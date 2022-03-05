社評：抗疫不力市民無助 危機惡化急須救亡

亂象迭起折射人心不安

港府須履行好主體責任

本港疫情慘烈，市民最強烈的感覺，是政府幫不上忙。公營醫療爆煲、核酸檢測滯後、居家隔離乏援、市民搶購物資，亂象不勝枚舉，每個環節皆見瓶頸。有人向當局提交深喉唾液包樣本，等足5天才有結果；有感染者等到檢測陰性後，才獲當局安排去隔離設施；政府天天公布肉食物資供應情况，強調供應充足，另一邊廂，生活必需品搶購潮卻天天持續，本地其中一間最大規模的連鎖超市，昨天起限購，白米、罐頭、麵食、雞蛋、藥品等，每名顧客單次交易最多只可買5件，突顯人心虛怯，當局單靠公布一些數字，根本不起作用。

亂象環生，社會不安，市民有很多疑問：當核酸檢測如此滯後、隔離安排姍姍來遲，做來還有什麼意義？資料顯示，可供數千人使用的竹篙灣隔離設施，近日試過只有數百人入住；新聞報道則說，青衣方艙醫院已落成。疫情嚴峻必須善用每分資源，閒置片刻也不應該。市民很想知道，為何這些設施未有好好派上用場？香港無法做到24小時得出核酸檢測結果，若是硬件和人手不足，事急馬行田，港府大可以公共衛生需要為由，援引法例特事特辦，將樣本送交深圳等地化驗，解決瓶頸，特區政府究竟還在等什麼？全港院舍紛紛爆疫，天天動輒近百長者染疫亡，針對長者的谷針工作依舊寸進，又不見當局盡快將尚未感染的長者，安置到隔離設施保護，難道院舍長者生死只能碰運氣？

國務院港澳辦主任夏寶龍周四主持支援香港抗疫工作協調會，觀乎官方報道，有兩點值得留意。首先，夏寶龍對各專班工作進展，予以充分肯定，包括火速援建方艙醫院、國家衛健委疫情應對專家組組長梁萬年赴港調研獻策、內地屠房工及院舍護理工陸續趕赴港支援、鐵路貨運專列通車確保供港民生醫療物資源源不絕。簡言之，中央已出力援港，但抗疫主體責任仍在特區政府。

其次，夏寶龍不止一次強調要「進一步」：面對香港疫情來勢兇猛，責任感、緊迫感要「進一步增強」，特區政府有效統籌防疫抗疫工作，亦要「進一步加強」。「進一步」某程度是委婉話，其實就是批評現在做不夠。若說「有效統籌」涉及辦事能力問題，責任感、緊迫感就是心態問題，倘若基本心態也擺不正，根本無法打好眼前硬仗。夏寶龍提到，特區政府的負責官員要發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動」，踐行就職誓言，「切實履行好」主體責任。這番說話大有問責意味，事情提升到「踐行就職誓言」這層次，如同嚴正敲問特區當局抗疫表現，有否違背當日向中央許下的莊嚴承諾、有否辜負中央和市民所託。

搶救老弱刻不容緩

政府必須果斷作為

盡快穩控疫情、確保社會大局穩定，是中央對香港的要求，也是大眾的期望，新近發展卻令人覺得事態朝相反方向走。全民強檢也好，長者谷針也好，港府都因為缺準備欠果斷，錯過及早行動時機。全民強檢最大目的本是及早發現並遏阻病毒蔓延，清零只是其中一個效果，現在情况卻是特區政府遏疫一籌莫展，彷彿只在坐等疫情見頂自然回落，再靠強檢收官結尾去清零。

香港疫情嚴峻，內地抗疫專家組組長梁萬年表示，目前重中之重是減少感染、發病、重症及死亡個案，需要部門的協同、也要強而有力的執行，這兩點無疑都是特區政府抗疫的致命傷，特區主事官員必須反思，有否「發揮好」組織領導作用、「履行好」抗疫主體責任，若自知不足，就要亡羊補牢，挽狂瀾於既倒。

香港有中央人力物力支持，推動全民強檢，與處理眼前各項瓶頸搶救老弱，可以兩者兼顧，不是非此即彼。救人如救火，當局應盡快安置院舍未感染長者到安全地方避疫、雷厲風行要院舍長者打針，以及縮短每劑新冠疫苗相隔時間，及早為免疫力弱人士打第4針，如認為執行有困難，就馬上請內地緊急援助。另外，當局亦應該就一些抗疫工作定下硬指標，例如1周後實現24至48小時內有核酸檢測結果，力有不逮就找內援。抗疫工作門檻定得高定得嚴，官員緊迫感增加，自然就要想辦法，包括更主動找內地支援。港府必須拿出一套方略，讓公眾看到，未來兩三周疫情高峰，當局有方法減少重症死亡、市民的醫療及基本生活需要得到妥善照顧，公眾才有可能安心。

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