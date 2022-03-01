社評：居家隔離不禁足 傳播鏈無限蔓延

特區政府昨天公布確診宗數為34,462，市民對「危急時刻」、「無比嚴峻」等字眼已經麻木，衛生署官員還公布了長者的感染比例，特別是長者沒有接種疫苗的感染比例，以此呼籲市民趕緊接種疫苗，這種宣傳策略是對的，但並非針對「居安抗疫」的失敗，而且從居家隔離的執行細節，更加暴露出行政失當的「無用功」。

電子手環戴與否無人監測

輕症患者社區活動無人管

由於醫療系統爆煲，隔離設施嚴重不足，導致超過10萬的感染者要居家隔離，政府呼籲患者呈報個人以及家人資料，承諾盡快送出物資包及電子手環。很多通過快速測試得知成為確診者呈報資料後，四五天都沒有得到回應，他們或許是無症狀或者輕症，在政府發出檢疫令前，如常生活甚至上班，也有聽從呼籲居家隔離，但需要購物或進餐時，也會到社區活動，成為病毒傳播者。衛生署官員對延遲發出物資包表示歉意，但對策只是呼籲這類患者再次呈報資料，耐心等候。

居家隔離患者即使收到政府送達的電子手環，作為監測他們的活動軌迹，但患者眾多，執行監測的政府人員稀缺，能夠執行監測的只是鳳毛麟角，既然監測手段只是擺設，將電子手環束之高閣隨時會變成普遍做法。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，「控制傳染源、切斷傳播途徑、保護已經感染的人群，是傳染病防控工作的三大法寶，這些已經確診的陽性感染者，如果再居家隔離，這是一個最大的風險。」他建議居家隔離一定要嚴格執行禁足令，才能夠從根本上把傳染源控制住。

衛生署官員直到昨天還是呼籲居家隔離患者留在家中，卻毫無應對措施，實在令人失望。嚴格執行禁足令應該是「胡蘿蔔與大棒」雙管齊下，很多患者也想配合抗疫，不希望將病毒傳染給其他人，但足不出戶則生活用品無以為繼，政府應該給他們送物資，也可以給他們快餐店的外賣券，由速遞員送餐及其他生活物資，同時加強巡查他們是否已經戴上電子手環，必要時發出罰款通知單。

有關居家隔離的呈報電子平台，政府遲遲沒有建好，昨天終於承諾在本周內推出，但可以預計，即使有了電子平台接收信息，還需要大量人手去處理，核對信息以及通知相關執行部門等等工作也是十分繁重，政府應該抽調公務員支援這個新而且繁瑣的工作，必要時也可以向中央政府申請，調派人員來港協助。

新建隔離設施陸續完工

爭取做到應隔離盡隔離

感染者數字還會不斷激增，政府也在快馬加鞭新建隔離設施，除了現有的竹篙灣隔離設施和鯉魚門公園及度假村外，改裝3座未入伙公屋樓宇和兩個過渡性房屋項目、租用商業酒店，加上在落馬洲河套區等地建設的4個方艙醫院將會陸續投入服務，估計總數可超過7萬個單位或牀位。這些設施可能還是不敷應用，但起碼可以解燃眉之急，如果管理得當，加速隔離設施的輪替使用速度，爭取做到「應隔離盡隔離，應離營的早離營」，以改變現時應隔離的在家居，應禁足的在播毒，這種造成傳播鏈無法切斷的嚴重錯誤。

現時特區政府正在商議如何落實全民強檢的措施，具體做法尚在不同部門互相修訂過程中，但食衛局長陳肇始昨天一句不排除要實施禁足，立即引發眾多市民爭相購物儲量。全民強檢可能真的需要禁足令作為配合才能奏效，但影響全港740萬市民的重大政策，怎麼就在一句好像是「說漏嘴」中透露呢？香港從來沒有做過全民強檢，確實不知從何入手，這是事實，很多可能影響重大的做法，諸如檢測樣本是否送內地化驗，這些都需要從長計議，但不能將一個不成熟的建議漫不經心的隨便一說。

國家已經派出3批專家到香港，昨天抵埗的是最高級別的國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，他既是學者，也有以官員身分處理SARS、武漢和雲南疫情的經驗。他率領的團隊，大都「身經百戰」，昨天剛到時三言兩語間傳遞了一個信息，「我們一定會抓緊時間」。

香港第五波疫情來勢兇猛，感染人數和死亡人數都比預測的高得多，亟待各方努力抓緊時間從速應對。內地專家先頭部隊已經來港實地勘察一段時間，對實際情况有所了解，現在來高級別的專家，應該是進入實戰階段，盡快跟香港的官員拿出具體的應對方案，詳細公布落實措施，早日戰勝疫情。

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