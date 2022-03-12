社評：院舍長者死相枕藉 亡羊補牢更要究責

保護院舍長者成空話

不能單純歸咎拒打針

本港單日新增死亡數字，近期屢破新高，昨天當局最新公布，連同滯後個案，再多近294人離世，若與全港人口比對，就是平均每百萬人有39人死亡。去年初美英疫情最高峰，兩國單日平均每百萬人死亡人數，也不過是13.3人及26.7 人。當然，294人這個死亡數字，本身包括了滯後呈報1天或以上的個案，說本港單日錄得每百萬人有39人死亡，嚴格而言並不準確；一個城市的人口密度，跟一個領土有一定幅員的國家，亦難相提並論，比較每百萬人染疫死亡率，大城市比大城市、國家比國家，似乎較為合理。不管目前本港的單日每百萬人死亡率，是否「全球最高」，可以肯定是第五波疫情人命代價沉重，累計每百萬人有超過400人死亡，足足是新加坡的一倍以上。

根據當局數字，全港逾千安老院舍，差不多九成都有院友染疫；院舍長者合計近8萬，迄今超過2萬人感染。第五波疫情至今死了3200人，過半數都是院友。疫情爆發兩年，官員常將保護院舍長者掛在嘴邊，然而今波疫情卻清楚顯示，當局並無履行承諾與責任，公眾絕對有理由詰問，為何會發生這樣的慘劇。

長者疫苗接種率顯著偏低，無疑是本港抗疫防線一直存在的隱憂。過去一段長時間，不時有人渲染「針後亡」等情况，加上去年疫情緩和，很多長者院友及家屬，要麼擔心所謂「疫苗副作用」、要麼覺得打針無迫切性，第五波疫情初起，高齡長者接種率不足兩成。相比之下，外國谷針防疫，院舍長者往往屬接種率最高的一群，比率可以高達九成。第五波疫情，成百上千長者染疫死亡，打針率低確是原因之一，可是更大的責任，始終在政府身上。

院舍谷針不力，最大問題在政府做事並非目標為本，亦非成效優先，面對疫苗猶豫，缺乏排除萬難的政治決心，有做過當成有盡責，而不是以措施落實到位與否為依歸，直至現在疫情失控死亡者眾，政府才宣布全力動員，要在兩周內為全港院舍所有適合打針的長者，接種新冠疫苗。根據初步評估，目前仍有一成院友及家屬不肯打針，暫時未知當局如何處理，無論如何，現在當局擺出的雷厲風行谷針姿態，正正說明之前未有盡力，如果政府一早就有不惜一切谷針的決心，院友死相枕藉情况，其實可以避免發生。另外，特區政府未有及時行動遏阻院舍連環爆發、醫管局未有及早集中火力支援前線，救助源源不絕送院的院舍長者，也是難辭其咎。

疫後應作獨立調查

敲問政府醫局責任

疫情上月初開始急轉直下，踏入中旬，數十間院舍陸續出現疫情，勞福局長羅致光當時表示，若不盡快打針及檢疫隔離，或會出現大量死亡，然而除了向院舍派快速檢測包爭取每天一檢，以及呼籲私營機構醫生優先抽時間到院舍，協助為數千名正在輪候打針的院友接種新冠疫苗，未見政府採取更加強而有力的支援行動，也未有像之前第三、第四波疫情，盡快將染疫與未染疫院友隔離開來。院舍沒有完善控疫裝備，員工在社區染疫後，將病毒帶入院舍，部分員工為不止一間院舍辦事，令病毒迅速傳開，短短十多天，爆疫院舍由數十變數百，至今未有爆疫院舍不足一成，當局現在提出員工閉環管理，總好過不做，但已來得太遲。

院舍紛紛爆疫，意味送院長者數目直線上升，急症室不勝負荷。有伊利沙伯醫院醫生指出，之前院方針對急症室的額外支援有限，他們形同單打獨鬥。本港公院人手牀位長期不足，疫下千計醫護染疫無法上班，人手更是捉襟見肘，特區政府未有及早尋求內援解決牀位人手問題，醫管局也未有靈活調度，集中火力支援公院急症室，至於找私院分流病人以便騰空公院牀位，政府和醫管局之前的表現也很被動。公院無力應付，醫管局唯有要求院舍接走一些輕症長者，可是院舍人員根本缺乏照顧這些病人的訓練，也不知如何做好隔離，結果令院舍爆發加劇，部分院友因為延誤治療，輕症變重症，更多院友要去急症室，形成惡性循環。

疫情失控是人禍，院舍千計長者染疫亡，更是人禍中的人禍，特區政府是一個這麼龐大的官僚機器，就算一些主事官員和部門上月正為全民強檢等工作籌謀，不代表其他高官及部門無法處理院舍爆疫危機，公院有難，醫管局亦有責任多想法子應對。第五波疫情過後，當局有必要就院舍疫災進行獨立調查，釐清各方責任。勞福局、社署、醫管局等在危機中做過什麼？當局有無設法制止院舍爆疫？為何有院舍投訴私家診所人員兩度上門卻無為院友打針？凡此種種，市民都想知道答案。

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