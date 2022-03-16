社評：俄烏戰事美拖華落水 大國博弈陰霾罩港股

制裁威脅牽動市場

甚於疫情監管風暴

港股積弱多時，近日更出現斷崖式下跌，恒指昨天收市報18,415點，是近5年低位，一個月以來，累計已挫6300點。香港疫情慘烈，內地多省本月亦相繼爆疫，全國錄得逾1.5萬宗確診，以吉林省最嚴重，一日新增3000宗確診個案，當局禁止省內人士跨省跨市流動，形同「封省」；廣東亦見疫情，深圳東莞要封城，市場關注內地疫情，另亦緊盯監管風暴發展。外媒盛傳科網巨頭騰訊旗下的微信支付違反《反洗錢規定》，或面臨破紀錄的罰款，消息亦令一系列科網股受壓。

促進經濟內循環及共同富裕是國家發展兩大策略，目的是推動社會經濟轉型，壯大中產階層，由消費拉動經濟。兩項策略皆強調擴大中小企發展空間，內地加強監管反壟斷，科網巨頭短中期受壓在所難免。疫情方面，內地抗疫模式一再證明高效，去年12 月西安爆疫，官方累計逾2000宗確診，不出一個半月，疫情已撲滅。當然，吉林省今波疫情，明顯比西安嚴重。國家衛健委提到，近期部分地區疫情上升速度較快，不過各地應對工作正有力有序推進，疫情整體仍屬可控狀態。究竟是Omicron厲害，還是內地雷厲風行抗疫手法更勝一籌，應該很快有答案。

比起內地因素，恒指近日急插，更大程度受地緣政治和大國博弈影響。俄軍入侵烏克蘭，環球市場波動，西方陣營嚴厲制裁俄羅斯，包括將俄羅斯眾多銀行踢出美元國際結算系統、凍結俄羅斯央行一大筆資產，美英其後更禁止俄國油氣入口。連串制裁對俄國經濟的衝擊固然巨大，對歐美以至環球經濟亦有一定影響，油價波動尤惹關注，歐美通脹加劇，滯脹風險上升，華府為紓油價壓力，竟然一度找口中的獨裁國家委內瑞拉磋商，令人側目。俄羅斯踏上戰爭不歸路，會否因為制裁而在短期罷兵，乃是一個疑問，不排除克宮認為橫豎都要制裁，不如增兵硬攻，挾戰場勝果再跟西方談判；同樣，華府顯然亦決意押上更多注碼，要搞垮俄羅斯與普京。中國是當下俄羅斯經濟的救命草，華府亮出制裁牌，欲逼中國與俄切割，香港股市出現震盪亦屬必然。

俄烏戰爭或令俄國西方陷入新冷戰。回看冷戰時代中美蘇三角關係，白宮克宮關係惡劣，對中國來說往往是戰略機遇，惟此一時彼一時，華府相信不會因為對付俄羅斯，改變視中國為頭號挑戰者的敵對態度，昔日「聯華制蘇」做法料成絕唱。美國證交會上周把5家中概股列入有退市風險的臨時名單，分析預料名單稍後將擴大，「金融脫鈎論」添柴加薪，再次突顯美國對華敵意，本港中概股受壓，及至周末，美方「匿名官方消息」向英美媒體密密吹風，未提任何憑據，揚言中國正考慮為俄國提供軍事支援，暗示華府會有所行動，更成為本周港股暴跌導火線。

美俄為目的不擇手段

外圍難測港先除內憂

俄羅斯經濟陷困要靠中國，可是普京向以俄軍為榮，尋求中國軍事援助之說實屬匪夷所思；從北京角度，中俄關係是緊密戰略合作伙伴，雖有抗衡美國之意，但肯定不是軍事聯盟。西方嚴厲制裁俄國，將中俄視為一伙，但其實多個與美俄皆有合作關係的國家，包括沙特阿拉伯、土耳其、印度等，皆沒有與俄割席，印度還打算向俄國增購廉價石油，美媒指華府無意阻撓。中國反對西方單方面制裁俄國，但各方普遍同意，中方並無做出任何直接違反西方制裁規定的行為，美英針對中俄關係做文章，所謂「中國軍援論」，某程度只是美方要將中國拖落水，欲逼中國與俄割席。

中央外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文，周一在羅馬會晤長達7小時，烏克蘭問題是焦點，會議細節無從得知，觀乎中美會後說法，蘇利文警告中國若助俄國規避制裁「將有後果」，楊潔篪則強調中方致力勸和促談，堅決反對任何散佈不實信息抹黑中方立場的言行。可以相信，北京將設法避免給美方留下任何制裁口實，可是美國為了打擊俄羅斯，定想阻撓中俄經貿往來，華府砌辭制裁一些中國企業和銀行的可能無法排除。未來一段時間，地緣政治和大國博弈陰霾，將持續籠罩香港股市，俄烏戰事發展，中美、俄美外交角力，國際油價與歐美通脹走勢，都會牽動投資者情緒，股市容易大幅波動，外圍因素無從左右，現在香港唯一能做的是盡力遏制疫情，先處理好內憂，為實體經濟逐步恢復創造條件。

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