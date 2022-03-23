社評：抗疫面臨關鍵抉擇 清零共存要說清楚

政府說法模稜兩可

社會預期管理大忌

本港新增感染數字，連續第四天少於2萬宗，至於新增死亡人數，持續處於超過200的高位，某程度與重症死亡高峰期往往比感染高峰遲來有關，唯盼一兩周過後，無論感染及死亡人數，能更有顯著的回落。港大醫學院推算，現時全港約有440萬人已感染新冠病毒，絕大部分人正在康復或已康復，第五波疫情有回穩迹象，可是觀乎當下形勢，第六波疫情再起，只是時間及規模的問題，以為可以「躺平」，是非常錯誤的想法。

政府公布疫情應對部署，包括下月起取消「禁飛令」及放寬入境要求、4月下旬起放寬社交距離措施，以及暫緩全民強檢。疫情爆發兩年多，除了個別豁免，疫情嚴重地區的非港人基本無法回港，即使香港居民返港亦有限制。今年1月，港府先後向英美等9國執行航班「熔斷機制」，禁止這些疫情高發地區的民航客機來港，用意是加緊堵塞外防輸入缺口，連當地港人亦無法歸來，未料本港疫情急轉直下，之前存在的這道小缺口，堵與不堵，這一刻的確無什麼作用，不如通融方便一下外地港人；鑑於Omicron潛伏期短發病快，從體恤角度，讓9國香港居民回來、但凡打齊針兼檢測陰性者隔離期縮短至7天，做法可以理解，當局稱之為「理順」港人回港檢疫安排，並非「放寬」，可是一些商界人士顯然並非如此看待。

觀乎商會、金融界以及跟外資外商關係密切人士的反應，他們明顯認為或期望，這是放寬外國人來港檢疫隔離規定的第一步，香港外防輸入政策將改弦易轍，走向「與病毒共存」。有商界人士指出，外國（歐美）高級行政人員「不可能接受14天檢疫期」，7天已是「上限」，要求港府4月下旬起，開放非香居民來港，檢疫期應跟港人看齊，同為7天；有人更明言，希望這是全面放寬對外旅遊限制的前奏。另一邊廂，一些疫前需要經常往返內地的港人以及跨境家庭，則甚為絕望，因為他們懷疑，以目前走向，香港與內地恢復通關遙遙無期，港府所提的復常「路線圖」，已將他們的迫切需要排除在外。

行政長官林鄭月娥否認政府已選擇共存，強調仍未能完全釐清香港採用哪種抗疫模式，惟究竟是清零抑或共存，先與內地還是外地通關，現在確有需要說清楚。從預期管理角度，當局再拖下去，只會令各界有更多猜想，各式各樣期望不斷膨脹，萬一最後落空，希望愈大失望愈大，反而不利經濟及社會人心穩定；從控疫角度，第六波疫情出現只是遲早問題，未來數周是第五波疫情緩和期，港府必須把握此一時機，決定抗疫大方向，並作好相應部署準備，繼續拖拖拉拉，又再錯過行動時機，只會重蹈今波疫情覆轍。

清零共存皆需執行力

全民強檢內地是後盾

政府專家顧問梁卓偉表示，若無其他因素影響，預料4月21日，即首階段社交措施放寬之日，新增感染數字將是3位數。問題是香港在社區未清零下放鬆社交措施，疫情一定反彈。西方國家與病毒共存，上一波與下一波疫情，未必有很清晰界線。第六波疫情可能在4月底5月初出現，港大流行病學模型推算，若按政府本周公布的計劃放寬社交措施，第六波疫情或於6月初見頂，總共再有多220萬人感染，假設屆時當局處理得宜，口服特效藥派藥率超過五成，預計每日確診入院數字，可控制在醫療系統承受能力上限範圍內，惟死亡人數仍將達到1500。流行病學模型推算，建基於一系列假設，當局的應對好壞影響很大。倘若政府處理依舊像今波疫情般拙劣，港大所作的死亡人數推算，也許已是相對樂觀，相信很多人都不敢假設悲觀甚至最壞情况一定不會發生。

梁卓偉認為，目前要決定香港未來抗疫前路，如取清零，外防輸入要比之前嚴格，並要在新增個案降至3位數時做全民強檢；如取共存「走向風土病」，就要提高疫苗接種率、強化治療能力，「減重症、減死亡、減醫療負荷」。第五波疫情暴露港府應變差、執行差。若說全民強檢難行，在於當局沒有內地般的動員執行力，那麼假設港府應變執行力「忽然改善」，一定能走好共存之路，能像新加坡般有效控制死亡、避免公營醫療系統爆煲，同樣存在疑問。比起清零策略，現在與病毒共存，必須面對一系列未知，包括新變種病毒的死亡率。動態清零跟控制出色的共存，其實都不是易走之路，既然香港有內地全力支援，全民強檢清零，現階段應該堅持下去。

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