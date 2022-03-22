社評：政府避談目標大方向 復常路線圖蒙混過關

聚焦鬆綁社交措施

疫情防控未見新猷

第五波疫情，特區政府應對無方，早發現早隔離早治療無一做到，累計死者直逼6000人，公眾抗疫疲勞卻在與日俱增，部分行業要求盡快撤去社交距離措施，讓他們做生意。當下疫情仍在高位橫行，現在絕非放鬆社交限制時候。當然，政府亦要讓市民看到復常希望，交代復常路線圖，可激勵堅持抗疫鬥志，可是路線圖除了要有復常時間表，更須說清楚大目標大方向，以及如何汲取失敗教訓，切實穩控疫情，確保復常可以持續，然而當局的最新公布，並無清楚回答這些問題。

行政長官林鄭月娥新公布重點有五：一、現行大部分防疫措施按原定計劃延至4月20日；二、若疫情持續下降，下月底起將逐步解除大部分社交距離措施；三、下月取消9國禁飛令，方便市民返港，非港人暫不能受惠；四、提升疫苗接種率，提前5月底實施「疫苗通行證」第3階段，一般市民要打齊3針；五、「暫緩」全民強檢。新公布標誌香港將進入抗疫新階段，最詳細部分是如何分3階段放鬆社交限制，由重開部分處所恢復晚市堂食，到之後擴大鬆綁規模，直至第三階段回復到只執行基本防疫要求，包括使用安心出行及疫苗通行證等。

疫情一波波，有起必有落，政府開出期票，最快 7月底大致復常，工商界及一些商會相當高興，可是兩年多的抗疫經驗說明，鬆綁容易持續難。病毒變種不從人願，早前歐洲方面非常樂觀，以為Omicron高峰過去，多數人有了抗體，歐洲疫情可能終結，未料最近西歐疫情又惡化，繼BA.1病毒株後，輪到BA.2肆虐。與病毒共存，永遠要冒一個風險，就是病毒變種；就算不考慮這一點，單論下月香港幾可肯定不是在接近清零狀態下復常，放寬社交措施，病毒傳播一定加快，倘若做不到近乎全民接種，感染死亡數字很可能又反彈，如果情况嚴重，不僅社交措施鬆綁要「暫緩」，甚至還有收緊壓力。

復常要可持續，一定要控制好感染及死亡，避免醫療系統再崩潰。第五波疫情失控，失敗教訓深刻，現在政府變相宣布即將進入抗疫新階段，可是防控做法看不到跟之前有太大分別，失敗的追蹤措施依舊不變。當局繼續高談谷針，聲言要將12歲以下適齡兒童打針率，以及院舍長者首針率谷至九成，以配合鬆綁復常。可是之前兩周政府派員走遍全港院舍谷針，只有六成長者接種，依然仍有數萬院舍長者拒絕打針。資料顯示全港70歲以上長者，首針率只為七成，仍有28萬人未打針。這一波疫情，政府最為人詬病之處，就是講了當做成，做不成算數，目標落實往往不到位。當局若拿不出切實方法打破谷針瓶頸，大幅放鬆社交措施，實際是讓病毒再來一場大屠殺。

新冠病毒不會消失，長遠一定是「與病毒共存」，但短中期則有清零與共存兩套處理模式。問及現在港府是否選擇共存，林鄭說法模糊，強調最新公布屬於階段評估及總結。清零與共存當然是公共衛生政策問題，可是放在香港復常框架，這就絕不止是形而上的抗疫模式討論，而是關乎先與內地還是外地通關，不同持份者所受影響大大不同。內地動態清零總方針未變，香港先與外通關，最高興是在港外資、與東南亞及歐美做生意的商家，以及一些渴望外遊探親的人，至於輸家，則是數以萬計因為疫情與家人長期分隔的跨境家庭、常有北上探親公幹等需要的人。

先與誰通關影響大

政府有責任說清楚

即使不談大灣區融合等問題，先與誰通關本身就無可避免涉及利益分配問題。港人愛旅遊，不少人每年偶爾外出探親3至4次，他們的需要大，還是長期被迫異地分隔的跨境家庭需要大？香港是國際金融中心，皆因有內地為後盾，內地是香港最大經貿伙伴，2018年訪港旅客內地佔近八成，重振本港旅遊業及零售餐飲業，先與外地還是內地通關更有利？若談復常，無法不考慮這些民生經濟問題。觀乎特首昨天公布，當局表面是保持開放態度，實際是避談這一復常關鍵問題。

特首對於做不做全民強檢，定了很高門檻，「效益要遠遠大於代價」，又說香港社區動員能力弱難如內地，全民強檢是很大挑戰，云云。當局沒說清楚效益代價怎衡量，至於動員力更屬先天結構問題，所謂「暫緩強檢」是否「暫緩修例」的翻版，令人在意。香港復常一定涉及先與誰通關、路線圖終點在何處，這是影響很多人的問題，當局無法亦不應蒙混過去。

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