社評：成藥斷貨人心惶惶 理順供應急民所急

居家隔離「貴客自理」

市民無藥憂心忡忡

Omicron傳播力遠勝流感，一旦大爆發，其中一個常見情况，是大量人染疫或需隔離無法上班，導致社會民生很多服務無法正常運作，早前歐美國家就出現過類似情况，美國一些地方政府，嚴重時連消防警員都不夠，現在香港也面對類似問題。專家推算，全港有過百萬人染疫，不少商戶由於太多員工染疫，暫停營業，大型網購集團則因為前線人手極度短缺，取消部分顧客訂單。港鐵及九巴亦因為車長紛紛中招，需要縮減班次或停運部分巴士線。特區政府表示不會全面禁足，惟目前香港情况，恐怕已跟「半禁足」相去不遠。

現代社會環環相扣，一個環節不通，很容易引起連鎖反應。屠房爆疫影響全港鮮肉供應，陸續有物流運輸公司因為疫情暫停服務，則令超市等無法及時「上架」補貨。中央表明全力確保香港糧食日用品供應充足，特區當局亦羅列數據說明，內地冰鮮肉食及蔬果源源不絕供港，比平常更多，但是常人判斷處境，往往都是根據個人生活體驗，而非冷冰冰的數字。日前官員就全民強檢禁足說法口徑不一，市民無所適從，望到貨架空空如也、聽到商戶說手上存貨有限，必然有人加入「掃貨」。搶購潮一旦出現，又會加深恐慌情緒，衍生囤積等問題，結果每每是最需要的人無法買到相關物品應急。最近市面部分中西成藥遭搶購一空，正是一例。

染疫市民數以十萬計，公院不勝負荷，唯有重點收治病情較為嚴重的人，輕症者一般只能居家隔離。儘管當局已安排近20間指定診所，服務輕症病人，可惜一天只能治診數千病患，杯水車薪。政府支援不足，確診求助熱線幫助有限，甚至經常打不通，輕症者所謂居家隔離治療，實際就是自求多福，低燒喉痛「貴客自理」，最需要的就是成藥。不同人對中西藥各有所好，任何被形容為可以紓緩病情的藥物，都有人爭相購買。

搶購潮定律，愈慌愈搶購，愈搶購愈慌。藥房商會代表稱，早前有政府專家顧問提到，輕症者可服用某一品牌的退燒止痛藥，市民蜂擁搶購，藥房原本有1至2個月的存貨，數日間「海嘯式」沽清，連帶其他知名品牌退燒藥亦搶購一空。由於該款止痛藥並非香港生產，供應商亦缺貨，預計1至2個月後才有貨到港。有人投訴個別藥房趁機抬價漁利，亦有市民表示，平日向來要服止痛藥，現在突然斷貨，家中僅餘數粒，憂心不已。

疫情肆虐，市民最大擔心有二，一是無食物，二是無藥醫。不少染疫者嚴重喉痛難耐，亦有人憂慮無藥食，輕症變重症，低燒變高燒，藥物供應倘若出問題，絕對會釀成人心惶惶，政府必須盡快處理相關問題，解市民之憂。

搶購折射民間誤解

港可善用內地藥援

市民染疫低燒頭痛，政府專家建議食退燒止痛成藥，本意良好亦很正常，問題是疫下人心虛怯反應過度，部分市民亦不明白，市面其實有各式各樣的撲熱息痛成分藥物，並非個別知名品牌專利。根據衛生署資料，本港有777種已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分，公院私院以至一般診所也不缺相關藥物。當局一方面應清楚向市民解釋，撲熱息痛藥物絕非「只此一家」，某些品牌斷貨，還有哪些替代品可供選擇，另一方面則看看可以怎樣靈活運用手上庫存，設法確保有需要的輕症病人，一定可以得到相關藥物。

撲熱息痛是很普通的藥物，內地更是全球撲熱息痛原料藥主要生產基地。2020年夏天歐美疫情慘烈，美國傳媒還從政治角度，大談美國非常依賴產自中國的撲熱息痛原料藥。中央全力助港抗疫，人手不是問題，更何况是內地可以大量生產的藥物。港府除了促請本地製藥業增加供應，更可直接要求內地支援供藥，毋須捨近圖遠。市民憂慮染疫無藥食，由政府為有需要人士提供藥物包，包括快速檢測套裝、退燒藥和中成藥等，做法值得考慮，當然具體如何操作亦要想清楚。當局可考慮要求全港私營醫療機構或私家診所，協助分發藥物包，為抗疫出力，領取者或代領者須向當局註冊登記，避免濫用。疫情嚴峻，政府應對不能墨守成規，若認為執行有困難，首先應問如何可以辦得到，而非不假思索便說不可行。

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