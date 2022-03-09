社評：抗疫策略調整先救命 「三減」成敗看指揮執行

抗疫敗局雖成

設法減輕代價

衛生防護中心公布的每日感染個案數字，近日有所回落，惟有關數字未包括自行快速檢測陽性者。政府的快測陽性網上申報系統，前晚正式推出，首3小時有逾20萬人進入系統，防護中心昨天表示，暫時確認有1.4萬多宗快測有效呈報個案，相信只是冰山一角。專家估計全港實際已有約200萬人感染，死亡人數突破2000，更是前4波疫情總和的10倍。美國疾控中心提升香港旅遊警示，認為本港疫情風險非常高，建議民眾避免前往，反映現時香港根本就是修羅場，就連「與病毒共存」的國家，亦對香港避之則吉。

港大流行病學模型推算，第五波疫情上周達到頂峰，未來一周將出現拐點，預料下月底單日新增感染人數將降至1000以下，到5月中將降至單日百宗以下，然而就算現實與推算相符，也不過是疫情一波波的自然發展，絕不代表抗疫「勝利」。流行病學模型推算，整個第五波疫情，總計將有超過400萬人感染、逾5000人死亡，意味目前感染及死亡人數可能翻一番。疫情失控敗局雖成，可是人命攸關，現在必須設法減輕代價。

中央援港抗疫，梁萬年上周率團來港了解情况，本周新華社發表的訪問報道，可視為他此行的總結。梁萬年大致有3點意見：一是本港疫情嚴峻，必須控制及切斷傳播，不能選擇「躺平」；二是香港抗疫工作，應該堅持動態清零總方針，分階段落實這目標。現階段應集中醫療資源，以減少感染、重症及死亡（簡稱「三減」）為優先，尤其是針對長者等高危群組；三是全民強檢需要把握時機，由檢測方法到隔離管理，都要周密安排。

梁萬年抵港強調，此行主要是與港府及專家共判形勢，建立「最大共識」，強調是介紹內地抗疫做法給香港，「不是說要照抄內地」，希望可提出「符合香港實際的舉措」。香港抗疫主體責任在特區政府，當然，梁萬年作為國家衛健委抗疫專家組長，其意見必然別具分量。香港抗疫失敗，亡羊補牢，集中火力優先「三減」，意味打針、隔離、治療工作一定要加強。政府醞釀調整抗疫策略，必須對症下藥。

動態清零目標不改

「三減」強檢皆要做好

全港逾八成安老院舍爆疫，現在才推「逆向隔離」，安排健康院友到隔離設施，雖然來得很遲，但考慮到未來個多月估計將有千計長者染疫亡，遷移工作仍是刻不容緩。院舍紛紛爆疫，工作人員流動是主因，閉環管理可以減少病毒周圍傳播的風險，倘若本地人手安排有問題，就請內地派人支援。另外，長者谷針工作，也要快馬加鞭。內地援建方艙，港府有責任善用；要求私家醫院協助抗疫、清空部分公立醫院專門收治染疫者，亦須全速推進，病人等不及送院在家中或院舍猝死的情况，必須盡力避免。疫下累計過萬醫護染疫，醫管局就算未能效法內地做法，為醫護提供「全副武裝」，亦應提供更佳防護裝備，嚴防病毒院內擴散。

醫管局洽購外國口服抗新冠特效藥，本月底料收到5000個療程，面對海量病人猶如杯水車薪。當局應設法增加採購，惟短期內要取得以十萬計療程用藥亦非易事。中國工程院院士張伯禮建議香港多用中醫藥抗疫，強調中藥主要作用是免疫調節，能有效抑制炎症。有關建言值得當局認真考慮。西醫與中醫是兩個體系，以西醫尺度看中醫，本身就很不妥當，香港既然一直主張發展中醫藥，現在就應該放下「重西醫輕中醫」的成見，動員註冊中醫師，善用中醫藥抗疫，至於口服抗新冠特效藥，主要是幫助沒有打針的染疫高危人士，發病初期及時服用，可以阻止重症死亡，既然現在特效藥數量有限，就應該留給最需要的病人，這才是「藥盡其用」。

抗疫因時制宜，現階段要減少重症死亡。梁萬年的建議，重點在於「分階段」抗疫，策略要因應疫情不同階段而變，但總目標仍是動態清零。新冠病毒廣泛擴散，即使疫情回落，社區仍會有很多隱形傳播鏈，全民強檢是有效清零工具，也是疫情進入下降軌中後段時，加快結束疫情的手段，要做的事，相信還是會做。優先「三減」也好，全民強檢也好，全都需要強而有力的統籌協調，特區政府做得好不好，將大大影響出來的結果。特區政府應對第五波疫情，表現不忍卒睹，領導力、指揮力、執行力不足，表露無遺，根本做不到早發現、早隔離、早治療，政府不同部門協調不足，推動疫苗通行證又瞻前顧後，一再錯過適當行動時機。倘若政府表現依然故我，香港有可能要為抗疫失敗，付上更沉重代價。

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