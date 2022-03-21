社評：最小代價謀最大效果 生命至上使命不改變

吉林省麻痹大意疫情擴散

深圳市果斷「封城」截斷傳播

內地自3月初以來，疫情出現多點爆發，吉林一個省的病例已經過萬，廣東也有4000例。雖然這輪爆發的感染數字急升，Omicron傳染力強，但絕大部分是輕症，無症狀感染幾乎佔一半。因應疫情在感染病例數量與影響的最新變化，習近平主席日前宣布抗疫的三大新措施，一是精準防控，以最小代價取得最大的防控效果；二是完善多渠道檢測預警機制，對老人和小孩重點人群的監測覆蓋面要擴大；三是要求幹部要克服麻痹思想和鬆勁心態。相信這些新措施將會是未來一段時間內地抗疫的方針。

吉林省的教訓是，出現零星感染個案未能及時採取截斷傳播鏈的措施，導致多個城市的多點爆發，一發不可收拾。深圳市上月底本土感染個案急升至30宗，及後13天平均每天22宗，至3月13日病例達到75宗，在「黃金24小時」內立即宣布「封城」，公共交通停開，機關單位和企業居家辦公，學校停課，為期6天，其間對全市2000萬居民做3次全民檢測。這些措施都是沿用既定方針，雖然是實施最嚴格的「封城」，但在精準防控方面，也有足夠的靈活，包括逐步放寬，對沒有發現病例的區份諸如鹽田區等，立即復工復產，在兩次全民檢測後對社會面清零的區份放寬限制，只保留福田一個仍然未清零的區份。即使在嚴格管控期間，對工廠實施「一廠一策」制度，即提出申請的工廠被審核為急需發貨而又滿足防控要求，即發放臨時通行證，允許運輸車輛出行。

珠海市在執行精準防控也有靈活的一面，上周高新區出現確診，原來宣布整個區「不進不出」48個小時，但在實施兩次全民檢測後未發現陰性報告，提前7個小時開禁。深圳「封城」達到截斷傳播鏈的目的後，昨天宣布解封，但在未來7天，居民進出小區和乘客使用公共交通仍要提供48小時內核酸報告，一些非必要的處所諸如學生託管和培訓機構仍然暫停，各種人群聚集的大型活動禁止舉行。

任何嚴格的防控措施，都會對市民造成不便，局部管控以至封城，經濟活動幾乎陷於停頓，企業收益受損，整體經濟也會受到打擊。過去曾經強調不惜一切代價已達到動態清零的目的，但隨着Omicron病毒的特點發生變化，相應的改變以減低對市民生活和經濟活動的影響，被認為同樣重要，現在提出的新措施，「用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

這個政策的改變，是對領導幹部的考驗，何謂最小代價、最大效果和最大限度減少，都沒有嚴格標準，必須按照實際情况靈活執行，過於嚴謹不能起到效果，過於寬鬆則有可能讓疫情死灰復燃。

要求幹部提高抗疫本領

精準抗疫成績不會埋沒

精準防控也並非完全沒有標準，國家衛健委已經推出第九版新冠治療方案，其中包括輕症患者可以居家隔離，而且可以使用抗原測試自檢，同時又批准進口特效藥，以及將患者出院要求的CT值降低標準。這些也是精準防控的一部分，目的是為了騰出寶貴的醫療資源給一旦感染病毒的老人和小孩，這兩個群體的疫苗接種率不如青壯年高，而且防疫能力也不高，所以要集中資源加以保護。精準防控可以允許有一些靈活做法，但對於生命至上這個使命，則沒有靈活的餘地。

Omicron對於已經接種疫苗的群體，致死及重病率雖然不高，但也不能掉以輕心，吉林省日前出現兩名患者死亡，是400多天以來首次。在這種情况下要求幹部「提高防疫本領」，本來並不過分，然而，官僚無處不在，很多幹部是以保住烏紗帽作為最高考慮，特別目前處於今年底舉行中共二十大的「政治敏感期」，疫情處置成效不但會影響幹部的升遷，嚴重的更會被就地免職。嚴重的情况並不常見，但在防疫常態化之後，很多城市因為追蹤緊密接觸者和患者行動軌迹的工作做得不夠細緻，形成病毒擴散，都是因為幹部麻痹大意，甚至有抗疫疲勞，出現零星個案卻不去敲響警鐘，反而存在僥倖心理。

對於幹部的考驗，並非在執行精準防控，以及以最小代價取得最大效果，兩者之間難以拿揑，而是他們是否以人民至上和生命至上這兩個使命貫徹始終。真正優秀的幹部，是不會被這些考驗和挑戰難倒的，因為群眾的眼睛是雪亮的，能做到精準防控又保持一定的靈活，成績不會被埋沒，反之，劣績也隱瞞不了。

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