社評：短期紓困不可少 復常藍圖更重要

臨時失業支援

政府可更慷慨

疫情肆虐重挫民生經濟，失業率相隔11個月後再次上升。政府本周公布的失業率，急升0.6個百分點，就業不足率亦增加0.5個百分點，零售、餐飲、文娛康體活動業是重災區。值得留意是，最新失業率只反映去年12月至今年2月情况，既未反映本月疫情慘烈下社會運作大受影響，也包含去年12月市道好景暢旺的狀態。下月公布的1至3月失業率，攀升幅度可能更驚人，升破5%恐怕已是保守估計。

上月初疫情急轉直下，政府缺乏準備，反應遲緩，無論疫情控制還是紓困措施，皆有諸般不足。財政預算案提出下月先派5000元電子消費券救急，以及暫緩追租減輕中小商戶壓力，然而未見更直接更強力的支援就業措施。第五波疫情，暴露當局抗疫欠硬件、欠人手、欠能力，欠前瞻，唯一不缺就是錢。失業率本來就是滯後數字，保就業措施1個月前便應該推出，等到失業率飈升才出招，豈止是慢半拍。

今次是繼2020年後，政府再推保就業計劃，透過津貼僱主出糧，保住僱員飯碗，雖然有人認為這種做法未夠直接，但實踐經驗顯示有關措施確有一定效用。上回保就業計劃，有意見認為，諸如大型超市及物業管理公司等，經營未受打擊，不應津貼，部分高薪僱員應否受惠，亦有爭議。今次當局再推計劃，為期3個月，無論涵蓋範圍還是資助額皆有相應調整，列明大型超市、金融機構、電訊商等不受疫情影響行業不具備申請資格，津貼僱員對象亦只限於月入不足3萬元者，做法合理。

臨時失業支援方面，申請人必須是第五波疫情爆發後失業，或因收緊社交措施暫時停工的人，合資格者將一次過獲發萬元資助，無工開的自僱人士亦可申請。臨時失業支援，既要提防濫批，亦須彈性酌情。當局表示，申請者須至少連續30天失業，其間當事人如果在個別日子打過散工，當局會視乎情况從寬處理；另外，當局發放資助後會以抽查方式，覆核申請人有否虛假陳述。凡此種種，論安排是合適的，當然，政府亦要確保相關部門執行時，真的懂得善用酌情權，以免不應該受惠的人受惠，應該受惠的人卻被拒諸門外。

保就業計劃有先例可援，倘若疫情7月前緩和，政府撥款300億元應該夠用，反觀臨時失業支援，當局只撥30億元，意即只有30萬人受惠，是否足夠惹人關注。第五波疫情打擊範圍如此廣泛，臨時失業支援，無論受惠人數及金額，當局可以更慷慨。行政長官表示，新一輪保就業計劃，作用之一是提振信心，政府津貼出糧3個月，僱主至少「有數得計」，知道如何捱過眼前難關，不過保就業也好，失業支援也罷，說到底不過是短期止痛藥，商戶和打工仔最想知道的，始終是當局有何「走出疫境」藍圖，如何早日穩控疫情、如何讓民生經濟復常。

數十萬長者未打針

復常路要安全穩妥

疫下不少行業經營困難，部分人不斷要求盡快放寬社交距離措施方便做生意，可是現在這樣做，疫情勢必大反彈，死亡人數進一步急增。不計12歲以下兒童，全港已打一針者佔人口九成，兩針者佔八成，然而必須指出是，未能打針的幼童，以及數以十萬計高危長者，仍然缺乏保護。政府早前提出，兩周內為所有安老院舍的院友打針，現在所有院舍算是走遍了，可是打了首劑疫苗的院友只有4萬多人，接種率僅六成，仍有相當比例的院友及家人堅拒打針。資料顯示，全港年滿60歲長者，尚有40萬人未打針，短期內大幅放寬社交措施，形同躺平放任病毒傳播殺人。

疫情發展不從人願。今年1月，世衛歐洲區主管揚言，Omicron席捲歐洲過後，當地大多數人有了抗體，歐洲疫情可能終結，並出現數個月的「免疫期」。現實發展是最近兩周，西歐疫情又惡化，之前是BA.1病毒株，今回則是同樣在港肆虐的BA.2，英德每日新增死亡人數，有逼近Omicron第一浪高位之勢，德國新增感染數字更破新高，美國專家擔心，美國可能步西歐後塵。無人知道新冠病毒未來怎樣變種，港府制訂復常路線圖，不能忘記這一點。香港走出疫境復常，政府既要設法加快步伐、也要力求安全穩妥，不能罔顧人命。長者打針率低，仍是香港致命弱點。德國作為歐洲頭號民主大國，為控疫為復常，當地政府也在考慮是否強制接種新冠疫苗。香港的復常藍圖，應否包括強制最高危一群打針，有需要認真思考。

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