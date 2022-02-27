社評：內援抗疫刻不容緩 放下成見妥善分工

本地醫護疲於奔命

港需千計內援相助

疫情幾何級數上升，單日證實感染人數破萬，醫療系統不勝負荷，騰空公院牀位困難重重；院舍、屠房等陸續爆疫，大批員工無法上班，民生服務自然無法維持。本港鮮肉供應，便因為上水荃灣屠房爆疫暫停運作而受一定影響。醫管局表示，累計逾1600名員工染疫，大批醫護要隔離或請病假，對醫院人手必然造成更大壓力。局方最近調整指引應急，員工染疫又或列為密切接觸者，第7天快速測試陰性可以復工，比一般染疫者隔離14天縮短一半，專家認為醫護幾乎全都有接種疫苗，相信新安排安全，不會影響病人，惟亦有醫護認為標準不應放鬆。

醫護站在抗疫最前線，連日疲於奔命服務市民，需要理解與支持，可是疫下公院人手緊絀亦是不爭事實。雖然特區政府呼籲私營醫療體系拔刀相助，減輕公院醫護壓力，惟根據醫護界人士說法，初步反應平平，即使願意合作者，通常也只是提供小量病牀，又或只願幫公院接收中風、洗腎等一類病人，兼且依舊要收費，實際幫助很有限。

醫管局日前表示，當下不缺物資，最缺人手，主席范鴻齡希望中央派醫療團隊助港抗疫，人員規模需數以千計。政府上周引用《緊急法》，賦權政務司長可因抗疫目的，豁免一些人或項目的註冊及申請等法定要求，用意正是為內地援港確立法律基礎及拆牆鬆綁，務求令各項支援盡快到位，內地醫護來港救治染疫者，不會被視為「無牌行醫」。

本港醫患比例，遠比其他富裕社會為低，引入更多海外醫生紓困，面對業界保護主義，多年來進展很小，部分人常將引入海外醫生問題政治化，質疑當局真正目的是讓大批內地醫生湧港、降低本港醫療質素標準，云云。即使現在香港疫情水深火熱，特區當局要求中央派醫護來港協助，依然有人投以懷疑或不信任目光。香港社會看待內地醫護的一些成見定型，可以追溯到1970、80年代內地來港赤腳醫生以至更早，然而內地醫療水平及制度，這幾十年已大幅提升，近十多年更不時派出國際醫療救援隊，參與各地災難救援，沒有理由再將內地醫護當成吳下阿蒙。

內地有克服武漢疫情的經驗，中央強調全力支援香港盡快穩控疫情，派遣來港的醫護肯定是一線人員，實力毋庸置疑，內地當局還可因應香港抗疫需要，多派一些專長應付傳染病的人員來港；相比之下，就算港府與醫管局臨時動員，找來多些私家醫護或非急症室人員助戰，他們的專長亦未必是應付傳染病。誠然，內地與香港制度不同標準不一，醫療流程與做事方法亦不同，但只要分工明確清晰，各有專責範圍獨立運作，就不應有太大問題。

內援港醫清晰分工

各有專責各盡所能

抗疫如救火，內地醫護是「近水」，而不是一些人所說的「遠水」。第5波疫情以來，竹篙灣隔離設施運作出了不少問題，怨聲四起，最大原因在於人手嚴重不足，有內地醫護出手分擔，相信可以解決很多問題。8間方艙醫院和部分社區隔離設施，由興建到運作，也可交由內地人員全面負責，專門診治輕症或無徵狀感染者，較嚴重的病例則交由公院醫護處理，應可大大減輕本港公營醫療系統壓力。有本地團體提出，「內地醫護在港照顧病患出事誰負責」一類問題，先不論這是否隱含懷疑別人能力等心態，只談制度保障，醫療衛生界立法會議員林哲玄指出，內地有醫護監管機制，肯定不是無王管。這次內地援港抗疫，對香港而言，也是一次反思既有成見定型的機會。

疫下本地醫療系統嚴重超負荷，之前很多抗疫要求和規定，都要不斷放鬆和妥協，內地醫護團隊早日來港助戰，減輕公院診治壓力，反而有助維持公營醫療整體服務質素，對病患和身心俱疲的本地醫護都是好事。有人關注內地抗疫所用藥物，跟本港不盡相同，內地會用一些中藥治療輕症者，但從西醫角度無法證明有關草本藥物可防治新冠病毒。西醫中醫大不同，西方眼中，中醫常被當成「另類療法」，某程度上，這是信不信中醫藥的問題，選擇權可以留給每名病人，但既然內地已陸續將他們推薦使用的抗疫中藥供港，當局沒理由不好好善用，按中醫處方標準，供給願意亦適合服用的輕症病人。

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