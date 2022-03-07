社評：內地專家提具體意見 政府執行力亟待提高

第五波疫情總感染人數已經飈升到45萬，令人更加震驚的是死亡人數達到1794，約95%是長者，而且大多來自院舍感染個案。衛生署每天公布最新情况時，不忙加上一組數字，說明這些離世者絕大部分都沒有接種一針或者兩針疫苗。長者接種率低是不爭事實，也是導致死亡率高的原因，現在不是追究為何疫情發生兩年多，長者接種率一直處於極低的水平；而是針對這個情况，如何可短時間做出有效的改善措施。

梁萬年提四個集中三個減少

特區政府須擺脫超低效運作

目前出現感染情况的院舍已經超過八成，這些長者和殘疾人士，在急症室和病牀爆滿的情况下難以獲得就診機會，在醫院康復後也無法返回院舍獲得適切的照顧，也有居家老人，感染後等不及編排就診服務就在家中離世，昨天死亡個案中，有4人是沒有住院的。

內地專家梁萬年來港幾天後提出建議：集中患者、集中專家、集中資源、集中救治。這套在內地曾經出現大規模疫情的武漢以及其他地方都實踐過的做法，應該可以做到減少感染、減少重症、減少死亡的目標。

特區政府對於梁萬年教授提出的意見，也立即加快推進相應措施，將天水圍醫院和北大嶼山醫院轉為專門收治新冠病人的專門醫院，同時進一步加緊安排院舍院友接種疫苗，動員公私營醫護人員組成外展隊到院舍，為適合但仍未注射疫苗的院友接種，又宣布縮短接種兩針的間隔，以期盡快提高長者接種率。

特區政府承諾在兩周內完成加快給長者接種疫苗。擔心政府不能如期達標的是心急如焚的長者家屬，更多人的擔憂是基於政府執行政策效率的「往績」。內地援建的青衣方艙醫院，7天內「平地一聲雷」，這座3900個牀位的社區隔離中心建成後5天，能夠「僥倖」入住的患者，只有272人，不及收治容量的7%。現在不少人在質疑，所有建成後的隔離設施，將會有7萬個牀位，這些本來已經不敷應用的設施，如果特區政府的「超低效」運作繼續，全民檢測未能達到預期目標，就不是全民檢測的手段問題，而是特區政府的執行力問題。

私立醫院擁4000多張病牀

不收新冠患者政府沒要求

每天數萬人感染，醫療系統爆滿，根本無法應付患者的需求，不但缺乏治療和隔離的設施，連各種熱線和999接聽電話的能力也欠奉。消防處曾經鄭重的發出呼籲，不要「輕易」打999求救。市民如果連獲得安全感保障的999應急機會也要被迫放棄，他們還能對什麼抱有希望？衛生署承諾建一個電子平台供患者申報檢測結果及個人資料，遲遲沒有兌現，現在消防處公布一個社交媒體帳號，呼籲檢測出陽性的市民跟他們聯繫，「以安排送往隔離設施」。這樣的新安排，是所有求助無門患者的「及時雨」，但消防處的公告，還告訴市民，將會根據隔離設施的使用情况、申請人的各種因素，考慮安排的先後次序。至於申請人的各種因素如何被排列，未見詳細說明。這又是一個只解決部分難題的臨時措施，申報後何時能夠獲得送往隔離設施，恐怕又是用「暫時的希望拖延合理期望不知何時兌現」的並不高明的辦法。

面對數十萬例的感染個案，任何地方可能都會無力招架，然而，如果資源沒有充分利用而出現患者不能及時就醫，這才是不能諒解的地方。香港公立和私立醫院共有病牀31,823張（2019年數據），私立醫院病牀4657張，約佔15%。而13間私立醫院， 早前都不收治新冠患者，在第五波疫情爆發初時，政府一直表示，將會跟私立醫院商量，將部分非新冠病人轉移到私立醫院，以減輕公立醫院的負荷，一個多月來，只有7間私立醫院接收了90名復康和療養住院病人，以及安排420名病人到私院做手術。從數字看，成績也不能令人滿意，而公立醫院到了「無立錐之地」，而私院仍然「門庭冷落」，政府沒有以徵用私院救治新冠患者為目標，這才是需要檢討的問題。

韓正副總理「一言既出」，馬上有私院表示，願意成為習近平主席對香港抗疫提出「動員一切可以動員的力量和資源」的一部分。特區政府只要有決心去承擔抗疫戰的責任，相信是會得到社會不同力量支持的，剩下來就是如何盡快提升執行力的問題，市民對抗疫的信心，既看政策的合理性，也看執行力的效率。

■歡迎回應editorial@mingpao.com