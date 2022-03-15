社評：疫情研究推算近萬死 政府要遏阻最壞情况

控疫救命事在人為

專家意見切忌曲解

根據衛生署數字，第五波疫情累計至今，已有超過73萬人感染，逾4200患者喪生。比起本月初單日逾5萬人感染的數字，疫情幾何級數上升勢頭似見停止，惟未必人人都有呈報陽性快測結果，實際感染人數料比官方數字高出一截；就算此波疫情真的已經見頂，亦不代表一定迅速回落。過去數天，新增感染個案一直維持在二三萬宗，誠如衛生防護中心所言，現在是高位橫行，何時回到4位數字，仍是未知之數。

疫情肆虐人流大減，中大醫學院的數學模型推算，過去14日，市民「出行指數」約為45，差不多降至歷史低位。按照過去4波疫情，有關指數跌至40至50，疫情便會回落，然而此波疫情病毒擴散之廣，亦是前所未見，倘若公眾掉以輕心，失去保持社交距離耐性，不排除疫情有反彈的可能。根據中大醫學院的數學模型，第五波疫情雖已見頂，但感染數字未來兩至三周將維持於高位，估計5月底至6月初，單日感染人數才能回落到約千人，若要降至約百人，更要等到6月底至7月初，全港實際感染人數累計將達到450萬至500萬，意即約三分之二口染疫，死亡人數更可能多至9000。

流行病學模型推算，乃是根據病毒傳播情况，以及一系列前提假設而得出，官民做什麼不做什麼，可以影響疫情走向與結局，不應以宿命態度看待模型。上月初，港大醫學院根據當時數據推算，假如既有社交措施不變，疫情高峰期將於3月中至月底出現，一日近3萬人感染；未幾研究人員發現社交措施遏疫力度不足，旋即調整模型，警告若不實施類似封城措施，疫情高峰將於3月初至月中出現，累計死亡人數則取決於一系列因素，包括會否禁足14天、能否急增牀位和及時廣泛使用新冠特效藥等，少則3700人死，多則超過5000人。現在回看，有關評估依然低估了疫情，惟這不一定是模型有問題，而是當局控疫及診治工作處理差，導致死亡人數比推算為高。

今次中大的疫情模型推算，慘烈程度比港大的更甚，各方必須阻止最壞情况發生。政府需要採取強力措施，減少重症死亡，社會上下亦要齊心作戰，不能對疫情抱有不切實際想法。有飲食業代表稱，港大之前一項針對第三及第四波疫情的研究，顯示晚市禁堂食等措施，對降低病毒繁殖率無影響，云云，要求放寬食肆經營限制。港大醫學院長梁卓偉急忙澄清，第三第四波疫情的病毒株，傳播力遠不及現時的Omicron，將研究結果用來分析現狀並不恰當。第五波疫情規模之大，跟之前兩波根本不能相提並論，無論港大還是中大專家所作的評估，均認為嚴厲社交限制需要維持一段時間，業界要以大局為重。

另外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆日前提到，科學文獻指出感染新冠病毒者，抗體等於至少打了一針，自然感染得來的免疫力，比接種疫苗更好。有關說法旨在說明，已打兩針的感染者康復後毋須再接種，絕不能曲解為「主動染疫是好事」。Omicron不是普通流感，未打針感染，體弱者有死亡風險；就算打齊針，感染者檢測回陰後，也可能有「長新冠」症狀，持續氣喘咳嗽長時間。歐美一些民眾將新冠病毒當成流感，搞所謂「水痘派對」，以為主動染疫更好，最後恨錯難返。為了合理化個人取態，曲解專家意見、引喻失義看待研究，可以相當危險。

流行病學模型，旨在推算疫情可能走勢，政府的工作，則是要盡力干預疫情自然發展軌迹。香港疫情淪陷，現階段要先聚焦減少感染、重症及死亡。內地助港抗疫，各式支援物資陸續到位，特區政府向外採購的口服新冠特效藥也分批運港，政府可以集中醫療資料拯救病患，可是「三減」要奏效，除了有硬件、有物資，更要有人手。

抗疫物資陸續到位

人手問題急待解決

全港數以十萬市民染疫居家隔離，政府居安抗疫熱線每日收到超過1萬宗求助，唯有大量增加人手，才能增加熱線；政府向居家隔離者派發醫療物資，受限於人手不足，同樣無法於全球18區全速推進，當局應盡快跟本地大型非政府組織及制服團體商量，看看有沒有方法動員更多人參與派發物資，至於醫療人員及護理長者人手，則要多靠內地支援。中大流行病學模型推算，本港單日新增感染個案，或要等到7月初，才能回落到約百人水平，香港不能守株待兔，就這樣乾等多月，政府必須看準時機，當感染及死亡個案皆見顯著回落、隔離設施有力應付時，就要落實全民強檢，加快結束疫情。

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