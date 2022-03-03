社評：抗疫不分彼此 私院支援有責

私院分流未見果效

反將病人轉介公院

本港連續6天錄得過萬宗新冠個案，昨天更升至破紀錄的5萬多宗，有關數字尚未反映實際染疫人數，皆因部分輕症或無病徵者沒有檢測，自我快速檢測陽性者亦未有計算在內。港大最新估計，截至2月28日，第五波疫情累計可能已有170萬人染疫。疫情爆發兩年多，累計已有1172名患者離世，約千人都是在這一波喪生，當中以長者為主，亦有幼童及長期病患者，最近兩日，死亡人數皆過百。過去一段時間，網上不時有人宣揚「疫苗陰謀論」，叫人不要打針，又或指Omicron「死亡率低」，現在香港疫情大爆發，根據初步數據，沒打針染疫者死亡率約為1.3%，有打針者則為0.04%。謬論誤人，代價沉重，可見一斑。

當局一再錯過控疫時機，現在只能期盼疫情見頂回落，再去收拾殘局。根據之前港大流行病學模型推算，第五波疫情或在未來一周見頂。觀乎西方經驗，Omicron疫情來得急，回落似乎也相對快，可是香港情况與西方國家並不完全一樣，除了疫苗接種率之前不夠高，另一問題是香港過去未嘗全面淪陷，這跟歐洲等地歷經多波疫情肆虐有別。本港疫情見頂後，會否旋即回落，還是高位橫行一段較長時間，仍待觀察，唯一肯定的是本地公營醫療系統，未來數周將持續面對超大壓力，縱有內援亦不足夠，私營醫療部門應傾力支援，象徵式施援、事事諸多推搪，跟隔岸觀火並無太大分別。

公院壓力驟增，早在上月中，醫管局與衛生部門官員已在呼籲私營醫療部門支援，可是整體反應冷淡。私院以各種技術原因拒收感染者，及至早前中央要求總動員抗疫，部分私院才陸續宣布，接收個別由公院轉介的非染疫病人，為他們治療及做手術，收費按私院規矩辦事，惟不收任何檢測陽性者，仍是私院普遍立場。當局原本期望，私院可以幫手分流公院病人，減輕公院牀位及人手壓力，現實卻出現私院反過來將病人轉介公院的情况。政府專家顧問袁國勇表示，現在常有私院病人因快速檢測陽性，被轉至公院做洗腎等相關療程，令公院壓力更大，直斥私院這種做法「不道德」，「對不起市民」。

公私營醫療部門都是本港醫療系統的一環，絕大部分私院醫生，都是在公院累積經驗，佼佼者更已成為「月球人」甚至「星球人」，意即月入或周入上百萬元。對他們來說，公院就是培訓過他們的少林寺。全港在職醫生約有五成於私營機構工作，效力公院的有四成半，卻要照顧全港接近九成病人，業界常說問題在於醫管局管理不善，惟當下公院不勝負荷瀕臨崩潰，危急存亡之秋，不應再分彼此，斤斤計較。以往由公院專責收治新冠病人的「慣例」，不應成為現在私院拒收感染者，特別是輕症者的理由。

上月中疫情開始惡化時，曾有專家指出，私院可花錢將部分地方改裝為隔離病房，所需時間不過一周左右，惟未見私院積極響應；即使幫手收治公院非染疫病患，私院似乎也是在富豪基金捐款後，才相對積極多一點。私院拒收新冠病人，常見理據之一是醫院規模小，缺乏負壓病房，可是本港亦不乏一些有規模的私家醫院，它們本來就有一些隔離病房，並有優良防感染裝備，單論硬件，看不到為何染疫者「一個不能收」。

香港13間私院，合計約有5000張牀位，相當於公院牀位六分之一，業界可以說自身容納力有限，可是疫下非常時期，幫得就應該盡幫，勿以善小而不為。私院也許擔心，萬一院內出現感染，大量醫護要隔離，影響經營，但此一時彼一時，當全港可能已有五分之一人口染疫，各方亦要因時制宜，不能墨守成規。既然公院已調整隔離安排，染疫醫護7天後只要檢測陰性便可復工，私院大可跟隨，衛生當局相信亦會支持。

疫情嚴峻因時制宜

有人出人有牀出牀

新冠疫情某程度是一面鏡子，映照人類各式各樣的自私、傲慢與成見，由大國疫苗民族主義，到部分人只顧個人自由無視散播病毒風險，莫不如此。談到內地醫護援港，本地一些資深私家醫生以往一開口，便是內地醫護講普通話、寫簡體字，難以合作，云云。現在香港十萬火急，必須總動員抗疫，私院應該鼎力相助，有人出人、有牀出牀。醫管局呼籲私家醫護以兼職等方式協助抗疫，反應未見踴躍。有私家醫護表示，政府沒有列明具體工作安排，令他們感到困惑，當局有責任多作說明，與此同時，私院亦應主動配合，多些鼓勵員工響應呼籲，而不是作壁上觀。

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