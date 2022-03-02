社評：全民強檢勢在必行 配套安排宜早公布

快測在家隔離引混亂

強檢禁足考驗執行力

自從政府為減輕公立醫院負荷，推出市民自行快速檢測、並在家隔離檢疫的新政策後，由於配套措施不足，市民反映電話難打，支援不足，叫天不應。相關的個案申報平台至今仍未開通，很多不明就裏的市民分不清核酸檢測陽性與快速檢測陽性的區別，紛紛到只接受核酸陽性呈報的衛生防護中心「傳染病公眾平台」，填寫電子申報表，造成混亂。

第五波疫情爆發以來，政府數度改弦更張，對於全民強檢，從指成效不彰、堅持不做，到終於要做；對於封城「禁足」，從「不考慮」，到前日食衛局長陳肇始的「不排除」。雖然說是從善如流，亡羊補牢，但確實令市民無所適從，進退失據。從陳肇始對禁足一鬆口，超市就現「掃貨」人潮，可見人心之張皇失措。

對於全民強檢，昨日多名專家都認為，本港已錯過疫情初起之時的「黃金時間」，下一個最佳的全民強檢時機，應是疫潮見頂以後的回落之時。但無論如何，全民強檢對於找出社會上的隱形感染者、截斷病毒傳播鏈，仍然是十分必要。以港府的工作效率來看，全民強檢準備完成之時，恐怕最快亦要本月中下旬，屆時疫情可能真已見頂。

按照特首林鄭前日所講，全民強檢的最大目標就是「清零」。要做到更有效徹底，最好是市民能停下來，未有陰性結果前不要移動。她稱政府仍在評估屆時市民是否需要禁足，並正在細化方案。相關方案有4個目標：第一是徹底，強制做而非自願做；第二是快速，不能拖很長時間；第三是有序，不能在檢測中心有大量排隊情况出現；第四是有效，讓居家隔離人士到隔離設施去，就要有足夠的隔離設施。據說，當局正研究能否在一個多星期內，完成三輪檢測。其間會有一定程度「禁足」，但市民外出購買必需品、看醫生等，以及抗疫及提供食物人員，會獲得豁免，金融市場亦會如常運作。這種程度的「禁足」，比內地的嚴格做法雖有差距，但與歐美國家疫情高峰時的「封城」（lock down）大同小異，市民應該可以接受。

醫護消防感染率奇高

堵漏洞強檢周密策劃

不過，即使如此，全民強檢畢竟是香港有史以來的第一次，牽涉的人力物力都很龐大，各種協調配套亦要求極高。例如，為達至最佳效果，政府須委派足夠的執法力量，駐守交通要道執法，對違反禁足令的罰則，要有足夠阻嚇力；當局還要為身體狀况不適合外出的長者等，安排上門採樣，亦要調派人員為市民提供心理輔導；時間太短完不成檢測，時間長了又失去強檢意義，「禁足」太久還會引致民怨沸騰；豁免的對象應該拿揑得當，少了影響經濟民生，多了又令「禁足」形同虛設；內地可派員支援採樣、化驗，但維持秩序、協調組織不能假手他人；細化方案能否考慮周全，方案實施時能否執行到位，都事關全民強檢的成敗，更是對特區政府治理能力的嚴峻考驗。

坦白講，目前政府的抗疫表現，令人對全民強檢的實施不敢樂觀。就以前線人員感染的情况為例，迄今累計近3200名公立醫院醫護確診，佔醫管局員工總人數約3.6%，消防也有逾150名救護員確診，佔其編制5％，都高於全港市民的平均染疫比例，是否在工作中感染，應引起警惕。有公立醫院醫護反映，普通科病房的護士，白天需照料復康病人，夜晚還要到急症室幫忙，有護士就因此「中招」，如此安排極不理想。對比內地援港醫護的裝束就可看到，香港前線醫護的防護水平，絕對稱不上嚴密。在全民強檢之前，希望這些漏洞都可得到堵塞。

第五波疫情引發的衝擊，前所未見，不少公司商家已經捱不住要停業或倒閉，要保住香港經濟和打工仔飯碗，遏止疫情是當前最緊迫的任務，而全民強檢就是其中關鍵之舉。經驗豐富的內地專家已經指出，檢測期間適當「禁足」，效果最理想。而「禁足式」的全民強檢，在香港是史無前例之事，特區政府必須拋棄過往以節節抵抗來應對疫情升級的被動心態，以人命關天的「菩薩心腸」，採取果斷的「霹靂手段」，周密策劃，精心實施，更重要的是盡早將方案細節公布，讓市民有所準備，才能打好這場截斷病毒傳播鏈的關鍵之役。

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