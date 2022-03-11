社評：醫護戰疫壓力爆表 增牀位更要添人手

眼見病人同事受苦

資深醫生泣不成聲

本港新增感染數字，近日較月初有所減少，衛生防護中心昨天首度表示，疫情「似已見頂並有回落迹象」，微弱曙光乍現，總好過一片漆黑不見希望，可是第五波疫情嚴峻局面並未大變，公眾不能掉以輕心，况且重症死亡高峰，常較感染高峰遲來。未來數周，醫療系統將面對更大壓力，要做到「三減」，必須集中醫療資源應對。

上月初開始，疫情急轉直下，公院不勝負荷，急症室病人「滿瀉」，需在戶外搭建帳篷安置病人，儼如戰地醫院，場面怵目驚心。當局未有好好動員公私營醫療資源相助，醫管局增聘兼職人手進展有限，私家醫院拒收新冠病人藉口多多，公院醫護「孤軍作戰」，壓力爆表，上至部門主管，下至前線醫護，一天工作隨時長達16甚至18小時。伊院急症室顧問醫生何曉輝身經百戰，年逾六旬仍然一直走在最前線，對戰「疫」慘烈感受尤深。日前他在一次員工座談會上表示，近期有八成救護車都是接載染疫病人前來，這些病人65%都需要入院，卻因無從安置而未能入院，念及病人與同事之苦，他不禁淚如雨下，欲語不能，在場不少醫護也淚眼通紅。

疫下人性醜陋與光輝一面皆盡現，有人自私隔岸觀火，有人滿腦子政治蓄意播毒，然而更多人都在為香港抗疫奮戰，每名不辭勞苦的公院醫護，都是抗疫英雄，特區政府和醫管局有責任為他們提供更多支援，這不止是為了減輕他們的壓力，也是為了更有效救治病人。政府遏疫無方，錯過早發現、早隔離時機，當下唯有從做好治療工作入手。中央援建隔離設施，各間方艙陸續建成，位於落馬洲的應急醫院也在趕工，爭取下月分階段投入服務。本港方面，當局借鑑武漢抗疫經驗，將伊院改為第三間定點醫院，集中1500張牀位，專收新冠病人，預料稍後將還有別的公院轉為定點醫院；另外，醫管局亦將盡快改裝公院一批普通病房，變成臨時隔離病房，料可提供9000牀位，接收新冠病人。

「三減」要見效，必須集中醫療資源，重點出擊。定點醫院最大好處，除了將病人集中起來，也可將具有戰「疫」經驗的醫生組成團隊，提高成功救治危重病人的機會。有伊院醫生表示，之前院方對急症室額外支援有限，現在變成定點醫院，急症室毋須單打獨鬥。有關說法某程度正正反映，醫管局及院方管理層之前處理有問題，未有靈活調度支援前線。國家衛健委抗疫專家組組長梁萬年認為，本港需盡快改善分流新冠病人安排，以及建立系統盡早識別症狀由輕變重的患者，不能再將重症病人放在普通急症室，甚至等入院。設立定點醫院、急增上萬臨時隔離病牀，有助實現「牀等人而非人等牀」，可是就算牀位多了，醫護依舊嚴重不足，必定影響救治病人，政府和醫管局必須好好處理相關問題，否則必拖「三減」後腿。

本港醫護嚴重不足，醫患比例遠低於其他富裕社會，業界保護主義盛行，多年來一直阻撓引入更多外地醫生，人手問題遲遲不見改善，疫禍驟來，更是捉襟見肘。這邊廂，公立醫院、社區隔離設施等統統要人手；那邊廂，醫管局又有上萬醫護染疫，縱有兩三成「檢測回陰」返回崗位，惟遠遠談不上回復正常，原本十個煲七個蓋，現在變成十二個煲只得五個蓋。面對眼前抗疫難關，所有能夠動員的醫護，無分公營私營還是內援，都要全力動員。

本港醫生公院只佔四成半，超過五成是私家醫生，他們出身公院，一定熟悉公院運作，現在是他們出力的時候，只要情况許可，應該積極以兼職等方式，投身公院助戰，當局「募兵」亦須更為主動進取，而非僅僅作一些口頭呼籲。當然，不少私家醫生一樣有在診所診治輕症病人，本地醫生嚴重短缺，就算成功動員更多私家醫生，投入更多時間協助公院，面對如此嚴峻的疫情，始終難言足夠，政府一定要善用內援。

動員公私營醫生

善用內地醫療隊

中央援港抗疫，派來的醫療人員肯定是精英，實力毋庸懷疑，若擔心他們與本地醫療人員有磨合問題，可以分開獨立運作，各司其職。政府表示，北大嶼山醫院及亞洲博覽館抗疫設施，將由內地醫療隊坐鎮，以提升它們處理重症的能力，至於落馬洲應急醫院，亦會由內地醫隊支援。有求必應，照單全收，這是中央助港抗疫的強而有力承諾，只要港府要求，內地短期派數以千計醫護來港助戰，相信也不成問題，港府應更加積極思考，如何讓內地醫護力量，在更多設施、更多場景派上用場，為本地醫護分憂紓困，救助更多染疫病人。

■歡迎回應editorial@mingpao.com