社評：內地新一波疫情 老打法有新技術

吉林官員防疫不力就地免職

快速測試應用範圍有待擴闊

外防輸入、內防反彈是防疫的指導方針，廣州曾經因為國際旅客入境後，在市內人煙稠密的隔離酒店將病毒傳入社區，市政府立即在機場附近興建一座5000個房間的隔離酒店，專門接收從國外入境的旅客，作為外防輸入的重要舉措。然而，只要國門打開，旅客和進口貨物也有可能成為傳染源，可謂防不勝防，只能依靠「常抓不懈」一招才是應對的不二之法。

新一波疫情最嚴重的吉林省，幾天即累積病例數千宗，原因是一名大學生被檢測出陽性後，隔離措施不足，從校內傳播到社區而形成多點爆發，吉林市長和長春市衛健委主任被就地免職，原因是他們「對疫情形勢認識不足、研判不準，落實『應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管』方面還有差距」。老百姓或許會有抗疫疲勞的鬆懈意識，但官員卻不能鬆懈，一旦出現疫情沒有得到及時有效處置，就會一發不可收拾。

早發現、早隔離、早診斷、早治療，是及時處置的既定程序，執行是否得當，也取決於各種物資和動員能力的準備。上海市迪士尼樂園去年11月發現疫情，該市組織人員在一夜之間為3萬多名園內遊客做核酸檢測，效率之高，成為佳話。然而，當需要檢測人數達到10多萬，準備再好也會招架無力，廣州琶洲展覽館內日前發現有確診個案，館內所有人不能離開，需要排隊做核酸檢測。

國家藥監局公布，批准5款快速檢測盒上市，並推進一種新的做法，「抗原篩查、核酸診斷」的模式。廣州琶洲展覽館內如果派發快速檢測盒，相信可以大大縮短排隊做核酸檢測時間。這種自測的措施，對於被隔離的人員，也有很大的幫助，被圍封的居民，需要不斷做核酸檢測，如果能派發快速檢測盒，可以減低排隊被感染的風險。現在國家的政策是，有做核酸檢測能力的仍採用核酸檢測，鼓勵居民自購快速檢測盒做自測，應用範圍有限，相信是供應仍未充足情况下的權宜之計，將來的應用範圍將會更廣。

採用新科技提高抗疫效率的最新做法還有，深圳市對於圍封地區實行「居民白名單管理」辦法。過去對於圍封區域實施只進不出，是防止疫區內有感染風險的人員將病毒帶出社區，現在是不准圍封區域居民以外的人員進入，這可減低圍封區域被外來人員傳播病毒的風險。實施這種做法的條件是從大數據中調出圍封區域居民名單，然後在各進出口設置被稱「電子哨兵」的掃描器，不在名單內的人員掃碼即會發出警號。

深圳「腹背受敵」挑戰大

香港對深圳應有所表示

深圳市是人口達到兩千萬的高度開放城市，過去兩年不斷發生零星的感染個案，有碼頭搬運工接觸過進口貨物被感染的案例，也有外來輸入後在社區傳播的個案。而且來往深圳的人員來自五湖四海，頻繁交往也是感染源之一，這一波疫情深圳所處的位置，也充分說明其「腹背受敵」的處境，北面的東莞和南面的香港，先後出現大規模染疫，住在東莞每天往返深圳上班的人不知凡幾，香港跨境貨車司機以及從香港到深圳「避疫」的也為數不少，更難防範的是從香港到深圳「逃疫」的偷渡客。

深圳市政府對於防控疫情有常抓不懈的準備，南山區可以在出現疫情後，3000多名公務員馬上落區，近3000名醫護人員出發做核酸檢測，還有企業員工、大學生、社區市民等組成的義工隊伍走馬上任，可以說是反應神速。可是，現在要在南山、福田、羅湖和寶安4個區連續做4次全民檢測，這4個區合共的人口近900萬，檢測點要設立在步行15分鐘內到達的位置，全市公交停運，全員居家辦公，迹近封城，挑戰還是很大的。

香港目前也在為抗疫疲於奔命，從物質資源和人員配置方面也是捉襟見肘，當然不可能給深圳任何支援，反之，深圳在供港貨物運輸、趕建河套方艙醫院等支援措施也沒有因為自身的疫情而停息。然而，香港對深圳的疫情應該有所表示，或者以實際行動，攔截偷渡者北上，體現深港雙城的互相支持。

內地這一波疫情已經在全國88個城市蔓延，有223個中高風險地區也是近期新紀錄，負責管控疫情的副總理孫春蘭召開全國電視會議，要求盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。香港和深圳也要為這個目標快馬加鞭。

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