社評：尹錫悅親美無疑義 東北亞局勢現變數

由於尹錫悅是以不足1%創紀錄微弱優勢險勝，而且未來韓國國會內在野黨較執政黨多60多席，朝小野大，尹錫悅面對的最大挑戰就是政治整合，團結民心；其次則是應對疫情、提振經濟，而外交並非最緊迫的課題。但在他當選數小時後，就接到美國總統拜登的電話，而拜登5月就會訪問首爾，尹錫悅將成為上任後最快舉行韓美峰會的韓國總統，令其外交政策成為輿論焦點。

內政優先外交非急務

驚人之語多競選言論

尹錫悅在首場記者會上，強調將重建韓美同盟，強化全方位戰略同盟關係，「打造面向未來的韓日關係」，堅決應對朝鮮的「非法、不合理行動」。對於中國，只說將「發展相互尊重的韓中關係」。

尹錫悅被打上對華強硬的標籤，皆因在競選期間，他發表了很多批判現政府對華政策的話。2016年，韓國決定部署美國的「薩德」（THAAD）導彈防禦系統後，中國推出「限韓令」，杯葛韓國產品、限制韓國進口和旅遊業等措施施壓，令文在寅政府作出了不再增加部署「薩德」、不參與美國導彈防禦網絡、不與美日建立軍事同盟的「三不」承諾。尹錫悅認為，這些承諾削弱了韓國的「主權」，提出要增加部署「薩德」系統，並考慮參加美澳日印的「四方安全對話」（Quad）機制，並優先加入旗下的疫苗、氣候變化、新技術工作組，等等。他還主張改善韓日關係，以重構韓美日軍事同盟。他指摘文在寅政府的「不選邊站」政策，讓人誤認為韓國在向中國傾斜，並疏遠了長期盟友美國，云云。

除了主要矛頭針對文在寅政策，尹錫悅在競選中的激烈言論還有很多，如「反女權」及「廢除女性家庭部」的提議，稱應降低基本工資、要國人每周工作120小時等等，都令人瞠目結舌，上台後真正能兌現幾分仍有疑問。

中韓建交30年來，雙方的經貿關係現已深刻綁定，中國是韓國最大貿易伙伴，韓國是中國第三大貿易伙伴，去年雙邊貿易額逾3600億美元，超過韓美加韓日貿易額的總和。中國也是韓國最大的投資對象國，前年10月，兩國續簽的貨幣互換協議規定，到2025年人民幣與韓圜的互換規模將達590億美元，在中國與外國簽署的貨幣互換協議中，規模居首。韓國是出口導向型經濟國家，而中國的市場容量全球居首，尹錫悅推倒重置中韓關係的話，勢必對現有的中韓正常雙邊關係造成極大破壞，對韓國本身經濟造成難以承受的傷害。

中韓經濟深刻綁定

美國因素才是關鍵

而且，像增加部署「薩德」反導系統一事，從洽商到部署，有繁複的法律程序，從選址、環評，到諮詢民意，通過在野黨佔優的國會關卡，都需時頗長，到尹錫悅任期結束前，都未必能完成。

其實，尹錫悅的競選綱領中，也有促進中韓對話的內容。綱領指出，在解決朝鮮核導問題方面，中韓有着共同的目標，與中國建立更緊密的合作關係，將有助於韓國擺脫朝鮮問題的「泥潭」。因此韓方有必要與中方保持和發展合作關係，兩國應定期舉行高級別戰略對話，等等。由此可見，尹錫悅上台後，雖然會在中美兩邊的距離方面作出調整，親美毫無疑義，反華卻非必然，中韓關係不見得一定有翻天覆地的巨變。

從歷史上看，中韓關係的起伏與韓國總統進步或保守色彩，並無太大關係，反而與中美關係密切相關。中韓破冰建交時的盧泰愚、近年對華關係最為熱絡的朴槿惠，都屬「保守派」總統；現任總統文在寅雖屬「進步派」，但在美國壓力下，去年在韓美防長聯合聲明和上月的美日韓外長聯合聲明中，兩度表明「關注台海安全」，開韓國外交談及台灣的先例，引起中方不滿。

對近年首爾在中美之間走鋼線的「平衡外交」，美國一直心懷不滿，韓美聯合司令部司令拉卡梅拉（Paul J. LaCamera）上周出席眾議院軍委會聽證時就表示，「他們（韓國）總說經濟伙伴是中國、安全伙伴是美國。這多少讓人有些擔心」。他指摘中國和朝鮮為削弱美國，試圖透過「不戰而勝」（winning without fighting）的方法，在美韓之間製造裂縫。尹錫悅上台後，對華政策的調整幅度有多大，還要視乎美國的壓力有多大。另一個變數，就是最近動作不斷的朝鮮，在導彈和核武方面會走多遠。可以預料的是，東北亞現時相對穩定的局面，恐怕維持不了太久了。

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