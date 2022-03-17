社評：助民克服抗疫疲勞 政府須提復常藍圖

疫情未緩人流已回升

走出疫境市民需希望

根據衛生署最新數字，第五波疫情累計感染個案已達96萬，幾可肯定本周內突破100萬，至於實際感染人數，更可能是官方數字的數倍。港大研究最新推算，截至本周初，全港已有超過350萬人染疫，接近全港一半人口。港大與中大所做的流行病學模型推算不盡相同，但有兩點相對一致，一是第五波疫情相信已見頂，二是預計第五波疫情累計約有450萬人染疫。不過推算歸推算，疫情發展實際仍有很多變數。本港新增感染個案，連續20日處於5位數，回看過去10天，大部分時間皆維持在每日新增約3萬宗水平，疫情仍在高位橫行，保持社交距離，仍然非常重要。

行政長官提到，港大研究顯示病毒社區傳播速度正在減慢，即時繁殖率最新跌至低於1，意即1名感染者傳染他人的數目少於1人。這是疫情有機會緩緩受控的重要指標，如果趨勢持續，預計本月底感染人數將顯著下降，然而另一邊廂，八達通出行次數最近一周有輕微上升迹象，顯示市民多了出行，市面人流有低位回升之勢。隨着天氣回暖，多個泳灘近日更現人潮，部分人不戴口罩耍樂，情况令人關注。

年輕人好動，體格亦較長者及小童強健，染疫重症較少，可是當下疫情肆虐，仍有很多老弱幼童未打夠針，一旦染疫有死亡風險。康文署宣布，今起關閉轄下所有刊憲永灘，加強圍封，直至另行通告，有其必要，不過如果市民失去抗疫意志，對病毒傳播掉以輕心，縱然泳灘禁足，轉換場地還是可能繼續參與各式高風險交際。未來一兩周，疫情有轉勢機會，抗疫關鍵時期，強健的人需要保護高危一群，所有人都要繼續忍耐減少外出，避免高風險活動。倘若病毒傳播不幸再加快，第五波疫情只會拖得更長，嚴厲社交距離措施無法早日放寬，受影響的是各行各業和所有市民。

市民出行指數回升，泳灘人頭湧湧，在在反映抗疫疲勞。政府除了呼籲公眾忍耐，亦要讓市民看到希望，知道這次第五波抗疫長跑終點在何、距離隧道盡頭大致有多遠，公眾心中有譜，咬緊牙關堅持往前走，也會容易一點。當下每日染疫死亡人數依然高企，即時要務仍是集中醫療資源，提升診治能力，設法減少重症及死亡，不過政府亦要向公眾勾勒「走出疫境」藍圖，讓各界知道，當感染數字開始明顯回落、死亡重症得到較佳控制後，政府將有什麼作為，推動民生經濟逐步復常，而非一味見步行步。

穩控疫情定指標

全民強檢適時推

內地是香港最大貿易伙伴，兩地人員交往頻密。兩會期間，國務院副總理韓正透露，內地與香港原定1月初恢復通關，卻因第五波疫情爆發未能成事。上月中，香港疫情急轉直下，國務院港澳辦表示，中央全力支持香港按照動態清零目標，做好疫情防控工作。港府「走出疫境」藍圖，應清晰告訴公眾，疫情緩和到什麼程度、衛生署的感染及死亡數字跌至哪個水平，屬於「穩控疫情」狀態，可以逐步推進復常工作，哪些社交距離措施可以分階段有序放寬，哪些需要保留。

特區政府表示，超過18萬感染者事後透過快速抗源測試平台，呈報自行快檢陽性個案，惟外界普遍相信，很多感染者並無呈報。政府「走出疫境」藍圖，重點在於闡述「穩控疫情」後怎麼辦，當中應該包括全民強檢。全民強檢作用是盡量找出社區所有感染者，之前港府缺乏準備，錯過及早為之的黃金時機，其後疫情一發不可收拾，根本沒有足夠隔離設施，想做也做不來。隨着進入「穩控疫情」階段，單日感染個案降至低4位數水平，政府應該有足夠配套執行，這樣做除了可以全面掌握疫情，更可以清除大量社區傳播鏈，從而加快疫情回落速度，為民生經濟活動早日復常創造條件。根據中大流行病學模型推算，第五波疫情可能要到7月初才能降至單日感染百人以下水平，這已是3個多月後的事，很多行業和市民無法捱這麼久，政府需要積極作為。

新冠病毒不會消失，國家衛健委高級別專家組成員曾光早前亦稱，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，中國定會在合適的時間點，展示「中國式與病毒共存」的路線圖，惟現在時機明顯未至。現階段內地總方針仍是動態清零，香港若要盡快與內地復常通關，必然要建立有效的病毒追蹤系統，以便跟內地接軌。

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