波疫情便已足夠，入院率和死亡率等也許更重要。可是最近特區政府對於全民強檢、清零或共存等問題，不論言或行，經常令人搞不清當局想怎樣。

第五波疫情高位橫行，無人認為現在是合適時機做全民強檢，國家衛健委抗疫專家梁萬年亦認同，暫緩全民強檢不等於躺平，香港抗疫即時重點是減重症減死亡。日前林鄭大談香港動員力不如內地，全民強檢「挑戰很大」，予人觀感是香港想做也做不來，昨天的說法，則變成如果疫情去到末段，有助達到抗疫目標，「一定會做全民強制檢測」，不會計較資源。政府專家顧問梁卓偉表示，香港要選定清零或共存，林鄭回應抗疫工作不是兩條路線之爭，本港抗疫「目標清晰」，「與國家一致」。她提到，因為社會經濟需要，與內地通關仍是特區政府「首要目標」，但當立法會議員問及兩地通關路線圖，林鄭只說先待第五波疫情穩定，再按內地之前提出的條件推進，現在難有時間表。

人類長遠必須與病毒共存，不代表短中期無選擇。全球疫情未完，未來轉折難料，清零與共存孰更明智，留待日後學者史家下定論，但對於當下香港，清零或共存絕非單純模式之爭，而是跟先與誰通關掛鈎，直接影響不同持份者。選清零就是先與內地通關，即時受惠者包括跨境家庭、常要北上公幹者，以及在內地有生意的商人；旅遊零售飲食業養活很多中下層家庭，先與內地通關、佔訪港旅客絕大多數的內地客恢復來港，對民生就業幫助很大。選擇共存就是先與外地通關，即時受惠是跨國企業、與外資關係密切的工商界及金融界；較常搭乘飛機遠遊、做生意或探親的中產人士，也會方便不少。政府若認為已說清楚通關優次，就應拿出具體路線圖，證明當局表裏如一，不是講一套做一套。

最近香港有一種聲音認為，香港「先行先試」與病毒共存，可供內地「參考」。這種觀點是一廂情願。首先，內地表明動態清零大方針未變，未來對外重開的條件，包括國際疫情減退、病毒顯著轉弱、有特效藥等，相當清晰。觀乎梁萬年等權威專家說法，內地顯然不認為這些條件已成熟具備。其次，即使內地真的要借鑑外地共存經驗，相信也寧可向新加坡取經，香港更似負面教材。所謂「共存」其實可分被動與主動，絕大多數國家其實都是因為抗疫慘敗，別無他法，唯有被動共存，歐美情况最明顯。放眼世界，主動求共存並能穩控死亡人數者寥寥，新加坡是罕有成功例子。不少人混淆了「慘敗後共存」與「不敗下共存」，才會有「失敗者才是贏家」的結論。

全民強檢求清零

未來一月關鍵期

香港抗疫兩年功虧一簣，一敗塗地後最容易的選擇，是假「與現實共存」之名向病毒投降，然而香港有內地全力支援，只要不放棄，還有許多事情可做。清零抑或共存，決定香港先與誰通關，若選清零，全民強檢幾乎是唯一方法。下月底社交措施鬆綁，疫情必然反彈，一旦感染人數又升至高4位數甚至過萬，全民強檢又會因為隔離設施不足無法推行。當局真的有心清零與內地通關，一定要在未來一個月把握時間做全民強檢，一旦錯過了，理論上最快7月才有機會做，屆時香港可能已走上先與外通關的共存之路，無法回頭。當局不在短期拿出與內地通關路線圖，外界只能假設，特區政府其實選擇共存及先與外地通關。

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