社評：善用方艙免閒置 政府統籌要做好

消防特事特辦相助

善用內援勿變「填位」

北京「兩會」，國務院副總理韓正先後與港區全國政協及人大代表會面。綜合港方人士說法，韓正提到本港疫情是眼前「最突出和揪心問題」，國家主席習近平「高度關注」。韓正還說，中央援港抗疫，對特區政府的要求，「有求必應、照單全收」。習近平上月就香港抗疫下達「重要指示」，內地隨即成立多個專組，包括檢測與醫療組、物資供應組，以及隔離檢疫設施建設組等，各項支援工作迅速展開，青衣方艙醫院是其中一項最快落實的項目。中央願意為援港抗疫送上一張「空白支票」，特區政府有責任善用，惟現實跟理想落差明顯。

青衣方艙醫院3月1日啟用，提供3900個應急隔離牀位，接收無病徵或輕症者，惟連日入住人數不多，截至上周末，入住牀位比率僅得7%。抗疫如救火，內地方面爭分奪秒，7天建成青衣方艙，未料落成一周，九成牀位仍未派上用場。特區當局猶如一部運算能力有限的陳舊個人電腦，無法應付眼前大量抗疫工作，陷入「死機」狀態，Ctrl+Alt+Del鍵一按再按都無反應，另一邊廂，不少基層市民染疫，應當安排社區隔離，卻只能在斗室「居家隔離」，終日擔心家人全部中招。新田方艙本周稍後也將交付港府，倘若設施閒置問題持續，不僅浪費內地好意，更辜負了有需要的市民。

疫情嚴峻，衛生部門獨力難支，打逆境波，政府每個部門都要走多一步以至多步。保安局長表示，留意到有感染者希望入住隔離設施，但未必很快獲得安排，當局決定推出新服務，由消防處設立聯絡專線，不宜居家隔離的感染者，可透過電郵或通訊程式聯絡，消防處逐一致電核實，根據隔離設施使用情况、申請人家居環境、病情及其他因素，決定優次，安排有需要人士入住。消防處昨天表示，服務首天反應良好，收到逾8000宗求助，當中已安排約330人入住隔離設施。

換着平時，消防處當然不宜兼顧職責以外的工作，惟非常時期就要特事特辦。疫情爆發兩年，特區政府抗疫經常予人一個印象，就是一些部門忙得要死，一些部門閒得要命，不同部門各家自掃門前雪，大局意識不足，本位意識強烈，有時甚至拖防疫工作後腿。根據港區全國人大代表團發言人的說法，韓正昨天提到，特區政府負起抗疫主體責任，各部門都要全力以赴，全體公務員都要以百姓生命健康為重，既是勸勉鼓勵，亦是警惕提醒。疫下衛生部門超負荷，消防處幫手安排輕症或無症狀感染者入隔離設施，跳出既定樊籬，走出舒適圈，這是值得肯定的，可是跨部門統籌協調一定要做好，操作執行亦要理順，否則易生混亂。

特區政府抗疫手忙腳亂，各部門協調瓶頸處處，保安局負責各隔離設施管理，可是安排患者分流到各設施，涉及臨牀醫療判斷，衛生人員有其角色。一些居於劏房的有病徵人士，當然應該盡快送去隔離設施，可是盡快將公院部分輕症病人移送方艙，以便騰出牀位，亦有迫切需要。倘若當局只是因為方艙入住率低，擔心難以向中央交代，但求安排多些人入住「填位」，而非讓緊急者先用，同樣談不上善用內援。當局專車接載入住方艙安排不周，有感染者因為大塞車花近6小時才抵達，固然氣結；全民強檢日期未定，當局應該先救近火，善用手上隔離設施，保安局現在便說「需要預留部分隔離牀位」，隔離全民強檢發現的大量感染者，先顧遠慮而非近憂，有本末倒置之嫌。

政府組織動員能力低

面對危機缺乏戰鬥力

特區政府組織動員力低，危機面前缺乏作戰力，在這一波疫情表露無遺，方艙醫院及社區隔離設施未獲善用，只是一例。葵涌邨圍封強檢，政府部門甩漏連連，埋下疫情大爆發禍根；動員私院抗疫，政府處處遷就，私院說一聲「欠隔離設施」，當局已不敢要它們接受輕症病人，僅口頭呼籲幫手分流其他病人，令到業界振振有辭，反指當局「從未要求接受感染者」，云云，及至上周政府專家顧問公開批評私院「不道德」，連韓正也開腔談及，部分私院最近才相對積極一些。內地抗疫物資援港源源不絕，港府的態度，是只會處理特區政府向中央請求援助的醫療物資項目，其他捐贈就請內地與本地「熱心團體」自行協調分派，這樣的「自動波」安排，效率必打折扣，試問怎可能發揮內援最大效果？

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