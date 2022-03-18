社評：美加息縮表求遏通脹 有如夜行人走懸崖邊

美通脹惡化成因多重

全年加息2厘未必夠

疫下美國力谷經濟復常，去年增長5.7%，但通脹升幅更驚人，上周公布的消費者物價指數（CPI），按年勁升7.9%，40年最高。疫下美國就業市場持續緊張，企業要高薪請人，物價與工資成本螺旋上升，打工仔薪酬追不上通脹腳步，糧食汽油價格飈升，打擊民生。今年美國中期選舉，倘若高通脹持續，民主黨料遭重挫。壓抑通脹是美國眼前要務，即使沒有俄烏戰爭，外界都預期聯儲局本月出手，為加息周期揭開序幕。

昨天聯儲局宣布加息1/4厘，主席鮑威爾表示，今年將穩步加息，如有需要，步伐可以加快。根據議息聲明及鮑威爾說法，聯儲局今年打算加息7次，意即每次議息會議都加一次，預料年底聯邦基金利率，將由年初零息水平，調高至2厘左右。另外，聯儲局最快將於5月下次議息時，敲定縮減資產負債表計劃。聯儲局這次加息決定，並未嚴重打擊市場氣氛。市場認為聯儲局終於對症下藥，擺出遏抑通脹「鷹」姿，對經濟利大於弊。在香港，金管局因應聯儲局決定，提高貼現窗的基本利率，至於與市民供樓等直接相關的按揭息率，暫時未有變化。

美國通脹不斷惡化，與當局的貨幣及財政政策失當有關。2008年金融海嘯，美國量寬印鈔救亡，透過大舉買債，不斷為市場「泵水」，美元熱錢氾濫，樓股資產價格愈升愈高，聯儲局則因為買債，資產負債表急速膨脹，由海嘯前約9000億美元，擴大至數年前的4.5萬億美元。及至疫情爆發，華府無上限量寬托市，聯儲局資產負債表更暴漲至9萬億美元。特朗普及拜登政府大灑銀彈，動輒推出上萬億美元的紓困或振興方案。早在去年初，通脹已在升溫，惟聯儲局和華府一再堅稱通脹僅屬短期，揚言全球供應鏈復常追上需求，通脹自會紓緩，事實卻非如此。

聯儲局錯判形勢，近月終認通脹非短期，可是收緊貨幣政策仍是緩不濟急。年初通脹「破七」，QE買債操作才正式停止，加息是收緊貨幣政策第二步，聯儲局亡羊補牢，全年加息2厘，嚴格而言只是追落後，談不上出乎市場意料，更大問題是加息可以遏抑需求，卻無法解決供應方面的問題，滯脹風險不能低估。疫情持續干擾全球供應鏈，華府拒撤中國貨關稅、多個經濟領域與華脫鈎，進一步加劇問題；俄軍侵烏，西方制裁，美英禁俄油氣入口，造成新一波「供應震盪」，華府一度找「獨裁敵國」委內瑞拉求油，反映震盪巨大。最近俄烏談判有進展，雖令油價顯著回落，惟戰爭打多久仍是未知數，就算停火西方亦未必撤去制裁，意味油糧價格可能持續高企。

大舉縮表乏成功先例

滯脹債務風險要留神

全球最大對冲基金創辦人達里奧數月前已質疑，聯邦基金利率升至2厘，對壓抑高通脹無濟於事，亦不會令投資者覺得債市吸引。聯儲局縮表「QT」，作為緊縮貨幣政策第三步，抽走市場資金，倘若力度夠，理論上可以遏抑通脹，惟可能引發其他嚴重問題。有分析認為，聯儲局至少要逐步縮表2萬億美元，問題是如此大規模縮表，並無成功先例可援，夜行人懸崖邊走陌路，稍一不慎，可出大事。

長期QE令市場上癮，聯儲局欲罷不能。2017年，聯儲局曾嘗試QT，盼於數年逐步縮表約1萬億美元，未料縮了不夠5000億美元，兩年後即因為貨幣市場資金緊張，以及美股暴跌近兩成，不得不叫停縮表。當年縮表，美國通脹水平很低。現在聯儲局恐需進取縮表、進取加息，才有機會壓抑通脹，市場會有什麼反應，難以預料。

聯儲局進取縮表，債息很可能急升，借貸成本全線上揚，對於近年靠超低息環境借便宜錢過日子的大批美國企業、民眾以至發展中國家，債務爆煲壓力將大增。曾準確預測金融海嘯的「末日博士」魯比尼，去年中撰文指出，1970年代滯脹危機，導致美國嚴重衰退及拉美債務崩潰，現今美國以至全球債務水平，比當年高出很多倍，一場大型滯脹債務危機恐在醞釀，一個突如其來的「供應震盪」，可成導火線。

加息縮表起步容易推進難，華府能否同時兼顧通脹、增長、就業及股市表現，令人關注，達里奧認為衰退周期逼近，未來兩年情况，或比今年更糟。當然，環球經濟危機四伏，不代表最壞情况必定短期發生，當下環球主要市場氣氛仍甚樂觀，相信美國通脹可控軟着陸，可是香港必須做好風險管理，除了留意美息變化、美元走勢，也要緊盯環球宏觀經濟形勢變化，提防滔天巨浪突來。

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