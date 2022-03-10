社評：抗疫不能誇誇而談 保護長者務須到位

政府提「三減」措施

「交功課」首重質素

本港單日染疫死亡個案持續上升，昨天數字已逼近200宗，至於留醫人數亦屢破新高。根據港大流行病學模型推算，若不及時採取有效措施，整個第五波疫情，死亡人數恐超過5000人，這意味香港疫下亡魂，將比前年武漢爆疫官方死亡人數更高。即使考慮到當日武漢統計資料不全，實際死亡數字被低估，單論平均每百萬人的染疫死亡人數，香港已突破300大關，不僅是內地官方數字的100倍，亦比新加坡高出六七成。現在香港的情况，是控疫失敗病毒肆虐奪命，跟星洲的「與病毒共存」，是兩碼子的事，倘若港大推算成真，短期內將有數以千計感染者無法與病毒「共存」，當中尤以長者居多。

國家衛健委抗疫專家組組長梁萬年來港了解疫情，提出多項建議，認為現階段香港抗疫要務，應放在「三減四集中」，減少感染、重症及死亡是眼前目標，集中資源、集中專家、集中病人、集中救治則是力求「三減」的方法。「四個集中」，其實就是前年武漢爆疫時，國家衛健委對武漢及湖北當局的要求，梁萬年的建議，反映內地認為，目前香港疫情之嚴重，可與當年武漢相提並論。

行政長官林鄭月娥昨天主持抗疫記者會，以「三減四集中」為中心，宣布一系列措施。設立定點醫院集中收治重症病人，是武漢抗疫「四個集中」的主要措施，特區政府借鑑內地抗疫經驗，以伊利沙伯醫院作為定點醫院，只收新冠病人，院內其他病人，4天內將轉移到其他醫院。林鄭表示，已請求中央派出內地醫療隊，支援北大嶼山醫院、亞洲國際博覽館，以及稍後投入服務的落馬洲應急醫院，務求提升處理重症能力。另外，醫管局亦會盡快將公立醫院整體一半的病牀，改為接收新冠病人。局方將於一批普通病房加裝換氣抽氣扇，作為臨時隔離病房，預計本周內完成工程。院舍谷針方面，政府將爭取在3月18日前，為千多間院舍的院友接種疫苗，同時亦會協助一些未有爆疫的院舍，落實閉環管理。

香港疫情是否已經見頂，有待進一步觀察，外國經驗顯示，感染高峰過後一段時間，死亡高峰才會出現。換言之，未來數周，本港重症病人有可能顯著增加，若要壓低死亡數字，必須馬上行動，一邊大幅增加醫院病牀數目，一邊快速提升院舍老弱疫苗接種率，有政府專家顧問認為，若配合14天禁足，以及廣泛為高風險病人及時提供口服抗疫特效藥，實際死亡數字可比流行病學模型的推算降低三分之一。政府公布的新措施，算是對症下藥，多項工作亦有定下明確完成時間，不似以往很多抗投工作般，說了又說，講了又講，卻遲遲未見「交功課」，可是「三減」要奏效，還得看當局交出什麼質素的功課，倘若只是馬馬虎虎、有做當做好，不可能有好成績。

根據醫管局數字，目前留醫新冠病人超過8000人，伊院改為定點醫院，以及急增公院臨時隔離病房，若能如期落實，可以迅速提供上萬牀位，然而這必須私家醫院配合，接受部分公院病人，當局必須挺直腰板，責成各大私院承擔應有抗疫職責，倘若再像過去般軟弱，容許部分私院砌辭推搪，必定影響公院收治新冠病人能力的提升。保護院舍長者，是「三減」努力的重點，政府提到10天內為逾千院舍的院友打針，表面是雷厲風行，可是最關鍵的接種率目標，卻無詳細提及；當局會否以較強硬手法，要院舍長者打針，外界亦不清楚。長者打針率低，是本港抗疫一大問題，即使第五波疫情嚴重，依然有院舍長者及家屬堅信「打針副作用危險」，反對接種。倘若當局繼續以之前半吊子手法處理院友接種問題，院舍谷針行動成效，必定大打折扣。

穩定人心靠實績

方案須切實落地

林鄭昨天宣布，除了行政會議開會的日子，每天都會主持記者會，向公眾交代抗疫進展，直至戰勝這一波疫情為止。第五波疫情，政府應對無方，統籌協調不力，信息發放混亂，尤惹詬病，行政長官願意多些面向公眾解說，總好過經常不見蹤影，可是要穩定人心，最重要還是控疫工作切實做出成績。梁萬年上周接受內地媒體專訪，談及香港抗疫工作，特別提到當前重點在於如何令控疫方案「切實落地」，「光說我要做這個事，哪誰能保證有品質地做下去？什麼時間把這個事情落地？」梁萬年的說法，可謂一矢中的。控疫爭分奪秒，更要講工作質素，誇誇而談做什麼，落實卻不到位，無法有效解決問題，豈能指望取得好成績。

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