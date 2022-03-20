社評：台灣對映烏克蘭 習拜會焦點迥異

4日前，中央外事辦公室主任楊潔箎與美國總統國安顧問蘇利文，在意大利羅馬閉門溝通長達7小時，美方同樣聚焦烏克蘭，中方同樣強調台灣問題，並促成今次習拜會。前晚習拜會上，還責成兩國團隊及時「跟進」，會後駐美大使秦剛就第一時間會晤美國副國務卿舍曼，落實習拜對話精神。

中方立場未見鬆動

美藉對話一石三鳥

中美近期的溝通，因俄烏衝突而密集，今年以來，外長王毅與美國國務卿布林肯就三度通電話，平均每月一次。但中美互動的側重點明顯不同，美方注重烏克蘭危機，在中美雙邊關係特別是台灣問題上，只是被動應付，虛與委蛇；中方更在乎中美關係的核心台灣問題，對烏克蘭危機則堅持局外人身分，既強調尊重國家主權與領土完整，避免被莫斯科綁架，又不願對美讓步，鬆口譴責俄羅斯，只願勸和促談。這一特點，在今次習拜會前後更表露無遺。

在羅馬會談前，美方接連透過傳媒放出消息，稱相信中國會向俄羅斯提供軍備和援助，又透過官方表態警告北京這樣做會有「嚴重後果」，被中方指為「散布不實信息、歪曲抹黑中方立場」。在習拜通話前夕，布林肯還表示，「對中國打算直接向俄羅斯援助用於烏克蘭的軍備嚴重關切」。中方「不具名官員」罕見地在習拜會當天發聲，警告若美方損害中方正當利益，「必將作出強有力的回應」。

為重奪話語主導權，今次習拜會，中方在通話尚未結束時，就發出即時快訊，會後不到一小時已發出通稿；而美方卻在會後4小時，才通報對話內容。值得注意的是，在中方會後通稿中，習近平有關「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益」的發言，被整句刪掉。習近平在有關烏克蘭危機的表態中，並無新的內容，他還特別指出，中方「願向烏克蘭和受影響的其他國家進一步提供人道主義援助」，這個「其他國家」，是否包括受戰爭影響的俄羅斯，耐人尋味。

美方在通報中，只說習拜會重點是烏克蘭問題，拜登在通話時只是表示，「假如中國在俄羅斯繼續殘暴攻擊烏克蘭城市和平民之際向俄羅斯提供實質支持，將面臨嚴重後果」。至於中方的反應，「白宮資深官員」僅稱，中方會作出自己的決定。

由此可見，美方並不奢望改變中方立場，而是藉與中方互動達到多重目的，一是離間中俄關係，二是展示強硬立場，三是綑綁中俄以維繫盟友團結。這也是拜登急於在赴歐出席北約（NATO）特別峰會前，與習近平通話的原因。

不過，中方對此心知肚明，一方面重申中立立場，與俄羅斯的軍事行動拉開距離，如對烏克蘭紅十字會提供人道援助，駐烏大使讚揚烏克蘭人民「團結」，秦剛投書美媒報章，澄清對俄方行動「中方不可能在知情情况下不勸阻」；另一方面北京展開密集電話外交，自戰事開啟以來，王毅已經與俄、烏、美、英、意、法、德等14國外長通電話，勸和促談；在習拜會前，習近平本人也分別與G20峰會主辦國印尼、東盟輪值主席國柬埔寨和金磚非洲成員國南非的領袖通電話，三國對烏克蘭局勢的立場，都與中方接近或一致。

無論是羅馬會晤還是習拜會，中方都將重點放在中美雙邊關係，其中核心是台灣問題。習近平對拜登直言，美國「一些人」向台獨勢力發出錯誤信號，警告「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

北京屢提核心問題

美對台或待價而沽

中方通稿引述拜登表示，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，願同中方坦誠對話，堅持「一個中國」政策。惟美方在會後通報時澄清，是習近平主動提起台灣問題，拜登回應美國對台政策沒有改變，「反對單方面改變現狀」，而非中方所說的「反台獨」。北京當然清楚，「打台灣牌」並非美國「一些人」未能落實「總統先生的積極表態」，但卻不放過每一次機會敲打美方，每當美方要談朝鮮、伊朗、烏克蘭等國際熱點問題時，中方都要提台灣問題，甚至不忌諱台灣與烏克蘭危機的敏感聯想。這樣做，既有爭奪話語權的考量，亦是警告民進黨當局：台灣只是美國待價而沽的籌碼。

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